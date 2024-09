Il cambiamento climatico causa il disturbo da stress pre-traumatico

Il 6 gennaio il “meteorologo ribelle” Eric Holthaus ha pubblicato una serie di 15 tweet che descrivevano la disperazione che sta attraversando dovendo avere a che fare con il cambiamento climatico. Anche se al tempo potrebbe non averlo realizzato, quei suoi tweet erano materiale utile per un nuovo movimento di ricerca che vuole dimostrare come il riscaldamento globale stia diventando anche un problema di salute mentale che sta colpendo un numero crescente di persone con ciò che un ricercatore ha definito “disturbo da stress pre-traumatico.”



“Sto cominciando il mio undicesimo anno di lavoro sul cambiamento climatico, inclusi gli ultimi quattro in ambito giornalistico. Oggi sono andato a parlarne con un analista,” cominciavano così i tweet di Holthaus. “Ci sono giorni in cui non riesco letteralmente a lavorare. Leggo un articolo e mi spengo per il resto della giornata. Non ci meritiamo questo pianeta. Ci sono (molti) giorni in cui penso che si starebbe molto meglio senza di noi.”

I tweet continuano descrivendo le sensazioni di disperazione di Holthaus, causate dall’idea che il cambiamento climatico antropogenico stia spazzando via dalla Terra specie che l’hanno abitata per milioni di anni, oltre che una generale mancanza di fiducia nel futuro ora che il CEO della Exxon Mobil è diventato segretario di Stato americano. Ciononostante, a metà del suo torrente di tweet, Holthaus cambia tono e afferma di non sentirsi solo nella sua spirale depressiva. Infatti, sa che ci sono altre persone che si sentono alla stessa maniera, e saperlo lo fa ben sperare per il futuro, visto che significa che ci sono persone a cui importa davvero.

L’incredibile risposta ai tweet di Holthaus suggerisce che aveva ragione. Ogni tweet ha ricevuto migliaia di retweet e like, e non ci è voluto molto prima che Holthaus diventasse un Twitter Trend. Nel corso della settimana successiva, Holthaus afferma di aver ricevuto centinaia di messaggi da persone che dicevano di star provando le stesse cose che aveva descritto.

“Il volume delle risposte è stato assurdo,” mi ha spiegato Holthaus. “Non ho mai ricevuto una risposta del genere per qualcosa che ho scritto o su Twitter o in qualità di giornalista. Penso che [la disperazione da clima] sia un problema piuttosto grosso e che molte persone non capiscano davvero cosa sta realmente succedendo in questo momento.”

Nonostante il forte e sentitissimo feedback ai tweet di Holthaus, questo tipo di eventi sembrano più l’eccezione che la regola. Spesso ci si aspetta che gli scienziati siano rilassati e imparziali quando si tratta di avere a che fare con i loro dati, e sono in pochi quelli che vogliono o possono parlare apertamente di come li fanno sentire le loro ricerche. Ma mentre precipitiamo in uno scenario sociale, politico e climatico in rapido cambiamento, riconoscere gli aspetti psicologici del cambiamento climatico è più importante che mai.

Nel 2009, un gruppo di prominenti dottori e scienziati climatici si è riunito a Washington DC per un forum sulla dimensione psicologica del cambiamento climatico. ll dibattito ha prodotto il primo importante report sull’argomento, e ha rivelato come circa 200 milioni di americani saranno esposti a “seri disturbi psicologici causati da eventi legati al clima,” e che il sistema sanitario americano è solo “minimamente preparato” a gestire queste problematiche.

“Il report è valido anche dopo sette anni,” mi ha spiegato Lisa van Susteren, una psichiatra forense e co-autrice del report. “L’aspetto psicologico del cambiamento climatico non era per niente discusso nel 2009, ma ora il cambiamento climatico sta venendo finalmente riconosciuto anche come problema di salute mentale.”

Per dimostrare la sua tesi, van Susteren ha citato un report del 2016 della Casa Bianca sulle implicazioni del cambiamento climatico per la salute umana, che ospitava una grossa sezione circa come i cambiamenti climatici influenzeranno direttamente e indirettamente la nostra salute mentale negli anni a venire.

