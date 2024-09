Come 4chan ha messo in atto il colpo del secolo

Dite tutto quello che volete sugli utenti di 4chan — che fanno le peggiori stronzate “per il gusto del lol,” che hanno fatto eleggere Trump, che sono un’accozzaglia di cinici, idioti immaturi, che spesso e volentieri flirtano con il neonazismo, insomma, va bene tutto perché, almeno parzialmente, è vero — eppure, di fatto, sono anni che ci regalano delle autentiche perle dell’internet. Mi ricordo che qualche anno fa, durante le mie prime incursioni su /b/, ho trascorso notti intere a seguire thread quasi illeggibili incentrati sui raid di un gruppo di idioti che riprendevano un tipo che picchiava il suo cane, o tiravano in mezzo una ragazza che non aveva fatto nulla di male, solo per il gusto di farlo, oppure di avere riso fino alle lacrime di fronte alle foto scattate da dei tipi che, negli anni, avevano riempito decine di bottiglie con il loro sperma. Là sopra, ho visto talmente tante cose assurde che non saprei nemmeno quali esempi citare. Cacchio se mi hanno fatto passare in maniera grandiosa gli anni della gioventù su internet.

In breve, tutto ciò per dire che, personalmente, ci penserei su ben più di due volte prima mettermi a criticare un esercito di nerd anonimi impinzati di Red Bull che spendono l’80% delle loro ore di veglia alla ricerca di nuovi metodi per tormentare il prossimo. Soprattutto quando questi nerd, oltre al tempo, dispongono giusto di quelle 2-3 competenze informatiche e amano fare parlare di sé.

Questo, ovviamente, è un concetto che Shia LaBeouf non ha afferrato per nulla.

Oltre ad avere un gran nome, l’attore ha anche delle grandi idee. L’ultima delle quali è già entrata nella storia come uno delle migliori esche per troll di tutti i tempi: “He Will Not Divide Us” un livestream lanciato (tra gli altri) da LaBeouf, il 20 gennaio scorso, davanti al Museum of Moving Image di New York per protestare contro la presidenza di Donald Trump. Il principio di base era che dei perfetti sconosciuti si potevano piazzare a turno davanti alla telecamera installata da LaBeouf & co. per ripetere senza sosta “ He will not divide us !” con l’aria determinata dei seguaci Hare Krishna o qualsiasi altra cosa gli passasse per la testa, a dire il vero, perché nessuno monitorava la telecamera. Dunque, riassumiamo: una telecamera accessibile a tutti installata da una star in una zona densamente popolata in un periodo di grande agitazione politica. Dobbiamo ammettere che mancavano del tutto i presupposti perché qualcosa potesse andare storto.

Sfortunatemente, invece, l’esperimento è finito male. Ben presto, tanto i supporter di Trump quanto i neonazi sono andati a fare casino di fronte alla telecamera, declamando slogan razzisti e inneggiando alla razza ariana mentre tenevano in mano delle bottiglione di latte (??), come simbolo della loro purezza razziale (???), gli incidenti si sono moltiplicati e Shia LaBeouf stesso è stato arrestato dalla polizia mentre si scontrava con alcuni di questi troll .È successa la cosa più prevedibile del mondo — come accade spesso, c’è da notare.

Ma Shia non è di certo tipo da farsi scoraggiare; lo ha già dimostrato scegliendo di non cambiare nome e continuando a recitare nei film. Lasciare cadere la sfida per lui era proprio fuori questione. Il suo stream, era convinto, sarebbe stata la pietra su cui l’America avrebbe fondato la sua resistenza a Trump. Per prima cosa, ha trasferito la location ad Albuquerque, nel New Mexico, nella speranza di sfuggire alle intrusioni fasciste. Pessima mossa: per motivi non meglio precisati, ha ritenuto più sicuro abbandonare rapidamente anche Albuquerque.

Ed è così che LaBeouf e i suoi due amici artisti Rönkkö e Turner hanno avuto il colpo di genio: avrebbero installato lo stream nel bel mezzo del nulla, in una località segreta e la telecamera avrebbe semplicemente inquadrato una grande bandiera bianca con la scritta “HE WILL NOT DIVIDE US.” Prendi questo Trump! Prendete questo troll! Ecco cosa succede a mettersi contro uno che se l’è già vista con i Transformers! Personalmente, ero così convinto della trovata che ho prontamente scommesso due mesi di stipendio sulla sostituzione imminente di Trump con Bernie Sanders. E me ne sono rimasto a dita incrociate.

