Come fare soldi senza muovere un dito

Nella nostra cultura, il lavoro sembra la cosa più importante. Ci dicono tutti i giorni che se stringiamo i denti, se facciamo quello che dobbiamo e non perdiamo tempo, alla fine avremo soldi e successo.

Ma come sappiamo tutti, sono cazzate. Praticamente tutte le persone che conosco lavorano fino a consumarsi i polpastrelli, ma non mettono insieme abbastanza per pagarsi un parrucchiere decente—mentre ci sono altri che hanno vagonate di soldi senza alzare un dito.

Ho chiamato alcune persone che hanno fatto soldi senza versare sudore per farmi spiegare come posso imitarli.

DAN – INVESTIMENTI

VICE: Raccontaci la tua storia, Dan.

Dan: Be’, ho cominciato a risparmiare da piccolo. Non ero un consumista, sono cresciuto nell’era grunge—perché comprare? Quando avevo sei anni la pensavo così, è sempre stata una mia fissa. Andavo a scuola e mia madre mi dava sei dollari per il pranzo, e io mangiavo poco e risparmiavo un dollaro. O sui regali di compleanno: risparmiavo sempre qualche centesimo, qualche dollaro, non spendevo mai molto. Perciò, quando ho avuto 22 anni, più o meno, avevo messo da parte 2.000 dollari—senza lavoro non si può far tanto, ma un po’ sì. Non mi interessano i soldi, e questo è un bene. Cercavo di capire il mercato azionistico, ma non me ne fregava niente. Poi ho pensato, l’unico modo per capirlo è provarci. Mi piace però fare cose “etiche”—non avrei certo investito in una compagnia petrolifera.

Certo.

Al tempo vivevo in Giappone. Eravamo iscritti a tutte quelle riviste in inglese come l’Economist, TIME etc. E una volta sulla cover del TIME ho visto il primo iPhone. Era prima che uscisse. Probabilmente è il primo prodotto Apple ad essere stato annunciato prima dell’uscita sul mercato, sei o dieci mesi prima. Leggendo pensai, Fantastico. Avevo sempre usato prodotti Apple perché mio padre lavora nel mondo creativo e della pubblicità, quindi ho chiesto al mio amico Amir che mi ha detto, “Questo prodotto ridefinità l’idea di telefono.” Quindi ho chiamato mio padre—lui è bravissimo in queste cose—e lui mi ha aperto un conto per investitori. Ho deciso di investire i due terzi di quei soldi in Google e un terzo in Apple. Mio padre ha detto, “Mi piace la tua idea, mi piace il modo in cui pensi, e la tua analisi è buona—ma Apple produce beni materiali, non solo proprietà intellettuale. Perché non investi su quella?”

Ok, ho già capito che non sarei mai stato in grado di fare quello che hai fatto tu. Ma anche tuo padre non scherza.

Sì, ed era il 2006 o 2007. Quindi sono entrato nel mercato azionario. Una buona regola se vuoi provarci è che un ritorno del 10 percento annuo è un investimento molto solido. Il mio investimento Apple, inclusi i dividendi, è salito del 1.000 percento. Quindi un 100 percento all’anno. Quei 2.000 dollari sono diventati 30.000. Ben più di quanto mi aspettassi.

E cosa hai fatto con quei soldi?

Ho viaggiato. Non voglio soldi. Se non avessi l’investimento, lavorerei di più. Ho anche fatto altri investimenti per la Apple. E poi, mi ha permesso di fare le ore e i lavori che volevo—faccio il medico.

Allora, su cosa punti ora? Il tuo consiglio per chi vuole fare grandi soldi?

Ah, questo è difficile, perché ora il mondo è delle startup. Sono aziende sopravvalutate, nel mercato. La cosa migliore è l’esperienza personale. Se vedete qualcosa che vi piace un sacco, che piace un sacco ai vostri amici, e che non conoscono in tanti, investite in quello. È questo il potere che avete come individui. Dovete provare a vedere quello che gli altri non vedono. Detto questo, penso ancora che Apple sia un investimento solido: costa poco per quello che è, fa un sacco di soldi, paga buoni dividendi… ma non avrà più quella crescita esponenziale.

MARY* – LOTTERIA

La nostra intervistata non ha voluto darci una foto, ma ci ha mandato un’immagine di casa sua vista molto da lontano.

