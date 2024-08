Foto e ricette dei cibi disgustosi che i bambini adorano da piccoli

I bambini sono dei piccoli esseri disgustosi. Passano i primi due anni circa della loro vita a farsela addosso. Poi, quando imparano a camminare, iniziano a scoprire tutte le cose orribili che possono mettersi in bocca: matite, pongo, lumache, la lista è infinita. Con il passare del tempo, sviluppano consapevolezza e la loro creatività in fatto di cose schifose da ingerire aumenta in modo esponenziale.



Da bambino, per esempio, io buttavo sempre una monetina da 5 centesimi dentro la bottiglia della Sprite perché ero convinto che ne migliorasse il sapore. Con il senno di poi, credo che fosse un disperato e fallimentare tentativo di costruirmi un’identità. Per curiosità, ho voluto scoprire quali fossero le cose più schifose che mangiavano gli altri bambini da piccoli, così ho chiesto in giro a un po’ di amici e questo è quello che mi hanno raccontato.

Sfera tutti Gusti

Foto: Chris Bethell

Nome: La sfera tutti i gusti di Jonathan Fisher

1. Compra una confezione di caramelle gommose.

2. Scarta tutte le caramelle.

3. Con le mani, unisci tutte le caramelle mescolando i gusti fino a comporre un’unica pallina colorata.

4. E ora la puoi mangiare, puoi dare un grande morso come se stessi addentando il frutto proibito.

Biscotti in salsa barbecue

Foto: Chris Bethell

Nome: Biscotti in salsa barbecue di Lain Winter

1. Recupera della salsa barbecue (anche il ketchup è tollerato), meglio se è quella rimasta alla fine del pasto perché ha più sapore.

2. Poi, prendi una manciata di biscotti con scaglie di cioccolato e intingili uno a uno nella salsa barbecue, proprio come faresti con dei biscotti al burro nel tè delle cinque.

3. Buon appetito!

Mega Sandwich con Mars

Foto: Chris Bethell

Nome: Mega Sandwich di Jim Stephenson

1. Prima, prendi una fetta di pane bianco e qualche fetta di formaggio cheddar. Tecnicamente, le regole del Mega Sandwich prevedono che la cucina sia il tuo campo di battaglia e che tu possa aggiungere qualsiasi cosa ti capiti a tiro. Ma questa è la ricetta più memorabile che io abbia mai composto.

2. Tosta leggermente il pane, per dare più consistenza al sandwich.

3. Poi, ricopri il pane con uno strato di brown sauce (o ketchup).

4. Prendi delle cipolle sottaceto e mettile sul pane.

5. Poi aggiungi le fette di cheddar.

6. Aggiungi una barretta Mars, chiudi il panino, e mettilo a scaldare per tre o quattro minuti.

7. Ora cerca di capire come mangiarlo, avrai sicuramente bisogno di tanti tovaglioli.

Canapè di biscotti sputati

Foto: Chris Bethell

Name: Canapè di biscotti dei cugini di Georgie Quantrell

1. Scegli i tuoi biscotti classici preferiti (meglio se sono un po’ robusti, ma vedi tu.)

2. Siediti, rilassati e apri la confezione dei biscotti. Il primo si è rotto? Nessun problema, potrai usarlo per la guarnizione.

