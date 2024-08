Come discutere con un narcisista senza cadere nelle sue trappole

In un mondo perfetto, la risposta alla domanda “come discuto con un narcisista?” sarebbe: non farlo.

Ma questo non è un mondo perfetto. Che la persona in questione sia un partner, un parente, un amico, un vicino, un capo o un collega (o magari un perfetto sconosciuto incontrato per caso), abbiamo tutti almeno un narcisista nella nostra vita—e molti di noi ne hanno più di uno. Ecco come gestire al meglio un conflitto con un narcisista.

Cosa vuol dire ‘narcisista’?

Partiamo dalle basi. Il narcisismo non è una diagnosi, ma un modello di comportamento, caratterizzato da presunzione, arroganza, mancanza di empatia, ricerca costante di conferme e ammirazione, insofferenza alle critiche, manie di grandezza, scarso intuito e difficoltà a controllare le emozioni, specialmente se di frustrazione e delusione.

In alcuni casi, le persone narcisiste possono anche vivere in un stato di vittimismo cronico—e sono scontrose, risentite, meschine e costantemente offese. Il narcisismo è uno spettro e va da stati più blandi, fastidiosi e arroganti, a stati più minacciosi, crudeli e pericolosi. Nel profondo, i narcisisti sono insicuri, e il modo in cui discutono è calibrato per proteggere il loro ego.

Perché discutere con un narcisista sembra impossibile?

Innanzitutto, discutere può essere una cosa molto sana: quando fatto bene, è simile a un dibattito e rappresenta un’occasione per esprimere posizioni o sentimenti diversi e giungere, idealmente, a un compromesso. Niente di tutto questo accade però con un narcisista.

Una delle principali ragioni è la sua propensione al “gaslighing”, cioè un insieme di manipolazioni e provocazioni volte a negare o sminuire la realtà di un’altra persona. Nella sua forma più semplice, il gaslighting si manifesta in frasi come “non è mai successo,” “smettila di farne una questione tanto grave,” o “non hai diritto di sentirti in un certo modo.” È un atteggiamento che fa parte di uno schema più generale di deflessione—e ti lascia così confuso che fatichi a tenere le fila del discorso iniziale.

In una discussione sana, si raggiunge spesso una conclusione pacifica quando una persona si assume la responsabilità del suo ruolo in una certa situazione. Non succede mai, con un narcisista. Tipicamente, la colpa viene fatta ricadere su altri. E se non è direttamente su di te, è probabilmente su qualcun altro ancora.

In grossa parte, c’entra l’ossessione narcisistica con il vincere, che si manifesta con discussioni sfiancanti, atteggiamenti vendicativi, bugie, manipolazione e piacere nel vedere gli altri sconfitti. Ci sono elementi specifici nello stile di comunicazione di un narcisista, come fare un garbuglio di parole e investirti di affermazioni che non c’entrano con la conversazione in corso, solo per sfiancarti e confonderti.

Infine, se a un narcisista non piace come sta andando la conversazione, è capace di interromperla brutalmente, facendo ostruzionismo, andandosene di punto in bianco o ignorandoti per giorni o settimane (o parlandoti solo via messaggio o per interposta persona).

Quindi, come discuti con un narcisista?

`Scegli le tue battaglie con cura

La maggior parte delle discussioni con un narcisista sono uno spreco di tempo, perché non riuscirai a fargli cambiare idea, né a giungere a un compromesso. Evitale quando possibile.

Quando non sarà possibile, sii consapevole di quali battaglie sei disposto a combattere. Magari sono quelle che riguardano il benessere dei tuoi figli, l’integrità del tuo lavoro, o i tuoi soldi. Sopportare quella fatica psicologica per il giusto motivo ha senso, non ha senso combattere ogni giorno.

Mantieni un tono di voce calmo

Quando un narcisista si altera e urla, non rispondergli a tono. Invece, mantieni la calma e un tono di voce costante, lo stesso che si usa per far ragionare un bambino che fa i capricci. Se lasci che la frustrazione prenda il sopravvento e inizi a urlare altrettanto forte, è facile che il narcisista smetta all’improvviso di urlare e ti dica con tono pacato, “Ehi, devi darti una calmata—perché ti agiti tanto?” Il che ti farà sentire disorientato/a e ti spingerà a spostare la discussione su chi dei due ha iniziato a urlare prima.

Non difenderti, non giustificarti

Cercare di spiegare o difendere il tuo punto di vista in una discussione con un narcisista è una perdita di tempo. Ricordati queste semplici parole ogni volta che ti trovi in questa situazione: NON TI STA ASCOLTANDO. Un narcisista ha la sua opinione da esprimere e la sua realtà distorta da mantenere; le tue difese e spiegazioni non faranno che distrarti e confonderti quando saranno sminuite o negate del tutto.