VICE: Ci dici cosa è successo, quali sono state le tue reazioni e come te la vivi ora?

Mary: Era novembre del 1994, la seconda estrazione della Lotteria nazionale, quindi tutti compravano i biglietti ma nessuno sapeva bene come funzionasse. Mio marito ha comprato un biglietto per ogni membro della famiglia, scegliendo i numeri a caso. Pensavamo fosse un buon modo per contribuire a una giusta causa, non abbiamo mai nemmeno pensato di vincere qualcosa.

Non abbiamo nemmeno guardato l’estrazione in TV, ma i nostri figli ne erano entusiasti ed eravamo a cena da amici quando ci hanno chiesto di controllare i numeri. Dopo un po’ ci hanno detto “Abbiamo vinto!” Ma noi li calmavamo, pensavamo fosse poca cosa. Poi abbiamo controllato noi, e abbiamo scoperto che avevamo cinque numeri e il numero bonus. Abbiamo chiamato il numero verde e siamo rimasti di sale quando abbiamo scoperto che erano un sacco di soldi!

Abbiamo chiamato altri amici, gli abbiamo detto di raggiungerci e abbiamo festeggiato con del vino. È stata una domenica difficile, eravamo terrorizzati all’idea di perdere il biglietto prima di lunedì, quando ci siamo recati all’ufficio locale, dove ci hanno dato un assegno. Ci hanno anche offerto assistenza per gestire la cifra, ma noi abbiamo scelto di rimanere anonimi, perciò è andato tutto liscio comunque.

In che modo la vincita ha avuto un impatto sulla vostra vita?

Erano abbastanza soldi per cambiarci la vita, ma non abbastanza per lasciare il lavoro, mettersi a girare il mondo o collezionare auto. Abbiamo comprato una casa, abbiamo pagato i debiti, comprato un’utilitaria per me, siamo andati in vacanza in Africa e Nuova Zelanda e speso un po’ qua e là.

Quanto avete vinto?

Più di 200.000 sterline [230.000 euro].

Quanto sono durati i soldi?

Un paio di anni, ma alcuni li abbiamo investiti.

Come è cambiata la vostra vita prima e dopo la vincita?

Come molte famiglie, prima a fine mese eravamo con la cinghia tirata. Quello è cambiato. Anche cambiare casa è stato un grosso cambiamento, ma abbiamo sempre cercato di mantenere le nostre vecchie abitudini. Non ci erano comunque rimasti molti soldi dopo tutte le spese, perciò abbiamo dovuto risparmiare per le vacanze, per comprare macchine ai figli etc.

Ci giochi ancora alla lotteria?

Mio marito gioca ancora in gruppo con degli amici. Ogni tanto vincono abbastanza da pagarsi un giro di birra.

JONATHAN – RISARCIMENTO

VICE: Come hai fatto i soldi, Jonathan?

Jonathan: Avevo 15 anni e mi mancavano due settimane per togliere l’apparecchio, dopo due anni di tortura, Stavo andando a casa con la mia fidanzata dell’epoca, e per la strada siamo incappati in un gruppo di circa 15 ragazzi, più o meno della mia età, Ci sono venuti addosso, mi hanno circondato accusandomi di “infamarli alle loro spalle.” Un paio erano miei compagni di scuola, mi conoscevano, quindi li ho calmati. Ma tre ci hanno seguiti e hanno ricominciato ad alzare la voce. Uno di loro mi era proprio in faccia e il suo amico mi ha dato un pugno dal nulla, sui denti. E questo è quanto, sono scappati.

Prima di rendermene conto ero in ambulanza, e non riuscivo a rispondere a nessuna domanda dei paramedici perché avevo tutti i denti fuori posto. Mi hanno guardato in bocca e non dimenticherò mai l’espressione della soccorritrice. Poi mi ha detto, “L’apparecchio ti ha salvato.”

Sembra tremendo.

È stato davvero tremendo per un po’, ma fortunatamente mi hanno salvato i denti, la polizia è arrivata velocemente sulla scena e pare abbiano preso il tizio che mi ha dato il pugno. Siccome gli hanno dato una condanna per aggressione aggravata, mi hanno detto che avevo diritto a un risarcimento.

Terribile—e quanto era?

Penso che mi abbiano dato circa 3.800 sterline [4.200 euro circa].

