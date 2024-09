I primi 13 nomi di Club to Club 2017

Da qualche giorno a questa parte abbiamo cominciato a usare molto più di prima il tag “concerti belli,” dato che è maggio e quindi tutti i promoter d’Italia stanno annunciando le bombe che hanno per i prossimi mesi e riempirci l’estate di gioia. Ma c’è anche chi si porta ancora più avanti, come gli amici di Club to Club, che hanno annunciato oggi una prima ondata di artisti per l’edizione 2017 del festival—che si terrà a Torino tra l’1 e il 7 novembre. Pronti? Via.



Nicolas Jaar / Richie Hawtin / Arca & Jesse Kanda / Ben Frost / Bonobo / Kamasi Washington / Mura Masa / Actress / Amnesia Scanner / Jacques Greene / Jlin / K Á R Y Y N / Visible Cloaks.



E oltre a tutto questo ci saranno pure quei signori dei Kraftwerk a suonare (quasi) tutta la loro discografia dal vivo in quattro serate di fila. Altre informazioni qua e biglietti a questo link.



