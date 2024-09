La CNN ha trasmesso 30 minuti di porno per sbaglio?

Aggiornamento: Nonostante un iniziale conferma da parte della CNN, RCN si è dissociata dai fatti e ha affermato che il servizio si è svolto regolarmente—CNN si è successivamente allineata a RCN.



Anno domini 2016: abbiamo mandato l’uomo sulla Luna e osservato lo scontro tra due buchi neri, ma non riusciamo ancora a evitare che una sessione di porno notturna finisca per essere accidentalmente trasmessa in chiaro sulla CNN per oltre 30 minuti.

L’incidente si è consumato nell’area di Boston nella nottata di giovedì 24 novembre, e molto probabilmente è riconducibile a un errore commesso da parte di RNC, distributore di TV via cavo statunitense che si occupa della diffusione del canale della CNN per la città di Boston. Per 30 minuti alle 4 del mattino di giovedì notte, la programmazione prevista di una bella puntata di Anthony Bourdain: Parts Unknown è stata sostituita da un video porno. Ad accorgersene è stata la utente di Twitter @solikearose, che ha riportato una cronaca piuttosto esplicativa dell’evento, pubblicando su Twitter alcune foto del fatto.

absolutely my favorite screenshot from the Rose25 novembre 2016

RNC non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma secondo uno scambio su Twitter con @solikearose, il distributore non avrebbe ricevuto altre lamentele in merito quella sera. Si sta riflettendo quindi sulla possibilità che l’incidente possa aver colpito un’area più ristretta di Boston.