Il programma radio di Cindy Lee è una cosa molto molto strana

Dire che Patrick Flegel è una persona interessante è decisamente un understatement. Dopo aver passato anni a torturare chitarre nei ranghi dei devastanti noise-rockers canadesi Women, è scomparso dalla circolazione, dedicandosi a registrazioni casalinghe di musica strana, malinconica, inquietante e dolce con il nome di Cindy Lee. Non conosco la volontà dell’artista ma per comodità e gusto per il caos di genere mi riferirò a Cindy come lei e a Patrick come lui, sono sicuro che se leggesse apprezzerebbe.

Cindy è misteriosa, porta un caschetto biondo e di lei esistono poche foto, nei dischi la sua voce è mascherata, spesso resa quasi artificiale da effetti e post-produzione e non rilascia interviste. Lascia che a parlare sia la sua musica eterea tra lo scintillio dei girl-group anni Sessanta, la malinconia di Ray Orbison, la cacofonia dei Velvet Underground e l’isolazionismo sperimentale del DIY inglese.

Quando si parla di un personaggio del genere, la parola “promozione” suona decisamente stonata, ma Cindy Lee è in tour con la sua band per promuovere il suo nuovo disco Malenkost, ristampa di una cassetta limitata di qualche anno fa, uscito in Europa per Maple Death e in Nord America per Superior Viaduct; trovate le date italiane in fondo a questo articolo.

Prima di arrivare a Berlino, Cindy ha mandato un suo mix alla trasmissione radio Shameless/Limitless, in onda su Berlin Community Radio, in cui tra un pezzo di vecchio soul o R&B, un frammento di psichedelia cambogiana anni 50/60 e schegge noise impazzite (ma anche rap e disco), una voce femminile artificiale introduce e commenta le selezioni con un linguaggio colorito. Si tratta di un’ora folle, tra pubblicità vintage della Coca Cola e interviste d’epoca alla nostra adorata Amanda Lear, e potete ascoltarla tutta qua sotto grazie alla collaborazione di Maple Death records.

Ecco le date del tour italiano di Cindy Lee, assolutamente da non perdere:

10/5 @ Ateliersi, Bologna w/ Blak Saagan

12/5 @ Nadir, Padova

13/5 @ Riot Studio, Napoli

14/5 @ Fanfulla 5/a, Roma w/ Wow, The Luyas

16/5 @ Frame Club, La Spezia

17/5 @ Brutepoque, Milano

18/5 @ Altrove, Genova

