Cock Destroyer, la pornostar diventata un meme

Dopo dieci anni di carriera come pornostar e sex worker, a fine 2018 Rebecca More si è trovata catapultata nell’olimpo dei social nel modo più inaspettato, dopo che un filmato che aveva postato su Twitter è diventato un meme. Nel video, More e la collega attrice Sophie Anderson si definiscono “cock destroyer” e suggeriscono ai follower (presumibilmente etero) cosa vorrebbero fare ai loro genitali e cosa succederà nella gang bang che stanno per fare.

In un altro video diventato virale si vede More che, mentre fa sesso, urla: “Oggi dovrebbe essere domenica, una giornata di riposo, ma non per me!” In un altro video More, avvolta in una vestaglia rossa e con vistose labbra scarlatte, sbatte le ciglia verso la telecamera, scherzando sul fatto di essere “troppo cara per persone come te.”

La cosa interessante, tuttavia, è che More non è solo diventata una specie di meme, ma lo ha fatto all’interno della comunità gay, tra uomini che sono certamente il suo pubblico “predefinito.” Ma questo, per chi conosce il fenomeno, non è affatto una sorpresa.

I “meme porno” come quelli di More, che uniscono contenuti espliciti con situazioni quotidiane o notizie del giorno, fanno parte del filone che sovverte le norme sociali e i tabù a lungo associati alla cultura gay. Per molti omosessuali, i suoi video incarnano un manierismo, in particolare sul sesso, che è confortante e familiare. I suoi abiti e il trucco, spesso ispirati agli artisti drag che ama, la rendono una musa perfetta.

Ho contattato More per sapere cosa pensa del suo nuovo status di icona gay e cosa la rende una vera cock destroyer.

VICE: Sei sempre stata… sopra le righe, nel tuo aspetto?

Rebecca More: Mi è sempre piaciuto travestirmi. Il mio compagno ama il total glam e mi incoraggia a sperimentare. Adoro le reazioni che ricevo da uomini e donne, adoro ricevere attenzioni.

Cosa pensi del fatto che sei diventata un’icona gay?

È una cosa che mi lusinga molto, e non pensavo assolutamente sarebbe potuto succedere. Per me è un grandissimo complimento. Ho sempre amato il porno gay, e la cosa che mi attira è che non posso avere un ragazzo gay—è la fantasia definitiva!

Ora ho l’appoggio di tutta una comunità, e sono onorata. A dirla tutta, i miei amici pensano che sia un omosessuale nel corpo di una donna.

Com’è nato il video della “cock destroyer”?

Ricordo che eravamo in una stanza d’albergo e io ero gasatissima. Mi piace essere particolarmente loquace e spinta con le parole. Ho fatto il video e ho pensato: ‘Sarà un po’ troppo?’ Così l’ho mandato al mio compagno, che ha detto: “È una genialata, è divertente!” Mi piace pensare che abbia potuto rendere chi lo ha visto un po’ più sicuro di sé.

In fondo, c’è un po’ di cock destroyer in ognuno di noi.

Che consigli daresti a delle/dei cock destroyer in erba? Anche nel sesso orale, dato che è ciò di cui parli nel video…

Come puoi immaginare, sono abbastanza ferrata in materia di pompini perché ne ho fatti un’infinità. Non c’è quasi nessun uomo a cui non piaccia un po’ di saliva, quindi meglio abbondare. Ottimo anche lanciare sguardi provocanti, un po’ zozzi, ma niente occhiate come se si volesse trapassare la persona che si ha davanti. Spesso vado in crescendo: comincio in maniera dolce e carina, e poi divento incontenibile, con le lacrime agli occhi, fin quasi a strozzarmi.

Quali sono i tuoi meme preferiti, tra quelli che la gente ha fatto su di te?

I miei preferiti sono quelli sul video in cui dico che non sono per tutte le tasche. Ma mi piacciono molto anche tutti quelli da cui è iniziato tutto, sulla cock destroyer; alcuni mi hanno fatta piangere dalle risate. I ragazzi gay sono molto più divertenti—le reazioni mi hanno fatto sbellicare. Gli etero vogliono soltanto essere osceni, ma i gay sono divertenti. Posso riconoscere chi è gay dalle risposte ai miei tweet perché sono sempre più divertenti.

A giudicare dalle persone che segui sui social, sembri abbastanza coinvolta nella cultura LGBTQ+. È così?



Personalmente, non vedo differenze in base alla sessualità e semplicemente guardo, ammiro e accolgo chiunque, a prescindere dall’identità sessuale. I miei figli mi hanno fatto conoscere RuPaul e ci piace da morire guardare insieme RuPaul’s Drag Race. Non abbiamo problemi con niente o nessuno—non li abbiamo mai avuti e mai li avremo. Sono una brava persona, e fintanto che anche tu lo sei, non mi importa di altro!

Qual è la cosa che ti piace di più di te?

Cerco di non giudicare. A volte lo facciamo tutti, ma sono gentile con chiunque si presenti alla porta.

Ti senti mai giudicata?

Vengo giudicata continuamente, e va bene così. La mia famiglia sa quello che faccio e spesso è molto divertente. Tutti i vestiti e le scarpe vengono spedite al mio indirizzo di casa, a volte è addirittura mia madre a ritirarli.

Con i miei figli non entriamo molto nell’argomento porno, ma sanno cosa faccio.

Di recente la tua collega Stormy Daniels ha detto che c’è bisogno di più educazione sessuale e che dobbiamo smetterla di trattare il sesso come un grande tabù. Cosa ne pensi?

Sono completamente d’accordo. Io ho dovuto capire tutto da sola da quando ero piccola. Ci sono così tante cose da sapere, anche cose banali tipo come avere una buona igiene intima! L’educazione sessuale dovrebbe cominciare nelle scuole, e l’educazione sessuale che ho avuto io è stata veramente insufficiente.

