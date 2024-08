Hanno inventato una GoPro per il pene, perché questa è la realtà in cui viviamo ora

Vi ricordate quel video virale di un cane con una GoPro attaccata al collo che si lancia felice nell’oceano? Se lo avete dimenticato, eccolo qui:



Ora, immaginate questo stesso video, ma con un cazzo al posto del cane e la GoPro fissata non a un collare, bensì a un cock ring. Questa è l’idea alla base di Cock Cam, “il primo cock ring al mondo munito di telecamera,” creato dall’azienda di sex toy inglese Julz.

Videos by VICE

Cock Cam è “un sex toy rivoluzionario che ti permette di registrare i tuoi momenti erotici da prospettive mai viste prima, conservarli e guardare i video su un dispositivo mobile tramite la Secure Mobile App — portando i video sexy amatoriali su un altro livello,” stando a quanto scritto sul sito. Costa 159,95 dollari (circa 140 euro) e può registrare in modalità notturna infrarossa e in HD, fino a 90 minuti a 1080 pixel di definizione, 15 frame al secondo.

Quando ho messo play al video promozionale di Cock Cam, ho pensato di stare guardando una pubblicità preliminare al video vero e proprio: una carrellata di immagini girate con un drone con una voce inspirata che parla del “fare ciò che ami,” mentre un uomo impacchetta un paracadute e contempla l’infinito da una scogliera. Ho guardato in basso in cerca del bottone “skip ad,” ma non c’era.

Poi l’uomo salta e il video passa improvvisamente a un’inquadratura presa dalla base di un dildo infilato tra le sue gambe. Ho fissato incredula questo pene palesemente finto e molliccio, mentre volteggiava all’aria.

Un altro video promo sul canale YouTube di Cock Cam è meno evocativo, decisamente più aggressivo, ma rende meglio l’idea di come funzionerebbe questo oggetto su un pene:

https://www.youtube.com/watch?v=ad42LyGb968

Non è la prima volta che un’azienda ha la brillante idea di piazzare una videocamera sul pacco della gente. Lo Svakom Siime Eye, un dildo munito di videocamera, poteva per esempio essere hackerato molto facilmente — e lasciare così esposti i dati sensibili degli utenti. Ma il sito di Cock Cam promette che la sua app e il suo dispositivi sono sicuri.

“Tutte le riprese sono conservate direttamente sul tuo dispositivo,” dice il sito. “I video non restano mai sulla App, la App serve solo per utilizzare la videocamera e visualizzare i video. Controlla i termini relativi alla privacy del tuo dispositivo, i dati non sono conservati sulla app o su qualsiasi servizio di cloud.”

Ma come abbiamo imparato nel 2017, quando Motherboard ha hackerato e controllato in remoto un sex toy We-Vibe tramite rete Tor, non è così difficile manomettere un bel numero di questi giocattoli connessi.

Resta poi da chiedersi se legare saldamente sul proprio pene in erezione una videocamera con batterie e tutto, che gira video in HD, sia un’idea saggia. La pagina FAQ di Cock Cam sottolinea che la videocamera potrebbe riscaldarsi se utilizzata per lunghi periodi. Posso solo pregare che abbiano fatto un paio di test in condizioni di stress a questo affare.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.