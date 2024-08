La classifica dell’Italia che ti dice quanto fa ‘schifo’ vivere nella tua città

Se avete mai la sensazione di abitare nel posto sbagliato, sentite che la vostra città vi sta stretta e non vedete l’ora di andarvene, buone notizie: non siete voi. Forse è vero che abitate nel posto sbagliato, in uno dei tanti posti in Italia in cui la qualità della vita è scarsa o peggio. È a questo proposito che esiste la classifica 2017 sulla qualità della vita in Italia, appena pubblicata da ItaliaOggi e frutto di una ricerca curata dal Dipartimento di Scienze sociali ed economiche dell’Università La Sapienza di Roma.

L’indagine tiene in considerazione nove aspetti principali—affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero, tenore di vita—oltre a 21 sottodimensioni e 84 indicatori di base per “investigare in maniera approfondita i molteplici aspetti in cui la qualità della vita si articola.” In base a tutti questi indicatori ogni città riceve un punteggio, che la colloca in quattro livelli di qualità della vita: buona, accettabile, scarsa e insufficiente. Stando alla classifica 2017, 54 delle 110 province italiane stanno in questi ultimi due livelli (27 sono scarse e 27 insufficienti).

Secondo gli autori dello studio, in questi dati c’è la conferma di una tendenza emersa già negli ultimi anni: “l’attenuazione di tutti i fenomeni di polarizzazione territoriale più direttamente collegati al benessere economico”—ovvero, la differenza sembra non essere più tra province ricche e province povere, ma tra piccole province sempre più dinamiche e “contesti metropolitani sempre più statitici” in cui la qualità della vita è in discesa.

La percentuale di province dalla scarsa qualità della vita è aumentata rispetto allo scorso anno (dal 53 al 58 percento, 35 milioni di persone), ma la vera novità, spiegano gli autori nella ricerca, è “l’emersione di significative aree di disagio sociale personale non necessariamente dislocate in Italia meridionale e insulare.”

Detto questo, una breve analisi della classifica in sé: in testa troviamo Bolzano, che è sempre stata tra le prime 10 dal 1999 a oggi e che ha avuto ottimi risultati dal punto di vista dell’ambiente, del lavoro, del tempo libero, della scuola e dell’economia. Al secondo e al terzo posto ci sono Trento e Belluno che erano seconda e terza anche l’anno scorso. Per trovare una grande città dobbiamo guardare la seconda metà della classifica: Milano è 57esima, Roma 67esima, Torino 70esima. Le tre province con la qualità della vita peggiore sono invece Napoli, che è stabile al terzultimo posto da due anni, Medio Campidano e Trapani, che ha fatto la bellezza di 0 punti (per intenderci Bolzano al primo posto ne ha fatti 1000).

Detto questo, se non abitate in nessuna di queste città, eccovi la classifica completa.

