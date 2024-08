Come dire al tuo medico che fai uso di droghe

La decisione di prendere dell’iboga, una sostanza psichedelica ottenuta dalle radici dell’omonima pianta africana, non è una che ho preso alla leggera. Un amico me l’aveva consigliata per curare insonnia, cistite, contrazioni muscolari, palpitazioni cardiache e altri sintomi che credo derivino dalla malattia di Lyme che ho in forma cronica. Ma sapevo che l’iboga può causare complicazioni cardiache in persone con determinate condizioni preesistenti, quindi ho provato prima altri trattamenti come l’ossigenoterapia iperbarica e il kambo. Sei mesi dopo, stavo ancora poco bene, ho trovato un ritiro per l’iboga in Messico con personale medico presente e mi sono fatto un elettrocardiogramma per assicurarmi di non essere a rischio di problemi cardiaci.

Si ritiene che l’iboga interrompa gli schemi all’interno del sistema nervoso, motivo per il quale a volte viene usata per aiutare chi ha una dipendenza da oppioidi a liberarsene. Se la ricerca su questo argomento è ancora molto limitata e in via di sviluppo, uno studio condotto nel 2000 su cinque persone dipendenti da oppiacei e/o cocaina aveva rilevato che due non avevano sintomi da astinenza una settimana dopo l’assunzione. Alcuni credono che possa facilitare altri tipi di guarigione fisica, in particolare per le condizioni neurologiche.

Ero scettico, ma l’iboga è risultata all’altezza delle aspettative. Una settimana più tardi, ho riferito al mio medico curante che ero completamente privo di sintomi. “Una droga psichedelica? Perché lo avresti fatto?,” mi ha chiesto.

Quando le ho parlato dell’uso dell’iboga come trattamento per la tossicodipendenza e altri problemi di salute, è diventata curiosa e ha iniziato a fare ricerche su Google. Sembrava impressionata dal fatto che mi avesse aiutato così tanto e così velocemente, anche se mi ha comunque avvertito che gli effetti degli psichedelici di solito non durano. Era difficile prendere sul serio i suoi consigli, però, dal momento che non aveva affatto familiarità con la droga.

È importante dire al proprio medico che si fa uso di droghe in modo che possa determinare se questo può contribuire o causare sintomi, nonché se le droghe che assumi possono interagire con i farmaci che potrebbe prescrivere. “Può essere difficile capire se la preoccupazione del tuo medico riguardo all’uso di droghe sia legittima o basata sul sistema di valori del dottore,” mi ha spiegato Valerie McDonnell, un’assistente sociale clinica della Virginia che ha lavorato con donne con disturbi da uso di sostanze.

D’altra parte, nella nostra cultura in cui l’educazione sulla droga consiste semplicemente nel “diciamo no,” i medici potrebbero non sempre conoscere i modi in cui l’uso di droghe potrebbe risultare benefico e dedurre frettolosamente che sia un problema. Se il medico ritiene che tu abbia un problema con la droga, un modo per valutare se abbia ragione è chiedersi se si risponde ai criteri del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) per i disturbi da uso di sostanze: voler diminuire o smettere ma non riuscirci; avere impulsi incontrollabili; sentirsi come se le droghe interferissero con la tua vita; passare molto tempo a cercare, fare uso o riprendersi dagli effetti delle sostanze; o prenderne sempre di più per ottenere lo stesso effetto, ha detto McDonnell. Se il medico ritiene che tu abbia un problema con la droga ma non hai nessuno di questi sintomi, potrebbe star facendo una valutazione sulla base di preconcetti.

Anche se mostri sintomi di un disturbo da uso di sostanze, per la salute e la terapia in generale è meglio che il medico affronti la cosa con empatia piuttosto che condannandola. “Il nostro compito di medici è quello di agire in modo non giudicante, dare uno sguardo d’insieme alla persona che abbiamo in cura e aiutarla a trovare il piano che più le si adatta,” mi ha detto Colin L. Robinson, assistente in medicina clinica all’UCLA Internal Medicine and Pediatrics. “Anche se parte di quel piano include raccomandazioni contro quello che stai facendo, dovrebbero essere il frutto di una preoccupazione sincera e non di mancanza di rispetto o di giudizio.”

