Non sapete che cosa fare quest’estate? Vi siete persi le offertone Ryanair con i biglietti a cinque euro per andare a Timisoara? Vi siete stancati del solito concerto dei Major Lazer a Gallipoli? Non preoccupatevi, ché Club to Club ha organizzato un nuovo festival in Puglia. Si chiama VIVA Festival e sarà dal 15 al 20 agosto a Locorotondo. Qua sotto c’è la lineup provvisoria, che ci sembra molto promettente.

