Come chiedere scusa – Una guida per uomini

È stato detto che le donne hanno il vizio di scusarsi troppo. Ma alla luce dell’ondata di accuse di molestie sessuali emerse dopo il caso Harvey Weinstein è diventato evidente che gli uomini hanno il problema opposto: la quasi patologica incapacità di pronunciare la parola “scusa”.

Ok, Louis C.K. ha confermato la notizia del New York Times che riportava si fosse masturbato davanti a diverse donne senza il loro consenso. “Queste storie sono vere,” ha scritto Louis C.K in un lungo comunicato. “Al tempo, mi dicevo che andava tutto bene perché non ho mai mostrato a una donna il mio pisello senza chiederglielo prima, che è vero.”

Anche se Louis ha dichiarato di essere “pentito delle mie azioni” e che “non c’è niente di tutto ciò che mi perdono”, invece di fare ammenda dei sui peccati, ha enfatizzato “il potere che avevo su queste donne”, con cui “ho usato a mio vantaggio il fatto di essere molto ammirato” all’interno del mondo dello spettacolo.

Quali sono le due parole curiosamente assenti dal comunicato di Louis C.K.? Chiedo scusa.

Al contrario di altri uomini di successo che sono stati accusati di molestie sessuali, Louis C.K. si è preso le responsabilità delle sue azioni: “Non riesco neanche a comprendere quanto dolore ho arrecato loro,” ha scritto C.K riferendosi alle sue vittime. Quindi perché la parola scusa è così difficile da pronunciare?

Le scuse non significano solo ammettere di aver sbagliato, ma sono una promessa implicita del fatto che cercherai di comportarti meglio in futuro. Ho una teoria secondo cui gli uomini non si scusano semplicemente perché non viene insegnato loro a farlo come viene insegnato alle ragazze, e nel tentativo di rimediare a tutto ciò, ecco una guida per gli uomini su come chiedere scusa.

NON SCUSARTI PER AVER OFFESO LE PERSONE CHE HAI FERITO

Chiariamo subito questa cosa. La peggior scusa del mondo è “scusa se facendo [inserire comportamento di merda] ti ho ferita.” È una stronzata. E lo sai che è una stronzata. La persona con cui ti stai scusando sa che è una stronzata. Se le tue azioni hanno ferito qualcuno, è perché erano sbagliate. Quindi prenditene la responsabilità.

L’altro problema di queste pseudo-scuse è che lo “scusa se ti ho ferita” fa perno sul vecchio stereotipo che vuole le donne troppo emotive, e ciò rende il tutto ancora più brutto.

METTITI NEI PANNI DELLA TUA VITTIMA

Potrà sembrare un consiglio per bambini dell’asilo, ma prima di dire qualsiasi cosa, immaginati di essere tu la persona ferita—cosa vorresti sentirti dire?

NON DARE LA COLPA A FATTORI ESTERNI



Quando Weinstein ha replicato alla notizia iniziale del New York Times, ha spiegato, “vengo da un’epoca, gli anni Sessanta e Settanta, in cui le regole sul comportamento e l’ambiente di lavoro erano diverse.” Anche se il regista non ha notato che questa non era una scusa, così è. Quando tiri fuori queste scuse, stai suggerendo che non ti prendi la piena responsabilità di quello che hai fatto.

Dopo che l’attore Anthony Rapp ha accusato Kevin Spacey di aver fatto delle avance sessuali nei suoi confronti quando aveva solo 14 anni, Spacey ha dichiarato che “non ricordo l’incontro.”

“Se mi sono comportato come ha detto, gli devo le mie scuse più sincere per quello che sarebbe stato un comportamento inappropriato e spinto dall’alcol,” ha scritto Spacey. L’alcol non giustifica il fatto di aver provato ad andare a letto con un ragazzino di 14 anni, e suggerire che lo fa rende il tutto ancora più grave.

SCUSATI PER TUTTO

Alle volte non sono solo le tue azioni fisiche a meritare delle scuse. Louis C.K ha passato anni a smentire le accuse che poi ha confermato dopo che la storia è uscita sul New York Times. Anche se nel suo comunicato dice, “Mi sono pentito delle mie azioni. Ho provato a trarre qualcosa da queste. E da queste sono scappato,” non si scusa per aver negato quelle voci. Le dichiarazioni con cui smentiva le accuse—a settembre aveva detto al New York Times, “non rispondo perché sono solo pettegolezzi,”—sono profondamente offensive nei confronti delle sue vittime.

NON DEVIARE L’ATTENZIONE SU TE STESSO, E NON CERCARE DI PASSARE PER VITTIMA

Nelle righe a Rapp, Spacey ha fatto coming out dichiarandosi gay, e le reazioni alle sue scuse sono state tutte piuttosto negative—da Sarah Kate Ellis a Trevor Noah a Billy Eichner in molti si sono schierati contro di lui.

Dopo che un uomo ha accusato George Takei di averlo palpato mentre non era cosciente, la star di Star Trek ha respinto le accuse, in un tweet (che è stato cancellato) nel quale accusava “i bot russi” che “montavano le storie che contenevano accuse [nei suoi confronti].”

CHIEDI SCUSA IN MODO ESPLICITO

Ci sono migliaia di modi per evitare di dire un semplice “chiedo scusa.” Louis C.K. ha detto, “mi sono pentito delle mie azioni.”

Kevin Spacey ha detto, “gli devo le mie scuse più sincere per quello che sarebbe stato un comportamento inappropriato e dettato dall’alcol.”

Harvey Weinstein ha detto, “riconosco che il mio comportamento ha causato molto dolore, e mi scuso per questo.”

Art Landesman, ex publisher di Artforum che si è dimesso dopo che nove donne lo hanno accusato di sexual harassment, ha detto, “sono completamente conscio di aver oltrepassato alcune barriere, fatto che sto cercando di correggere. Non ho mai intenzionalmente ferito nessuno.”

Potrei andare avanti all’infinito.

Insomma, chiedete semplicemente scusa. Accettate che questo non vuol dire che sarete perdonati. Accettate che i vostri sentimenti in questo caso non c’entrano niente. C’entra il dolore che avete inflitto ad altre persone e l’ammissione che provate rimorso per le vostre azioni di merda non perché siete stati beccati, ma perché erano sbagliate.

Non è così difficile.