“Se il medico esprime preoccupazione per il tuo consumo di droghe, hai il diritto di chiedere perché. Dovrebbero essere in grado di spiegare in che modo esattamente la droga di cui fai uso potrebbe causare danni”, ha detto Soyona Rafatjah, direttrice medica e co-fondatrice del centro privato di cure primarie e medicina integrata PrimeHealth, che incorpora nei trattamenti la medicina alternativa e raccomanda CBD e marijuana medica, se opportuni. Se dà una spiegazione vaga tipo “le droghe danneggiano il cervello,” è segno che non comprende appieno gli effetti della sostanza di cui state parlando.



Inoltre, la valutazione non dovrebbe basarsi esclusivamente sul fatto che tu faccia o meno uso di sostanze stupefacenti—dovrebbero prestare attenzione a come ne fai uso. “Se il medico non fa domande sulla quantità di utilizzo o sul dove e come, e offre semplicemente un duro “no” per ogni tipo di droga e uso, è probabile che abbia dei pregiudizi verso l’uso di tutte le droghe e non capisca come differenziare tra sperimentazione, uso terapeutico o abuso,” ha detto Rafatjah.



L’idea di usare sostanze stupefacenti a livello terapeutico potrebbe risultare estranea ad alcuni medici, quindi se rispondono in maniera confusa (come ha fatto la mia), puoi parlare delle ultime ricerche o persino mostrare degli studi, ha detto Rafatjah.



Ovviamente, in un mondo ideale, non dovresti nemmeno avere a che fare con un dottore che giudica impropriamente il tuo uso di droghe. Il modo più semplice per trovare un medico con una visione equilibrata sull’uso di droghe è attraverso il passaparola. Tuttavia, alcuni medici che hanno seguito corsi sul trattamento con droghe come la ketamina, l’MDMA e la psilocibina lo pubblicizzano sui loro siti web, ha detto Rafatjah. Ci sono anche dei database online di medici che prescrivono la marijuana medica, che è un indicatore del loro livello di educazione sulla droga.



“Se ti senti a disagio durante una visita medica, hai il diritto di terminare l’appuntamento o di porre domande sul disagio che senti,” ha detto McDonnell. “Se hai già rivelato qualcosa al tuo medico e inizi a sentirti giudicato, puoi interrompere la conversazione e chiedere al tuo medico che cosa intende fare con le informazioni che hai condiviso.”



Tuttavia, anche se il tuo più grande rischio è venire giudicato, la posta in gioco è alta perché devi essere in grado di confidarti con il tuo medico. “È importante avere una relazione aperta, onesta e di fiducia con il proprio medico ed essere in grado di parlarci di cose come l’uso di droghe perché a volte potrebbe salvarti la vita,” ha detto Rafatjah. “Se stai facendo abuso di droghe e sei troppo spaventato per parlarne con il tuo dottore per paura del suo giudizio, potrebbero non venire predisposti provvedimenti potenzialmente salvavita.”



Essendo stato messo a disagio dai medici per il mio uso di droghe, esitavo a dire al mio medico della mia esperienza con l’iboga. Ma alla fine, voglio che i dottori sappiano dell’impatto positivo che certe droghe possono avere sulla salute fisica e mentale. Dopotutto, questo tipo di relazione può fare la differenza tra guarire e non. “Se ti fidi del tuo medico, puoi essere più sincero su sintomi, pensieri, preoccupazioni e anche sulle difficoltà dell’essere malato,” ha detto Robinson. “Saprai anche che il consiglio del tuo medico è il frutto di vera attenzione e rispetto. Allo stesso modo, anche loro confideranno che ciò che dici è la verità e che anche loro sono rispettati, il che li aiuterà a fare meglio il loro lavoro.”

Questo articolo è apparso originariamente su VICE Usa.