Cosa ci hai fatto con questi soldi?

Oh, ci stavo davvero attento. Ho speso 200 sterline [235 euro] per trattarmi bene, comprarmi cose belle che non mi permettevo da tempo, e il resto l’ho messo via perché pensavo che un giorno ne avrei avuto bisogno per sistemarmi i denti. Anche se appunto avevo intenzione di risparmiare, ho finito con con l’usare circa 1.000 sterline [1.200 euro] per l’università, per nutrirmi di qualcosa di diverso dai toast. Altre 1.000 le ho spese per mantenermi durante uno stage, che però mi è valso un lavoro. E poi, ne ho spese 1.500 per comprare e assicurare la mia prima macchina. A ripensarci, ho speso molti soldi per arrivare al lavoro che mi piace, che è una buona cosa.

Oggi cosa pensi di tutta la vicenda?

Onestamente, mi ha scosso per un bel po’. Dopo cinque mesi di università ho visto il mio aggressore al campus e ho scoperto che studiava lì. Avevo l’ansia sociale—uno schifo.

Scusa la domanda, ma ne è valsa la pena in fin dei conti?

Se me l’avessi chiesto quando è successo, ti avrei detto di sì. I soldi mi hanno aiutato molto. Ma se me l’avessi chiesto un paio d’anni dopo, ti avrei detto di morire. Ero un adolescente molto arrabbiato.

OLLY – FAMIGLIA RICCA





VICE: Olly, tu sei nato tra gli agi. Parlaci della tua famiglia.

Olly: Mio padre ha sempre lavorato molto, nei miei primi ricordi lui è sempre in partenza per Hong Kong, anche per settimane. Ha cominciato gestendo il banco del mercato di suo padre a 16 anni, a 18 comprava la sua prima casa, e da allora ha fatto il direttore commerciale per diverse compagnie prima di arrivare dove è ora.

In che modo questo ti ha influenzato?

Solo oggi, riflettendo sul mio passato, mi rendo conto della realtà in cui sono cresciuto. Vivevamo in una casa con cinque camere da letto, una piscina, un cinema, avevo la mia sala registrazioni insonorizzata, e troppe macchine rispetto ai quattro garage. Era come se davanti a me si spendessero in continuazione soldi su cose senza senso—orologi costosissimi, vestiti di marca, robe tecnologiche di grido. Da quando sto da solo, mi è diventato chiaro che vivevo nella bambagia. Ma se sembra che avessi la vita perfetta, be’, la realtà era molto diversa.

Senti la pressione perché anche tu abbia successo?

La pressione me la metto da solo, non perché io voglia rivivere la mia infanzia da adulto né pulirmi il culo con carta d’oro a 24 carati, ma perché voglio realizzare il mio sogno di diventare un musicista professionista. Mio padre mi spingeva a fare altro, ma io ho sempre pensato che ci fosse di meglio. Alla fine ho trovato il coraggio di uscire di casa due anni fa, e ho tagliato i ponti con mio padre. Da quando me ne sono andato e vivo in una casetta in un paesino con un gatto e la mia fidanzata, ho imparato che il successo non si misura in soldi, ma in quanto sei felice nella vita. I soldi non comprando un sorriso, ma un sorriso può farti sentire meglio di un milione.

Sì, ma sai, i soldi ti hanno dato una sicurezza e forse ti hanno fatto sentire sempre più sicuro che saresti arrivato dove volevi, no?

Sì, potrei comunque suonare la chitarra e stare con la mia ragazza anche se vivessi in una baracca, ma non potrei nemmeno permettermi un caffè. È un anno che lavoro full time, e anche se non mi pagano male non posso negare di dover chiedere soldi ai miei. Per esempio il deposito per prendere in affitto casa era ben oltre quello di cui potevo disporre al tempo, e in momenti come quello sono stato estremamente grato a mia madre per avermi aiutato.

Saresti diverso se non fossi nato nella tua situazione?

È difficilissimo dirlo. Molto di quello che siamo dipende dalle persone che incontriamo a scuola e dai loro interessi. Sarei appassionato di musica se non l’avessi ascoltata da un impianto costosissimo fin dalla più tenera età? Penso di sì. Sarei più interessato ai soldi se non ci fossi stato esposto fin dalla più tenera età? Penso di no.

*Alcuni nomi sono stati cambiati.

