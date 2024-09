Cold Cave e College saranno gli headliner dell’Electro Weekend

Nelle notti di luna nuova del 31 marzo e del primo aprile Padova sarà più buia che mai. Quale occasione migliore per tirare fuori i tuoi abiti di latex nero e andare al Mame Club per ballare tutta la notte al suono di glaciale new wave?

Per agevolare questo processo è nato Electro Weekend, un festival di musica elettronica che per la sua prima edizione sceglie le sonorità new wave e dark di Cold Cave e College come headliner, preceduti rispettivamente dalla sacerdotessa goth californiana Drab Majesty e dal duo sado-post-punk berlin-londinese Lebanon Hanover. A rappresentare l’Italia ci saranno l’elettronica intimista di Fade e il duo veneziano Wora Wora Washington, che arriva ai suoni sintetici dall’angolo del noise rock.

