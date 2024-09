Chi sono gli hacker che stanno ricattando Netflix

La settimana scorsa, un hacker o gruppo di hacker ha trafugato e fatto trapelare gli episodi completi — o così pare — della prossima stagione di Orange is the New Black, dopo che Netflix avrebbe rifiutato di pagare un riscatto, e ha minacciato di rendere pubblici altri programmi, tra cui Celebrity Apprentice, New Girl e The Catch. Ma si tratta solo dell’ultima mossa del gruppo. Noti come The Dark Overlord, gli hacker si sono fatti una certa nomea grazie a diversi breach di dati, in cui spesso rubano montagne di informazioni sensibili aziendali e personali.

Per oltre un anno, Motherboard e una manciata di altri giornalisti hanno seguito The Dark Overlord, e osservato la sua evoluzione da gruppo che capisce e impara come manipolare i media per favorire un tentativo di estorsione, a impresa criminale organizzata e senza scrupoli, seppure una il cui successo finanziario non è del tutto chiaro.

