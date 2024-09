Com’è farsi gonfiare i testicoli con la soluzione salina

Lo scroto è una sottile sacca di pelle che contiene parte del mio sistema riproduttivo. Ma se ci infili un ago e aggiungi un litro di soluzione salina pare si trasformi in qualcosa di molto più esaltante.



Sono anni ormai che intervisto esseri umani a cui piace modificare il proprio corpo, e li ho frequentemente sentiti pronunciare la frase “mi piace il dolore.” Me lo spiegano sempre nello stesso modo: nel cervello, i percorsi neurali di piacere e dolore si sovrappongono—perciò le due sensazioni non sono mai del tutto divise. Sono abituato alle persone che cercano di portare all’estremo i limiti del proprio corpo, ma volevo indagare più a fondo sul modo in cui la dicotomia piacere/dolore interviene nell’ambito sessuale.

Bella van Nes e Paulus, di Piercing HQ.

Per saperne di più, mi sono rivolto a Bella van Nes, proprietaria di Piercing HQ, a Melbourne. Bella e il suo compagno Paulus hanno fondato Piercing HQ tre anni fa. Specializzati in piercing genitali, offrono ogni body modification immaginabile—tranne i tatuaggi. Nel loro spazio ospitano anche workshop su vari argomenti, come “graffette e colla attaccatutto”, microbranding, scarificazioni, spanking e flogging. Uno di questi workshop, “From Finger to Fist”, è una guida al fisting anale per principianti. E come coppia, il loro ruolo nella comunità fetish è noto un po’ ovunque in città.



Dato che non ero certo di volermi marchiare per sempre, Bella mi ha suggerito un’iniezione salina. Proprio sotto la pelle, non nel muscolo. Quelle al seno e allo scroto sono le più popolari, ma ci sono frequenti richieste per iniezioni a grandi e piccole labbra, glutei, clitoride, monte di Venere, e prepuzio.

Ogni iniezione contiene circa 50 millilitri di soluzione salina. Però, dato che molte operazioni richiedono almeno un litro di liquidi, una sessione può prevedere un bel po’ di punture. Se non ti piace farti bucherellare, puoi sempre decidere per un’infusione, in cui la parte del corpo prescelta viene attaccata a una flebo di soluzione salina. A seconda del volume della flebo, della velocità di infusione e dei tuoi gusti personali, può essere come una regolare flebo dell’ospedale, o molto più doloroso.

Bella dice che le infusioni e le iniezioni di soluzione salina sono ormai sdoganate nella comunità kinky, ma avere dati certi è difficile perché molti modificano il proprio corpo senza ricorrere a studi specializzati. Comunque, la quantità di ragazzi che fanno sfoggio di palle artificialmente gonfie in internet attesta la popolarità del fetish. Non che questo mi abbia tranquillizzato.

Cogliendo il mio spavento, Bella mi ha assicurato che il corpo assorbe completamente la soluzione salina in 48 ore. Se avessi deciso di gonfiarmi una parte del corpo, questa sarebbe comunque tornata alla normalità in due giorni. Eccomi, dunque, pronto a farmi gonfiare lo scroto.

Secondo Paulus i testicoli diventano meno sensibili dopo questa procedura, dato che sono sospesi nella soluzione salina. “Se ti fai dare uno schiaffo ai testicoli prima, fa male,” spiega, “ma dopo, non senti quasi niente.” A parte il fatto di poter fare sesso più violento, aggiunge che personalmente gli piace la sensazione di avere un peso attaccato lì sotto mentre fa sesso, “qualcosa che dondola avanti e indietro.”

La soluzione salina che le mie palle ospiteranno.

Poi la cannula che avrebbe fatto entrare mezzo litro d’acqua nel mio pacco è stata inserita, e la sensazione è stata un po’ quella di un pizzicotto. In realtà questo passaggio è stato meno doloroso di quanto mi aspettassi, ma una volta che il liquido ha cominciato a scendere, io mi sono sentito svenire.



Paulus ha cercato di rassicurarmi. “È una sensazione momentaneamente spiacevole, a fronte di un gran divertimento,” mi ha detto calmo, “anche se nella sacca ce ne sono solo 500 millilitri, di solito io me ne inietto un litro. Una volta che tutta la soluzione salina viene eliminata dal corpo, le palle tornano alla normalità, non ci sono effetti collaterali. Sono arrivato anche a 1.400 millilitri.” Ha fatto un gesto come se tenesse in mano una palla da basket invisibile.

Nonostante le sue rassicurazioni, avevo ancora qualche dubbio sulla salute a lungo termine delle mie gonadi. Non per il posto, dato che il Piercing HQ è davvero pulito. Bella ha indossato guanti chirurgici per tutto il processo e ha inserito la cannula nello scroto con praticità. Ha controllato la funzionalità di tutte le cose che ha usato, e tutto il materiale era sterile e nuovo.

Mi hanno detto di ascoltare il mio corpo, di tenere in considerazione i miei limiti, di evitare il contatto con masse d’acqua come vasche da bagno o laghi che potessero essere abitate da batteri, e di andarci piano con il mio nuovo scroto gigante. Attenendomi a queste semplici regole mi sarei salvato da ogni possibilità di cellulite scrotale (un’infezione della pelle).

Nel frattempo, Paulus mi ha spiegato che il dolore è un sistema di difesa, per il corpo. Ma che quando riesci a superarne la soglia, l’organismo capisce che il dolore non si fermerà e comincia a rilasciare sostanze chimiche che lo aiutino a stare meglio.



“Un tempo non ci andavo per il sottile con le droghe,” continua Paulus, “e per quanto mi riguarda, le droghe che l’organismo rilascia quando ti fai male sono molto meglio di qualunque droga chimica io abbia mai preso.”



Forse notando il mio disagio, Bella mi ha spiegato, “Se ti iniettassi un paio di litri, cominceresti a notare un ingrandimento nel pene e anche nella zona pelvica; si gonfierebbero un po’.” Ma io ho insistito che ci limitassimo a una quantità di fluido che potesse rimanere confinata allo scroto, “perché si gonfi come un palloncino.”

Nonostante la piacevole conversazione, presto la mia attenzione si è spostata di nuovo alla zona genitale, dove il gonfiore era sempre più evidente. Gonfiandosi, i testicoli cercavano rifugio sotto l’addome. Dopo 45 minuti non ne potevo più. Guardandomi sotto l’ombelico, non riuscivo a capire se mi si fosse ingrandito il pacco o se fosse un’illusione ottica causata dal ritirarsi del mio pene, come una tartaruga nel suo guscio.



“Dai Fareed,” mi ha incoraggiato Bella, “ora sì che il tuo pacco sembra avere una dimensione decente.”

Anche se mi avevano iniettato solo 250 millilitri, ho arrancato fino casa sentendomi una specie di massa tumorale tra le gambe. Mi sentivo i testicoli come due piccoli tuorli in enormi uova. Riuscivo a capire, ora, che con ancora più soluzione salina anche uno schiaffo avrebbe potuto essere piacevole. Ma lo sconforto e la scomodità erano tali e così fastidiosi che mi sono nascosto a letto.



Il giorno dopo, quando mi sono svegliato, la soluzione salina non c’era più; lo scroto era quello di sempre.

Non penso ci sia bisogno di dirlo, ma se volete gonfiare qualunque parte del vostro corpo fatelo fare a un professionista. Non provateci da soli.

