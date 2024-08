Dentro Cojutepeque, l’ex carcere più malfamato del Salvador

Aggiornamento del 28/04/2020: El Salvador è il paese con il più alto tasso di omicidi al mondo e solo nello scorso fine settimana ce ne sono stati più di cinquanta. Secondo il presidente Nayib Bukele sarebbero stati ordinati direttamente dalle prigioni, dai capi delle maggiori gang.

Il presidente ha inoltre accusato le gang di approfittare dell’emergenza del coronavirus; autorizzato l’uso della forza (anche “letale”) contro i suoi membri; e disposto il confinamento totale per quelli reclusi nelle sette carceri ad alta sicurezza di El Salvador.

Nel comunicare le disposizioni, le istituzioni e lo stesso Bukele hanno pubblicato delle foto (che puoi vedere sul nostro profilo Instagram) in cui si vedono dozzine di detenuti semi-nudi, ammassati e attaccati l’un l’altro. Per l’occasione, riproponiamo questo articolo dai nostri archivi.

El Salvador è il paese con il più alto tasso di sovraffollamento carcerario del continente americano. La prigione di Cojutepeque, in particolare, era probabilmente quella con le condizioni umanitarie peggiori. L’ex caserma militare, convertita in un carcere riservato ai membri della gang Barrio 18, era un labirinto oscuro di celle e di settori pieni di spazzatura.

Il sovraffollamento era soffocante, con quasi 1.300 persone stipate in uno spazio progettato per ospitarne 400. E questo è solo uno dei fattori che ne hanno portato alla chiusura, nel giugno del 2016.

Il fotografo Pau Coll ha avuto accesso al carcere prima che i prigionieri venissero trasferiti in un’altra struttura, e questo è ciò che ha visto.

Situato nel centro della città di Cojutepeque, la capitale del dipartimento di Cuscatlán del Salvador, questo carcere era il feudo della fazione dei “rivoluzionari” della gang Barrio 18.

È difficile stimare la capienza di questa ex caserma militare trasformata in prigione, perché ogni angolo è stato adattato per stipare i detenuti. La versione della direzione varia a seconda della persona a cui si chiede. La realtà approssimata è che circa 1.300 prigionieri vivevano insieme in uno spazio progettato per 400 persone.

Secondo l’ultimo rapporto sulla sicurezza dei cittadini elaborato dalla OSA (Organizzazione degli Stati Americani), El Salvador è il paese con il più alto sovraffollamento carcerario del continente americano. Con una capienza totale di 10.000 posti, nelle carceri si contano più di 34.700 detenuti.

Quando è stato chiesto ai membri della gang qual era la cosa peggiore della vita in questa prigione, la risposta è stata unanime: “Cazzo, stiamo davvero stretti”. Anche la protesta contro i capi dei tre settori di Cojutepeque è esemplificativa: “Chiediamo solo condizioni di vita più adatte agli esseri umani.”

A causa dell’estremo sovraffollamento del carcere, tutto il pavimento era cosparso di fluidi e spazzatura che emanavano un odore soffocante. I detenuti avevano accesso all’acqua solo per un’ora durante il giorno e una di notte. La mancanza di igiene è stata direttamente collegata a problemi di salute, come la comparsa e la diffusione di funghi o scabbia tra i prigionieri.

Cella 1 del settore 2. Conteneva circa 180 persone, che passavano qui 12 ore al giorno. Le celle non avevano l’elettricità e la maggior parte nemmeno le finestre, e anche durante il giorno era impossibile vedere nulla. Per mancanza di spazio, nei cortili coperti erano state allestite delle amache di plastica in cui dormivano i detenuti che non entravano nelle celle.

El Salvador è uno dei paesi più violenti al mondo. Nel paese è in corso una guerra tra Mara Salvatrucha e Barrio 18.

Durante il 2015, a El Salvador ci sono stati 6.640 omicidi violenti. L’equivalente di un morto ammazzato ogni 1.000 abitanti, in un paese con una popolazione totale di 6,34 milioni di persone.

Anche il cibo era oggetto di denunce costanti da parte dei detenuti. “Pochissima varietà, e a volte non bastava per tutti.” Anche se le famiglie potevano portare cibo, i detenuti affermano che è molto difficile che ricevere l’autorizzazione o superare i controlli di sicurezza.

Anche se le condizioni di vita a Cojutepeque erano insopportabili, la rivendicazione principale dei detenuti era per il diritto a programmi di riabilitazione come lezioni scolastiche o laboratori pratici. Nel carcere esisteva una piccola area studio con dei laboratori, ma la possibilità di usarla era minima a causa della mancanza di personale docente.

Con quasi 35.000 detenuti e un sovraffollamento del 241 percento, El Salvador è da anni il paese con le prigioni più piene del continente americano, seguito dalla Bolivia, con il 233 percento, e da Haiti con il 218. Queste cifre si traducono in condizioni di vita subumane per i detenuti di questi paesi.

Un’oscurità quasi totale dominava in gran parte delle celle. Lo spazio calpestabile era minimo, perché ogni angolo veniva usato per dormire. I membri della gang avevano sviluppato un sistema speciale per spostarsi nell’oscurità, che consisteva nell’avanzare intrecciando le braccia con altri per evitare di scontrarsi.