C’era solo un problema… eheheh. La promessa di LaBeouf che la bandiera sarebbe rimasta issata “per l’intera durata del mandato di Trump” era uno dei migliori inviti a nozze per 4chan. Era un po’ l’equivalente di presentarsi abbigliato con un completo fatto di sola carne in mezzo ad un branco di iene credendo di poterne uscire indenni. E, ovviamente, la risposta della comunità non è tardata.

Come prima cosa, è bene ricordare che non era stato fornito nessun indizio circa la localizzazione della bandiera. I “segugi” di 4chan sapevano solamente che si trovava negli Stati Uniti — altrimenti il gioco non avrebbe avuto senso. L’indagine è iniziata Mercoledì 8 marzo, quando LaBeouf ha lasciato traccia di sé su Twitter perché si trovava a cena in un ristorante di Greenville, in Tennessee. Di per sé, questo indizio non rivelava nulla; ma confrontando l’ora in cui tramonta il sole a Greenville e le immagini dello stream, nonché confrontando le condizioni metereologiche del video con quelle della regione, il popolo di 4chan ha ottenuto rapidamente la conferma che la bandiera si trovava effettivamente in Tennessee.

Ma ovviamente questo non bastava; il Tennessee è grande e, notoriamente, gli Stati Uniti sono pieni di bandiere. Il passo successivo è stato quello di esaminare le traiettorie degli aerei che sorvolavano la regione monitorando le scie lasciate nella porzione di cielo visibile nello stream per confrontarle con le tratte percorse dagli aerei che sorvolano la zona, in modo da identificare la posizione esatta della bandiera. Tombola: quando tre aerei sono passati quasi simultaneamente nella zona, i troll sono stati in grado di determinare con una certa precisione la posizione della bandiera, tramite la triangolazione. Non so se valga lo stesso per voi, ma questi sono i tipici sforzi collettivi che mi restituiscono fede nell’umanità (n. Non è vero. Mi fa solo ridere. Ma è già qualcosa.)

Ma non è finita. La zona delimitata restava troppo grande per percorrerla tutta a piedi alla ricerca di una bandiera; soprattutto gli anon di 4chan non sono dei tipi da “passeggiate nella natura” diciamoci la verità. E allora cosa hanno fatto? Hanno mandato a spasso un esercito di cani dotati di GoPro sperando che qualcuno di loro si imbattesse per caso nella bandiera? Hanno assoldato un esercito di bambini? Hanno rinunciato e sono andati a molestare bambini e cani su Internet? Perché no? Sì, ma un’altra volta. Ebbene, 4chan ha scelto di rivolgersi alle stelle. Basandosi su metodi astronomici ereditati dai tempi antichi (niente di meno!) E osservando le stelle visibili nello stream, i troll sono stati in grado di determinare in quale direzione era rivolta la telecamera definendo in maniera ancora più precisa la sua posizione.



Poi uno di loro è andato a farsi un giro a Greenville e dintorni a bordo di un camioncino, sclacsonando a intervalli regolari per vedere se questo risultava udibile sullo stream. Quando il suono del clacson risultava più forte, sapevano che si stava avvicinando alla location. Fino al colpo di clacson definitivo.

La bandiera è stata poi finalmente scoperta su un terreno privato nei pressi di una casa di proprietà di un povero disgraziato, apparentemente inconsapevole di ciò che stava accadendo proprio accanto alla sua abitazione. Lì, i membri 4chan del Tennessee sono finalmente riusciti a portare a termine uno dei colpi più clamorosi nella storia di questa imageboard: rubare la bandiera, come nei migliori giochi. E, naturalmente, l’hanno sostituita con un cappellino di Trump e una t-shirt di Pepe the Frog.

Ci sono volute diverse ore prima che Shia LaBeouf ammettesse la sconfitta e infine interrompesse lo stream, su cui non si vedeva più nulla. Speriamo che decida di riprovarci altrove, perché questa storia, se continua, potrebbe essere una delle cose più divertenti dei prossimi 4 anni — assieme a una probabile guerra nucleare. Per quanto riguarda la bandiera, ora riposa nel seminterrato lercio in cui vive il vincitore della sfida. È la terra delle leggende.