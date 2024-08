Come surfisti e amanti dello yoga stanno minacciando la natura

Giusto un anno fa, un evento di surf organizzato sull’estremità meridionale della costa caraibica del Costa Rica — dove si origina Salsa Brava, una delle onde più potenti del paese — ha portato centinaia, se non migliaia di surfisti sulle spiagge della regione, altrimenti selvagge e incontaminate.

Le persone hanno invaso Puerto Viejo de Talamanca, una piccola cittadina a un’ora di macchina dall’aeroporto più vicino, mi ha spiegato Encar Garcia, biologa che si occupa di conservazione delle specie locali. Si trattava di un villaggio sorto in uno spiazzo nella giungla, composto per lo più da afro-caraibici e membri della tribù nativa Bribri. Finché i turisti non l’hanno scoperta.

Ora, orde sempre più folte di amanti dello yoga all’aria aperta e surfisti arrivano lì con parei e infradito, pronti ad assorbire le energie positive della giungla. Non hanno idea che la loro ricerca di “pura vida” stia danneggiando l’ambiente stesso che vogliono assaporare.

“Dopo l’ultimo campionato di surf ero veramente depressa,” ha detto Garcia, facendo un gesto verso le vicine spiagge selvagge di Playa Cocles e Playa Chiquita. “Insieme ai miei collaboratori e a diversi volontari ho pulito le spiagge. Erano piene di immondizia alla fine dell’evento.”

È stata dura sia per gli animali che per i locali. “Siamo rimasti senza acqua per una settimana perché non ce ne era abbastanza per tutti,” ha aggiunto Garcia. “Se qui normalmente vivono 2.000 abitanti, ma nel giro di un fine settimana diventano 4.000, prova a immaginare: dove vanno tutte queste persone quando hanno bisogno del bagno? In spiaggia. È disgustoso.”

Puerto Viejo de Talamanca. Immagine: Tracey Lindeman

Sono andata a trovare Garcia l’inverno scorso alla struttura per animali che gestisce, il Jaguar Rescue Center, chiamato così per un felino della giungla malato di cui Garcia e il marito ora defunto, Sandro Alviani, si sono presi cura nel 2007, dopo che la madre era stata uccisa dai contadini. Il giaguaro è morto poco dopo, ma il centro — che si prende cura di diverse specie — ne porta ancora il nome. In realtà, ci sono solo 500 esemplari di giaguaro nel paese, stando al veterano conservazionista Eduardo Carrillo.

Al centro di ricovero ho trovato ceste di cuccioli di bradipo e scimmie urlatrici lasciati orfani dalle linee elettriche non schermate della regione, un debole jaguarundi, un pellicano dall’aria gradassa che era stato investito da una macchina, un margay appena nato e altri 100 animali salvati.

Come Garcia ha constatato nei 10 anni dall’apertura del Jaguar Rescue Center, proteggere l’ambiente e gli animali diventa sempre più complicato con l’aumentare del turismo.

Il governo del Costa Rica sostiene che 600.000 posti di lavoro nel paese (circa il 27 percento della forza lavoro totale) dipendano direttamente o indirettamente dal turismo. L’anno scorso, il Costa Rica ha visto 2.6 milioni di visitatori stranieri, che equivalgono a circa la metà della popolazione attuale del paese. La maggior parte arriva da Stati Uniti, Canada, Europa e dal vicino Nicaragua.

“Il Costa Rica ha usato l’ecoturismo come mezzo di sviluppo,” mi ha detto per telefono Daniel T. Blumstein, professore al Dipartimento di Ecologia e Biologia Evolutiva della UCLA, che ha recentemente co-scritto un libro intitolato Ecotourism’s Promise and Peril.

Blumstein è stato attento a differenziare tra l’ecoturismo e il turismo incentrato sulla natura, anche se gli operatori turistici non lo fanno quasi mai. L’ecoturismo, stando a Blumstein, si riferisce a chi viaggia con lo scopo di contribuire alla preservazione degli ambienti che visita.

