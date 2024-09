‘Chiuso di Domenica’ è l’account Instagram che celebra la bellezza delle vecchie insegne

Al di là del continuo dibattito sulla chiusura o meno delle attività commerciali durante le feste comandate, l’eventualità di trovare la saracinesca di un’attività commerciale abbassata alla domenica esiste ancora. Per averne la conferma, vi basterebbe chiederlo a un qualsiasi fumatore che dimentica regolarmente la tessera sanitaria oppure guardare il feed di ‘Chiusodidomenica‘.

‘Chiusodidomenica’ è un profilo Instagram in cui, puntualmente, ogni domenica viene postata la foto di un negozio chiuso — solitamente di Milano. Ogni attività, però, non è scelta a caso: deve essere sormontata da un’insegna che ricordi in qualche modo i tempi in cui supermercati h24, centri commerciali e gli “aperto anche di domenica” non esistevano manco nei progetti.

Dietro al profilo dal sostrato vintage, si nasconde una ragazza — lo si può notare dai riflessi di questa foto qui. Ma, come già detto alla Gazzetta di Modena, dice di non vuol rivelare la sua identità. Poco male: è risaputo che chi si diverte e riposa al ‘settimo giorno’ è sempre restio a farsi notare.

