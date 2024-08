A 9 anni subisce un intervento estetico alle palpebre. Ora la madre ne sta programmando altri

Micchi, 9 anni, non ricorda l’operazione. Ma ricorda le numerose conversazioni che ha avuto con sua madre riguardo alle sue palpebre.

Nei mesi precedenti all’operazione di blefaroplastica, hanno parlato di che tipo di palpebre doppie volesse. Avrebbe preferito l’operazione meno invasiva? O l’intervento più costoso, che comporta l’incisione della piega palpebrale per eliminare la pelle in eccesso?

Sua madre Rucchi le ha consigliato di scegliere quest’ultima opzione. Se bisognava operare, tanto valeva farlo per bene, ha detto Rucchi, chiedendo di usare degli pseudonimi per paura dell’opinione pubblica.

Queste discussioni tra madre e figlia sono postate sul canale YouTube di Rucchi. Lì ha anche caricato un video dell’operazione di sua figlia, durante la quale la ragazzina ha pianto e avuto un attacco di panico.

Il video, che è stato condiviso molte volte su TikTok, ha generato un forte contraccolpo da parte degli utenti. In molti si chiedono come sia stato possibile che una bambina così piccola e così evidentemente sofferente si sia potuta sottoporre a un intervento di chirurgia plastica, anche con il consenso della madre.

Ma Micchi è solo una rappresentante di una generazione di giovanissimi che si sottopongono a interventi di chirurgia estetica diversi anni prima di raggiungere l’età adulta, molti apparentemente di propria spontanea volontà.

Nel 2021, una clinica giapponese ha constatato che nove su 10 dei teenager intervistati avrebbero voluto ricorrere alla chirurgia plastica per trattare le proprie insicurezze, il 20 percento in più di due anni prima. Molte persone giovani hanno fatto lo stesso in altri posti. Negli Stati Uniti, più di 220.000 interventi estetici all’anno vengono effettuati su pazienti tra i 13 e i 19 anni.

Medici e governo sono preoccupati da questi numeri. Nel 2021, il Regno Unito ha reso illegali per i minori di 18 anni i filler alle labbra, un’operazione poco invasiva—un “ritocchino”—estremamente popolare tra le persone più giovani. In Italia “i ritocchini”, con il consenso dei genitori, sono possibili; mentre sono vietati per legge gli interventi invasivi.

Esiste un movimento di opinione che sostiene che le generazioni più giovani, cresciute con i social media, subiscono una pressione a conformarsi a determinati standard di bellezza fisica in grado di causare danni psicologici—e fisici, in alcuni casi—ai minori.

Toru Aso, chirurgo estetico di Tokyo, ha constatato direttamente la crescita nel numero di minori che si rivolgono alla sua clinica negli ultimi anni.

In oltre vent’anni di attività, aveva operato principalmente donne tra i 20 e i 40 anni. “Dieci anni fa o giù di lì, avevo metti una cliente minorenne al mese. Oggi, ne ho uno al giorno,” ha rivelato a VICE World News.

Tra i pazienti di Aso, l’intervento più richiesto è quello alle palpebre, una tendenza diffusa a livello nazionale. Nel 2020, la blefaroplastica ha rappresentato il 64 percento di tutte le operazioni chirurgiche in Giappone. Anche se si tratta di un intervento relativamente sicuro in confronto a, per esempio, il lifting dei glutei brasiliano o la liposuzione, si corre comunque il rischio di rimanere ciechi o di danneggiare i muscoli oculari.

In Giappone, anche i minorenni possono sottoporsi a interventi di chirurgia plastica, a patto di avere il permesso dei genitori. Ma c’è chi cerca di abusare di questa norma, ha detto Aso, proiettando i propri criteri di bellezza sui figli. Per questo lui presta molta attenzione ai minori che si presentano alla sua clinica. “Ci parlo separatamente per assicurarmi che siano loro a volere l’intervento—ho visto genitori trascinare dei bambini e costringerli a sottoporsi a chirurgia plastica,” ha detto.

Tomohiro Suzuki, un professore che studia psicologia infantile e immagine corporea alla Tokyo Future University, ha riconosciuto gli effetti positivi che la chirurgia plastica può avere sulla psiche, come un aumento dell’autostima.

Ma se gli interventi si svolgono su minori che sono ancora in fase di sviluppo fisico e psicologico, potrebbero avere dei rimpianti, ha aggiunto. Molti minori ancora non sanno qual è il loro “look” ideale, visto che stanno ancora crescendo, e capita che si sottopongano a ripetute operazioni per ottenere l’immagine perfetta.

“A quel punto rimani intrappolato in un circolo vizioso, incapace di smettere di fare operazioni chirurgiche,” ha detto Suzuki a VICE World News.

Le tendenze recenti nel campo della chirurgia plastica sono spesso state associate alla diffusione dei social media.