Una cesta di cuccioli di bradipo. Immagine: Tracey Lindeman

Stando all’Istituto per il Turismo del Costa Rica, il 66 percento dei visitatori arriva per fare ecoturismo e il 53 percento per fare turismo d’avventura — che non consiste solo in arrampicarsi lungo un vulcano, scarpinare per la foresta pluviale, fare zipline o scattare selfie (illegali), come molti pensano. La maggior parte delle attività prende luogo nelle riserve protette e nei parchi nazionali, che coprono circa un quarto della nazione. “Nella maggior parte dei casianca una vera opportunità per educare le persone sulla natura che attraversano appesi a un filo metallico,” ha detto Blumstein.

Carrillo, ricercatore all’International Institute for Wildlife Conservation and Management dell’Università Nazionale del Costa Rica, mi ha detto che l’ecoturismo è stato in realtà una forza positiva in molte parti del paese e che avrebbe addirittura spinto alcune persone a smettere di braccare illegalmente gli animali, per diventare operatori turistici. “Nel parco nazionale di Santa Rosa, la popolazione di giaguari sta crescendo rapidamente grazie alla gestione efficace dell’habitat,” mi ha scritto via email. In altre aree, come la Penisola di Osa, la popolazione sta invece diminuendo. Ritiene che ci siano meno di 20 giaguari laggiù, mentre 20 anni fa ce ne erano 100.

In generale, ha continuato, il paese permette a troppi visitatori di entrare nelle aree protette come il parco nazionale di Corcovado, dove conduce la maggior parte delle sue ricerche. Limitare il numero di visitatori e obbligare le aziende di turismo locale ad aiutare economicamente le comunità locali sarebbe un buon inizio, ha detto Carrillo.

A Puerto Viejo, intanto, Garcia mi ha spiegato che i lavori di ampliamento della strada principale, che è passata da due a quattro corsie, e il relativo aumento del traffico, hanno causato un aumento nel numero di animali ricoverati al Jaguar Rescue Center. Per colpa dei buchi nella vegetazionelasciati dai lavori, gli animali cercano di attraversare la strada trafficata attaccandosi alle linee elettriche scoperte, o a piedi.

Una scimmia rimasta orfana. Immagine: Tracey Lindeman

La deforestazione — che sia causata da agricoltura, miniere, allevamento o dallo sviluppo di qualche resort — è la prima minaccia alla sopravvivenza di specie come il giaguaro. Tra habitat compromesso e alberi tagliati senza criterio, ha detto Garcia, molti animali feriti hanno ora bisogno delle cure che offre il centro.

Carcia ha detto di star lavorando con l’ente che si occupa della rete elettrica locale per sistemare corde in punti dove gli animali possano attraversare in sicurezza, ma non è l’unico problema da risolvere. In Costa Rica, gli stranieri possono comprare pezzi di terra direttamente, senza appoggiarsi a un socio locale. Al momento, ci sono 713 appartamenti Airbnb disponibili da affittare a Puerto Viejo, per non parlare delle dozzine di piccoli ostelli e hotel. Con il turismo, è pressoché inevitabile che aumenti anche lo sviluppo immobiliare.

Il Jaguar Rescue Center non riceve fondi governativi per operare, ma fa affidamento solo sul sostegno della comunità, sulle donazioni e il ricavato dei biglietti d’ingresso.

“So che il Costa Rica è forse uno dei paesi che protegge di più l’ambiente e gli animali, ma c’è tanta ipocrisia,” ha detto Garcia. Ha spiegato che gli abitanti locali visitano di rado la sua struttura. Carrillo, a sua volta, ha sottolineato come gli abitanti non siano abbastanza informati sugli ecosistemi nativi. Garcia ha detto che vorrebbe vedere un programma scolastico che includa lezioni su come trattare gli ecosistemi e gli animali del posto con rispetto. Sostiene, infine, la necessità di una migliore sicurezza nelle aree protette, per prevenire il furto di animali, il bracconaggio e l’abbattimento illegale degli alberi.

Garcia è preoccupata da come Puerto Viejo sta cambiando. “Le persone hanno scoperto questo posto e questo non è un problema. Abbiamo bisogno di persone per sopravvivere, ma non [troppe]. Come si risolve la situazione? Bisogna trovare un equilibrio.”

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.