Fermi tutti: adesso vendono la cipolla che non fa piangere

Adoro tagliare le cipolle. Mi diverte da matti sfogarmi seguendo linee di taglio precise e poi tritare i pezzettini all’inverosimile. A volte capita, ovviamente, che mi ritrovi con la mano ormai presa da gesti meccanici mentre gli occhi bruciano come se ci avessi ficcato un peperoncino intero dopo aver appreso della morte del mio gatto.

Periodicamente escono post, articoli e video che propongono svariati modi per tagliare una cipolla senza lacrimare. Metterla in freezer venti minuti, indossare occhiali, togliere la pellicina, tagliarla in determinati modi, sciacquarla sotto l’acqua. Ma sappiamo tutti che nessuno di questi metodi non funzionerà con certezza assoluta. O che comunque indossare occhiali da saldatore in cucina è semplicemente ridicolo.

Conscia di questo, la compagnia statunitense Sunions ha passato gli ultimi trent’anni a cercare di capire perché una cipolla abbia il potere di mettere in ginocchio miliardi di persone e, in ultima analisi, a cercare di correggere il difetto. Sembra che gli sforzi siano stati ripagati, perché recentemente hanno presentato la prima cipolla che non fa piangere chi la taglia. “È dolce, croccante e poco più delicata di una cipolla tradizionale. È buona anche da mangiare a morsi”, afferma Rick Watson della Sunions in un comunicato stampa.

Non proprio una notizia nuovissima, visto che anche in Giappone si era parlato di una scoperta molto simile. Ma non stiamo a guardare il capello e vediamo meglio come funziona questa cipolla.

Le lacrime, come oggi ormai sappiamo con certezza grazie a diversi studi, sono da imputare a una proteina estremamente volatile che si libera al momento del taglio. In fase di stoccaggio il problema si acuisce: più passa il tempo, più la proteina all’interno del bulbo diventa potente. È il simpatico modo della natura per avvisarti che dovresti starne alla larga.

Nella nuova scintillante cipolla firmata Sunions, invece, accade la cosa diametralmente opposta: il seme, non OGM, possiede caratteristiche che permettono alla proteina lacrimante di abbassare la propria resa una volta che si trova nei magazzini in attesa di essere venduto. A finanziare il tutto ci ha pensato la Bayer, gigante della farmacia che ora possiede il brevetto sui semi. “Wow, non fa piangere!”, è stato il commento più significativo tra le persone campione che hanno preso parte ai test.

Dopo aver superato le fasi più delicate dei controlli, da ottobre è disponibile sugli scaffali dei supermercati a New Orleans e sembra non ci saranno troppi problemi a farla approdare nei banchi ortofrutticoli di tutti gli USA.

Quanto alla commercializzazione in Europa, invece, non esistono date certe. Fatevi forza. E continuate a ricordare che usare occhiali per tagliare una cipolla è da completi deficienti.