3. Mastica il biscotto rotto, assicurati di renderlo morbido, ma non poltiglia.

4. Prendi un altro biscotto dal pacchetto. Questo deve essere intero.

5. Sputa il primo biscotto sul secondo biscotto.

6. Ora mangia il tutto con un buon succo di frutta d’accompagnamento.

Patatine ripiene

Foto: Chris Bethell

Name: Patatine ripiene di Rayner Horgan

1. Compra una confezione di pane per i toast.

2. Apri una confezione di patatine cave, tipo Hula Hoops.

3. Ora fai a pezzettini il pane, in modo che entri perfettamente dentro il buco delle tue patatine.

4. Riempile tutte.

5. Mentre prepari i tuoi snack, mettili in fila sul bracciolo del divano.

6. Una volta che hai finito di riempire tutte le patatine e hai una bella fila di snack, puoi cominciare a mangiare.

Fagioli da sogno con cioccolato

Foto: Chris Bethell

Name: Fagioli da sogno di Liv Barr

1. Compra una confezione di fagioli.

2. Scaldali per tre o quattro minuti.

3. Poi versali in una ciotola o in un piatto.

4. Ora procurati del cioccolato o qualcosa di dolce.

5. Ora sbriciola il cioccolato sui fagioli.

6. Mescola bene il tutto e voilà!

Patatine immerse nel gelato

Foto: Chris Bethell

Name: Patatine fritte e gelato di Jenna Clare

1. Questo è un ottimo pasto per quando sei in giro tutto il giorno, oppure sei a casa da solo; tutto quello che ti serve è una porzione di patatine fritte, e una coppetta di gelato.

2. Inizia scegliendo le patatine migliori e intingendole nel tuo delizioso gelato, se è un McFlurry ancora meglio.

3. Assapora questo mix di dolce e salato fino a quando non avrai intinto anche l’ultima delle patatine.

Panino con purè di patate

Photo: Chris Bethell

Name: Panino con purè di patate di Thomas Duffield

1. Scegli le patate con attenzione.

2. Pela le patate e falle bollire in acqua salata.

3. Quando pensi siano pronte, usa un coltello per verificare la cottura. Se la patata scivola via dal coltello quando cerchi di sollevarla, vuol dire che sono pronte.

4. Ora schiaccia le patate fino a trasformarle in purè, e condisci con sale a piacere.

5. Aggiungi un filo d’olio d’oliva.

6. E infine, spalma il tuo purè tra due fette di pane in modo omogeneo. Per una questione di composizione estetica, suggerisco di usare del pane bianco.

Senza Titolo

Foto: Chris Bethell

Name: Senza titolo di Terence Cowburn

1. Taglia un quarto di baguette.

2. Scavaci un buco al centro.

3. Mettici dentro circa cinque Skittles, o altre gomme da masticare.

4. Poi infilaci una barretta Mars. Anche il Twix è accettabile.

5. E poi completa il tutto con delle patatine all’aceto sbriciolate.

Formaggio e Ciliegie

Photo: Chris Bethell

Name: Formaggio e ciliegie di Ju Shardlow

1. Prendi un bicchiere alto (deve essere trasparente per valorizzare la creazione finale) e versaci dentro delle ciliegie glassate.

2. Poi, grattugia un pezzo di cheddar maturo e versalo a sua volta nello stesso bicchiere. Se ti senti creativo, puoi alternare gli strati di formaggio e gli strati di ciliegie.

3. Ora infilaci dentro un cucchiaio lungo.

4. Ammira l’opera e poi gustala.

Polpette di pane con salsa ai fagioli

Foto: Chris Bethell

Name: Polpette di pane di Josh Baines

1. Definire questa cosa una ricetta potrebbe sembrare un’esagerazione, perché a parte quando mangi i fagioli dalla scatola o ti fai una ciotola di cereali, ci sono poche cose più semplici di questa da preparare. Ti serve del pane bianco, di quello molle industriale e semplicissimo.

2. Prendi una fetta di pane, togli il bordo con le mani e ammira il quadratino bianco che ti rimane.

3. Poi appallottola il tuo quadratino nelle mani, formando una polpetta. Definisci bene la forma, deve essere più sferica possibile.

4. Una volta assemblata la pallina, è il momento di intingerla nella salsa. Quasi tutti i miei pasti dai cinque ai 18 anni sono stati accompagnati da fagioli, quindi io intingevo sempre le mie palline nella salsa dei fagioli, e osservavo il colore cambiare, da bianco ad arancione. Si mangiano in due bocconi, al massimo tre.

