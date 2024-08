Per noi rimane il primo grande amore dopo la cucina italiana. In un ristorante cinese abbiamo cominciato a familiarizzare con i sapori asiatici e i nuovi ingredienti; qui abbiamo iniziato a giocare con le bacchette – e dopo qualche anno abbiamo anche imparato ad usarle.

Sono la terza comunità straniera più presente sul suolo italiano, ma forse non li conosciamo davvero abbastanza. Qui a MUNCHIES, allora, abbiamo pensato di dedicare alla cultura gastronomica cinese, con un focus particolare su quella in Italia, una settimana a tema in occasione del Capodanno Cinese.

Benvenuti alla Chinese Week di MUNCHIES Italia.

Il 16 febbraio si entra nell’Anno del Cane, e per accompagnarvi nei meandri della festività più importante per la Cina parleremo delle tante sfaccettature del cibo e delle tradizioni cinesi.Dalle specialità della pasticceria cinese, addentrandoci nella Chinatown di Prato e dando un occhio anche nelle storie dei grandi protagonisti di Roma, Milano e Torino.

Insomma, preparatevi a una settimana dedicata alle cose più buone, e agli aspetti più particolari, della cultura cinese in Italia. E ovviamente non dimenticatevi di mangiare a tema mentre leggete le nostre storie.

Buon anno del cane a tutti!

Qui sotto trovate alcuni dei nostri contenuti della Chinese Week, ma ne arriveranno molti altri:

