Molossia. Slobovia. Impero Aericano. Se non hai mai sentito nominare questi stati dal prof di geografia, tranquillo: non sei solo.

Sono “micronazioni“, autoproclamatesi sovrane e non formalmente riconosciute da autorità che non siano altre micronazioni. Alcuni di questi “stati” sono nati come forma di protesta politica. Altri come performance artistica. Altri ancora come esperimenti sociali.

Videos by VICE

E a fine giugno, i rappresentanti di 27 di questi micro-stati si sono riuniti a Dunwoody, Georgia (USA), per un evento noto come MicroCon e organizzato da Veronica Boritz—aka “Regina Anastasia von Elphberg di Ruritania”. Siamo andati a vedere di cosa si tratta.

Continua a leggere su VICE News – Com’è essere a capo di una micronazione, secondo 27 presidenti di micronazioni