Alcuni studi hanno dimostrato che le app di social network—come Instagram o Facebook—rendono le persone molto più consapevoli del proprio aspetto agli occhi di se stesse e degli altri. Le app hanno dei filtri in grado di conferire agli utenti l’aspetto “perfetto,” che si tratti di zigomi alti o labbra più carnose, che può risultare radicalmente diverso da ciò che vedono nello specchio.

Alcuni chirurghi giapponesi come Aso hanno attribuito la popolarità della blefaroplastica all’influenza di canoni di bellezza occidentali, in gran parte caucasici. Le persone di razza mista caucasica-giapponese sono storicamente state usate nella moda e nei media giapponesi per rappresentare un look ideale a cui aspirare. “È un viso che appare un po’ straniero, un volto inusuale,” ha detto Aso.

Ma Laura Miller, professoressa di studi giapponesi e antropologia all’Università del Missouri a St. Louis, ha avvertito che pensare che i Giapponesi si sottopongano alla blefaroplastica per cercare di “sembrare bianchi” significa mancare totalmente il punto della questione.

Nelle sue ricerche su questo argomento, Miller non ha mai visto una persona giapponese indicare una persona non-giapponese come ideale estetico. Anzi, “molte donne credono che l’operazione le aiuterà a ottenere un aspetto più kawaii e più vicino a famose modelle e intrattenitrici giapponesi,” ha detto a VICE World News via email.

Anche se attori e cantanti sono sempre stati l’incarnazione degli standard di bellezza di ogni generazione, i social media hanno prodotto una nuova forma di celebrità con altrettanto potere: l’influencer.

È così che Nonoka Sakurai, il cui vero nome è Rie, ha trovato la fama come influencer di chirurgia plastica. Aveva desiderato farsi una plastica da quando aveva otto anni perché lungo tutta la sua carriera scolastica era stata bullizzata dai suoi coetanei per le sue ampie narici che “la facevano sembrare un gorilla.” A 18 anni, la rinoplastica è stato il suo primo intervento.

Ora, oltre un decennio e 25 milioni di yen (oltre 170.500€) dopo, Nonoka ha detto di essere molto più sicura del suo aspetto. “Ero insicura perché venivo ignorata dagli uomini a scuola,” ha confessato a VICE World News.

Quando ha capito che la sua impopolarità derivava dalla sua bruttezza, ha detto, ha capito che la soluzione era cambiarsi i connotati. “Grazie alla chirurgia estetica, sono in grado di camminare a testa alta,” ha detto. Ora è una influencer di chirurgia plastica a tempo pieno e gestisce un “girls bar”, in cui i clienti possono interagire e conversare con le avvenenti cameriere.

Ma guadagnare soldi tramite l’aspetto fisico non è tutto rose e fiori come la 33enne ama dipingerlo per i follower.

Dato che la chirurgia plastica è diventata più accettata dalla società, ci sono molti più trend al di là della semplice blefaroplastica a cui deve stare dietro, ha spiegato. “La gente mi dice che la mia faccia è passata di moda,” ha detto.

A volte, questi commenti arrivano da account anonimi su internet. Altri vengono dai clienti del suo bar, che le dicono che a loro piaceva il suo viso di cinque interventi fa, ha raccontato.

Restare al passo con la continua evoluzione dei trend può rivelarsi anche fisicamente estenuante per Nonoka. Cartilagini vengono inserite e poi asportate qualche mese dopo. Silicone viene iniettato ovunque. Inoltre, l’anestesia e il recupero post-operatorio possono essere dolorosi, ha detto, tanto che a volte preferirebbe morire.

Ma finché non trova qualcuno che sia in grado di convincerla che è la più bella persona del mondo, ha rivelato, non si fermerà.

Rucchi, la madre che ha spinto sua figlia sotto i ferri del chirurgo plastico, non ha mai aspirato a essere la più bella.

Ma essendo cresciuta con una sorella minore e una madre che avevano entrambe le palpebre doppie, Rucchi si è sempre sentita trattata da diversa. Ricorda che sua sorella riceveva complimenti e dolcetti dai vicini, mentre lei restava sempre a mani vuote. “Tutti adoravano mia sorella molto di più di me,” ha detto.

Quando Rucchi ha compiuto 18 anni, si è sbarazzata delle sue palpebre singole. Ora che è madre di cinque figli—tre maschietti e due femminucce—dice di voler fare tutto ciò che può per crescere le sue figlie senza insicurezze, anche se vorrà dire costringerle a sottoporsi a interventi estetici.

“Non ho mai visto una ragazza con le palpebre singole che abbia trovato bella,” ha detto. Il discorso non si applica ai suoi figli maschi perché la società accetta meglio i maschi brutti, ha detto, a patto che abbiano successo e siano intelligenti.

Quando Micchi compirà 18 anni, sua madre vuole che si faccia una rinoplastica. Magari anche una plastica al seno, ha detto.

“Sta ancora crescendo, però, quindi non sappiamo quanto diventeranno grandi. Ma se lei le ritenesse troppo piccole, la spingerei a farlo,” ha detto.

Rucchi non esclude nulla.