In termini di impatto diretto, le persone esposte ai disastri legati al clima — che si tratti di disastri naturali o di disastri sociale come la crisi siriana dei rifugiati — sono portate a vivere seri disturbi psicologici dovuti alla morte e alla distruzione che questi eventi lasciano dietro di loro. Dopo l’Uragano Katrina, per esempio, le comunità colpite hanno mostrato tassi maggiori di suicidio, depressione e sindrome da stress post-traumatico. Inoltre, gli individui che sono vittime di malattie dovute al clima, come colpi di calore o malattie portate dall’acqua, sono anche inclini a provare traumi di carattere mentale a seguito di queste esperienze, in particolare coloro che avevano già a che fare con malattie mentali.

Dopodiché ci sono gli effetti diretti, come il deterioramento delle comunità a seguito dei disastri climatici o cambiamenti ambientali legati al clima meno evidente. Per esempio, si sta rilevando un collegamento tra l’aumento delle temperature e l’aumento delle aggressioni e degli episodi di violenza nelle popolazioni locali, una connessione piuttosto preoccupante visto che lo scorso anno ha ospitato una serie di mesi consecutivi con le temperature più alte mai registrate nella storia.

Dopodiché c’è l’impatto psicologico causato dal modo in cui il cambiamento climatico viene descritto dai mass media. Una serie di studi di Pew ha mostrato come la maggior parte delle persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo temono come il cambiamento climatico si trasformerà in una minaccia per loro, un peso psicologico che van Susteren ha cominciato a chiamare “disturbo da stress pre-traumatico,” che in pratica è “come il disturbo da stress post-traumatico, ma ci si trova in una situazione in cui si pensa continuamente ai disastri futuri e alla nostra impotenza davanti a essi.”

Immagine: Eric Holthaus

Quella del disturbo da stress pre-traumatico sembra essere una buona descrizione di ciò che stanno provando scienziati climatici come Holthaus o Jason Box — In un’inchiesta del 2015 di Esquire, si esaminava il pessimismo diffuso che sta colpendo il campo di ricerca delle scienze climatico: come spiegato nell’articolo, scienziati climatici come Box vengono spesso ‘puniti’ a livello professionale per aver parlato in maniera aperta di quanto gravi siano le cose quando si tratta di cambiamento climatico. Ciò può portare a sprofondare in una spirale di profonda tristezza, in particolare in un periodo storico in cui gli americani sembrano così superficiali quando si parla di cambiamento climatico, a tal punto da eleggere un presidente che si è circondato di negazionisti climatici.

“La quantità di pressione a cui siamo sottoposti quando cerchiamo di parlare di queste cose e il fatto che sembra che non ci sia un vero processo preposto alla divulgazione quando si tratta di questi temi fa sentire gli scienziati climatici completamente impotenti,” ha spiegato van Susteren. “Il modo migliore per abbattere l’umore di una persona è fargli capire che nessuno ascolterà ciò che ha da dire. Diventi come Cassandra, e arrivi al punto di perdere quasi il senno.”

Anche se queste sensazioni stanno finendo per dominare i pensieri di gran parte degli scienziati climatici in prima linea, queste risposte particolarmente emotive potrebbero essere il vero antidoto all’apatia per il cambiamento climatico e il negazionismo.

“Se presenti un concetto in maniera distaccata, non riuscirai a suscitare nella popolazione il tipo di risposta necessaria,” ha detto van Susteren. “Insegnare agli scienziati come parlare con passione senza scadere nella disinformazione è un requisito fondamentale per riuscire a toccare la popolazione. È imperativo comunicare in maniera emotiva quando si tratta di interfacciarsi con il pubblico.”

Infatti, questo è uno dei motivi che ha spinto Holthaus a scrivere su Twitter e parte del perché crede che abbia suscitato una risposta così forte da parte della comunità.

“[L’emozione] si trova nel modo in cui racconti le storie, e raccontare storie è il modo migliore per riuscire a mobilitare le persone,” ha detto. “Gli scienziati spesso non credono a questo loro ruolo da cantastorie. Se gli scienziati si sentono così legati allo stato attuale delle cose nel mondo da mostrare una qualche vulnerabilità — terrore, ansia o qualunque altra cosa — è proprio a quel punto che credo che riusciranno davvero a legare con le persone a cui parlano, e che non hanno le conoscenze tecniche per comprendere in senso pratico la gravità della situazione.”