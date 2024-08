Tutto il cibo italiano fake piazzato nei film e nelle serie tv

Avete presente la vettura dorata nel video di Butterfly Effect di Asap Rocky? Un pomeriggio mentre guardavo il video della canzone su Youtube ho pensato di Googlare se si trattasse di una Lamborghini o di una Ferrari, così, per capire che tipo di product placement fosse (uno dei tipici svaghi degli studenti di facoltà comunicazione pubblicitaria, come me).

È in quel momento che ho aperto per la prima volta questo sito fantastico, che mostra tutti i Product Placement, tratti da film, serie tv, musica…Nella maggior parte delle volte americani.

In Italia, lo sviluppo della tv commerciale è sempre stata indietro rispetto agli Stati Uniti, e la spinta più forte verso un cambio di paradigma l’abbiamo fra gli anni 80’ e 90’ grazie a Mediaset, dove la modalità di pubblicizzare brand e prodotti è stata completamente stravolta.

Per chi non fosse infognato come me di comunicazione pubblicitaria, si parla di product placement quando compaiono prodotti dei brand, con chiare finalità pubblicitarie, in film, serie e programmi tv; a volte vengono piazzati sullo sfondo, altre caratterizzano addirittura i personaggi.

Non sempre queste pratiche si sono rivelate efficaci per i brand, in altri casi, invece, hanno trainato il prodotto audiovisivo stesso, come nel caso di Giorgio Armani in American Gigolò.

E visto che dopo la comunicazione pubblicitaria, la mia seconda passione è il cibo in tutte le sue forme e manifestazioni, ho spulciato tutta la sezione del blog dedicato al product placement riguardante il cibo, mi sono divertita a scovare solo i prodotti Italian sounding; pensavate che quella roba restasse confinata solo negli scaffali americani lontani dai nostri occhi, e invece, l’avete vista anche voi; per esempio chissà com’è la pizza di Ricobene’s nella quinta stagione della serie tv Shameless?

Oppure se siete di gusti più raffinati nell’ultimo film di Lynne Ramsay (A Beautiful Day – You Were Never Really Here), dove sullo sfondo compare un box di Pasta Ronzoni, che credo vi sia sfuggita perché davanti ci stava quel fico di Joaquin Phoenix.

La pizza è sicuramente il prodotto italiano che appare di più, avete per esempio visto Ray Bari pizza in una puntata di Friends, Sbarro Pizza nel film The Terminal con Tom Hanks…Quante volte nei film avete inorridito vedendo il vostro attore preferito mangiare una di quelle pizze con topping improbabili?

Anche nei grandi classici del cinema americano, come per esempio Casinò di Martin Scorsese, una scatola di Olio Filippo Berio campeggia in mezzo alla scena, oppure in Taxi Driver sempre di Scorsese i due protagonisti si prendono un gelato da Gino’s Italian Ice, che da carretto dei gelati, è oggi diventato un grande laboratorio di gelateria a Brooklyn.

Dai carri del gelato ai ristoranti italiani, come il cartoccio di Olive Garden Italian Restaurant in The Orange is the new black, oppure Del Posto Italian Restaurant nella serie tv Billions.



Forse, dopo aver letto ed osservato gli screen di questo articolo, nel prossimo film che guarderete vi perderete esaminando quale marca di pasta mangia il protagonista, tralasciando miseramente la trama (o forse già lo fate), comunque sarà allora che il product placement avrà perso la sua magia e non passerà più inosservato, ma riuscirà comunque a persuadervi.

