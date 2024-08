Porzioni: 6-8

Preparazione: 15 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti per Chili di tacchino

3 cucchiai di olio di canola

900 g di tacchino, metà nero e metà bianco

3 cucchiai di peperoncino in polvere

1 cucchiaio di aglio in polvere

1 cucchiaino e mezzo di cipolla in polvere

1 cucchiaino di origano essiccato

1 cucchiaino di mistura di erbe aromatiche e aglio

1 cucchiaino di condimento piccante

1 cucchiaino di condimento Goya a ridotto apporto di sodio

1/2 cucchiaio di cumino macinato

4 spicchi d’aglio, tagliati grossolanamente

1 mazzetto di coriandolo tagliato grossolanamente, più qualche foglia per guarnire

1 ramoscello di rosmarino, tritato

1 ramoscello di timo, tritato

Sale e pepe nero macinato fresco, q.b.

2 peperoncini jalapeños, senza gambo e tritati

1 peperone verde tagliato grossolanamente (prima togliere gambo e semi)

1 peperoncino habanero, senza gambo, tritato

1 peperone rosso tagliato grossolanamente (prima togliere gambo e semi)

1 cipolla bianca tagliata a cubetti

2 lattine (800 g) di pomodori pelati

1 lattina (400 g) di fagioli neri, puliti e asciugati

1 lattina di fagioli rossi, puliti e asciugati

1 lattina di fagioli borlotti, puliti e asciugati

Succo di 1 limone

Succo di 1 lime

Formaggio cheddar grattugiato per condire

Videos by VICE

Preparazione

1. Prendi una padella grande, scalda l’olio a fuoco medio, e aggiungi il tacchino. Cuocilo per 5 minuti, fino a cottura parziale, e usa il cucchiaio di legno per romperlo in più pezzi.

2. Aggiungi le spezie, l’aglio, le erbe aromatiche e 110 ml d’acqua. Cuoci per altri 5 minuti.

3. Ora aggiungi i peperoni, metà cipolla, i pomodori, i fagioli e i succhi di limone e lime. Cuoci per 30 minuti e mescola di tanto in tanto, finché la consistenza non diventa densa. Condisci con sale e pepe e altro peperoncino (se è nei tuoi gusti), e inizia a distribuire nelle ciotole servendoti di un mestolo. Condisci con il cheddar e la cipolla e il coriandolo rimanente.