Fissa in modo chiaro i tuoi obiettivi—perché alcuni sono impossibili. Non riuscirai a portare un narcisista dalla tua parte; non riuscirai a convincerlo ad assumersi la responsabilità di qualcosa; non riuscirai a persuaderlo nel fare qualcosa. Se continui a ripeterti che vuole solo vincere, e non gli importa di quello che tu o chiunque altro ha da dire, riuscirai a distaccarti e a non cedere alla tentazione di trasformare la discussione in una gara di urla.

Tieni stretta la tua realtà

Il gaslighting funziona solo se anche tu finisci per dubitare della tua realtà. Tienitela stretta, e non metterti in dubbio. Quando ti sentirai dire “sei troppo sensibile” o “non è andata così,” non cercare di correggere l’altro. Sorridi dentro di te, sgama il suo gioco e non lasciarti trascinare in un abisso di manipolazioni.

Riporta sempre la conversazione sui binari

Deflessione e garbugli di parole servono per schivare il punto stesso della discussione. La deflessione sposta l’attenzione e la colpa su qualcun altro, tipo: “Non posso credere che ti dia tanto fastidio che io sia in ritardo—specialmente considerato che tu dormi sempre fino a tardi il fine settimana e questo sposta sempre i programmi.” E improvvisamente, una discussione sui problemi causati dal suo essere in ritardo diventa una discussione sulle tue ore di sonno.

I garbugli di parole confondono ancora di più. Somigliano a qualcosa tipo: “Io sarò anche in ritardo, ma il tempo non è denaro, il tempo con me è denaro, e io faccio soldi ovunque vado e faccio cose importanti. E faccio cose importanti, cose importanti che cambiano le vite delle persone. Cose che fanno soldi e cambiano vite. E poi se tu ci ragioni il punto non è che sono in ritardo ma che tu vuoi guadagnare la tua parte.” E il punto del discorso è andato perso.

Annuisci garbatamente. Poi torna al problema iniziale. Insisti solo su quello. Farà adirare il narcisista, ma va bene così—significa che non stai cadendo nella sua trappola.

Non portare a galla vecchi rancori (anche se lo fa il narcisista per primo)

I narcisisti sono maestri di rancori e vecchie lamentele. Rispolverano offese che risalgono ad anni e anni prima, o parole dette mesi prima. Sono molto sensibili e si legano al dito ogni cosa, per poi trasformarla in arma a tempo debito. Non caderci. Rispondere con un “Ah sì? Allora io mi ricordo quando tu hai detto blablablabla” permetterà di spostare di nuovo il discorso su altro. Riportalo in carreggiata, o smetti di parlargli.

Puoi dire per esempio: “Ok, andiamo avanti e restiamo concentrati sul punto…” O se la situazione è incastrata, prova con un po’ di empatia, tipo: “Sì, ho detto così, e so che è stato brutto… Ora vorrei che risolvessimo ciò di cui siamo qui a parlare, così possiamo andare avanti.”

Sappi che è concesso andarsene (ma non in preda alla furia)

Se la discussione degenera in urla, false accuse, gaslighting e garbugli di parole, è concesso abbandonarla con calma. Non andartene con una scenata, sbattendo la porta. Fallo con calma, dicendo qualcosa tipo, “Questa conversazione non è produttiva per nessuno dei due, ho bisogno di tempo,” e allontanati con gentilezza. Se pensi che sia davvero necessario continuare in un secondo momento, provaci quando senti di avere l’energia per farlo. Ma sii consapevole che potrebbe finire di nuovo così.

Renditi noioso/a, rifiutandoti di discutere

Un narcisista adora litigare. Ti lancerà un amo, ti stuzzicherà, e inciterà. Metterà sul piatto opinioni politiche polarizzanti e insulti. Ma se non ci cadi, il narcisista resterà frustrato. Se non gli offri la soddisfazione di una discussione accesa, reagirà prima con rabbia, poi noia, poi ti lascerà perdere. A un certo punto, troverà un nuovo obiettivo con cui prendersela.

Cerca di fare un atterraggio morbido

L’ostruzionismo e la confusione tipici di una discussione con un narcisista ti spingeranno a volerla chiudere il prima possibile. Non è sempre facile; la ritirata funziona meglio. Fare una dichiarazione altisonante tipo “non ho più intenzione di discutere con te” non fa che incattivire un narcisista, e potrebbe spingerlo a tornare insistentemente sull’argomento. Prova a discutere seguendo i consigli che ti abbiamo dato fin qui, e quando non ne puoi più, abbandona la discussione con una frase tipo “Non ho altro da dire sull’argomento” e basta. Non avrà lo stesso sapore di una soluzione, ma almeno la discussione sarà chiusa.

Ramani Durvasula è una psicologa e professoressa di psicologia, nonché autrice dei libri “Don’t You Know Who I Am?”: How to Stay Sane in an Era of Narcissism, Entitlement, and Incivility e Should I Stay or Should I Go: Surviving A Relationship with a Narcissist. Seguila su Twitter.