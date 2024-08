Ogni DJ o producer da cameretta sogna di mollare il lavoro e sfondare. Per la maggior parte non è tanto di più che un sogno, una cosa su cui scherzare con gli amici dopo una lunga giornata in ufficio. Ma alcuni ce la fanno: la loro seconda vita comincia a mangiarsi la “prima” finché non riescono a rompere definitivamente le catene del solito tran tran.



Abbiamo parlato con sei artisti, discografici e promoter da Los Angeles a Londra, che ci hanno spiegato come sono riusciti a trasformare la loro passione in una carriera. Le loro esperienze e i loro consigli su come abbandonare la sicurezza finanziaria di un lavoro a tempo pieno e separare il lavoro dal gioco offrono una valida lezione per chiunque stia pensando di fare il grande passo.

Continua a leggere su Noisey: Come fare il DJ a tempo pieno spiegato da gente che ce l’ha fatta