Come capire se sei uno psicopatico o solo una brutta persona

Nella vita mi è capitato in diversi casi di sentirmi chiamare “una psicopatica”. Ma quante volte vi è capitato di fare lo stesso con altre persone?



Nel mio caso, c’è stato quell’ex che mi ha detto che l’infedeltà seriale è un “segno chiaro” di tendenze psicopatiche. E quello che mi ha visto una volta in una stanza piena di persone, è sbiancato, e se ne è andato. (È lo stesso che mi ha accusato di averlo iniziato alle droghe.) E poi il collega che mi ha detto che mi ci vedeva benissimo in politica, e non lo intendeva come complimento.

Videos by VICE

In fondo pensiamo tutti di sapere come siano gli psicopatici—narcisisti alla Patrick Bateman, serial killer schizzati, o il presidente degli Stati Uniti. CEO scafati o uomini della finanza senza scrupoli. Ma che dire delle persone normali, che non infrangono la legge, non investono allo scoperto e non finiscono in carcere per aver strangolato la nonna? Quanto psicopatico devi essere per essere davvero uno psicopatico?

Il dottor James Fallon, neuroscienziato della University of California e autore di The Psychopath Inside: A Neuroscientist’s Personal Journey into the Dark Side of the Brain, lo sa molto bene. Un paio d’anni fa, per caso ha scoperto che il suo cervello somiglia molto più a quello di un assassino psicopatico che a quello di una persona normale. Se dalle ricerche emerge che solo l’uno percento della popolazione è composto da psicopatici, Fallon pensa che un ulteriore cinque-sette percento ricada in una zona grigia. Fallon si descrive come psicopatico “pro-sociale”—ovvero sta nello spettro della vera psicopatia ma non uccide, devasta o compie altri atti violenti associati al disturbo.

Per prima cosa, Fallon mi dice che quello che comunemente, in ambito relazionale, descriviamo come “uno psicopatico” ha poco a che fare con uno psicopatico vero. “Quello che intendiamo in quei casi è una persona folle, che non agisce secondo la nostra logica,” dice. “Gli psicopatici sono l’esatto contrario. Sono controllati e molto acuti. Gli psicopatici fuori controllo, vuoi per abuso di alcol o droga, vuoi per un quoziente intellettivo basso o un danno cerebrale—di solito finiscono in carcere entro i 18 anni.”

Le ricerche si basano sugli studi di David Hare, che ha analizzato alcuni criminali e ha delineato i 20 tratti dello psicopatico. Tra le caratteristiche ci sono fascino e loquacità superficiali, freddezza emotiva, non volersi prendere le responsabilità per le proprie azioni, tendenza ad annoiarsi, sessualità promiscua, manipolazione, impulsività e irresponsabilità.

Tutte cose abbastanza familiari. Come sa qualunque bugiardo vero, devi essere bello annoiato, impulsivo e irresponsabile per scopare in giro senza farti scoprire dal tuo partner. E devi anche essere abbastanza affascinante per a) andare a letto con la gente e b) farla franca.

Il primo passo per una diagnosi corretta, dice Fallon, è “trovare uno psichiatra esperto. Non si può autodiagnosticarsi la psicopatia—i test online sono sciocchezze.”

Oltre ai test e alla visita psichiatrica, c’è un modo abbastanza facile con cui Fallon è arrivato alla sua diagnosi: ha chiesto alle persone che lo circondavano cosa pensavano di lui davvero (“alle ex fidanzate, alle mie sorelle, fratello, a chiunque”). Dopo aver promesso che non si sarebbe arrabbiato, “hanno tutti ammesso cosa pensavano.” E nella maggior parte dei casi era: sei uno psicopatico.

Ha anche analizzato il modo di comportarsi degli altri quando pensavano che nessuno li guardasse. “Ho scoperto che uomini e donne delle mia età facevano sacrifici, si prendevano cura degli amici, o andavano a un funerale. Facevano tutti sacrifici senza dirlo a nessuno—una cosa che io non farei mai.” Fallon ammette che lui avrebbe trovato una scusa per non andare a un funerale.

Ha anche cominciato ad analizzare minutamente le sue interazioni con sua moglie. “Ogni volta evitavo di mettermi in una discussione, che è la cosa più egoista che si possa fare,” ricorda. “Ogni singola volta.”

Chiunque può condurre questa indagine, dice Fallon. La maggioranza degli esseri umani fa del suo meglio per tenere in considerazione i sentimenti altrui—per esempio se condividono un appartamento cercano di essere carini, o di raccogliere una cosa quando cade. Non gli psicopatici.

“Se sei uno psicopatico, non hai il passaggio per il sistema limbico e non pensi che stai ferendo una persona,” spiega. “C’è solo l’azione, molto rapida. Sembri molto intelligente, ma solo perché non ti prendi il tempo necessario a pensare se farai del male a qualcuno. È intelligenza percepita, ma non è intelligenza vera—è solo che non te ne frega un cazzo!”

Oh mio dio, penso. Forse sono psicopatica? Dopo aver descritto a Fallon la mia ultima relazione, incluso un episodio particolarmente vergognoso in cui un fidanzato mi aveva lasciato dopo aver scoperto che avevo appena passato la serata di San Valentino con un altro, lui sorride e mi dice, “Ecco, non sei una psicopatica vera, ma questa è una cosa da psicopatico parziale.”

E se, aggiungo, mi fossi sentita davvero in colpa quando il mio ragazzo l’ha scoperto? (Sia messo agli atti: è così. Mi dispiace, Alex.)

Be’, dice Fallon, questo cambia tutto: gli psicopatici non provano rimorso. “La psicopatia è tutta contesto e reazione al contesto. Ti arrabbi, fai del male alle altre persone—il fatto che non ti interessi ti rende uno psicopatico. Non è l’atto in sé.”

Fallon aggiunge che c’è del vero nel detto, “se pensi di essere psicopatico, probabilmente non lo sei.” Molti psicopatici pensano di non avere alcun problema. È per questo che la diagnosi per Fallon è stata un vero shock. “Io mi ritenevo una persona normale. Penso di essere uguale a tutti gli altri,” dice. “Ma non lo sono.”

E che dovresti fare se sei uno psicopatico ma, diciamo, non vuoi finire solo o in galera?

“Io faccio così, ogni volta che ho un’interazione con qualcuno, penso, Che cosa farebbe una persona normale?” dice Fallon. “Dico, ‘Devo sopprimere il mio istinto naturale’.”

“Dentro di me invece pensavo, Nessuno può battermi. Sono bravissimo e intelligentissimo, sono l’unico che può farlo,” aggiunge. “Quindi è diventato un po’ una sfida con me stesso.”

In effetti, gli psicopatici parziali e pro-sociali possono essere molto utili nella società. C’è un gruppo di caratteristiche psicopatiche definite come “dominanza”—Psicology Today la definisce “una tendenza verso l’affermazione, che include tratti come il desiderio di dominare le situazioni sociali, il fascino, la noncuranza per il pericolo fisico, e l’immunità all’ansia,—che sono molto attraenti per gli altri. “Questi tratti sono quelli del carisma e della leadership,” spiega Fallon, “ed è il motivo per cui votiamo o assumiamo persone che li hanno.”

Quanto a me, di sicuro mi sono comportata da irresponsabile e narcisista in alcune relazioni, ma il fatto che provi rimorso dimostra che non sono psicopatica. Sono solo un essere umano terribile, come tutti.

Questo articolo è tratto da Broadly.