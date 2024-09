Un direttore carcerario inglese ci ha spiegato come si evade di prigione

John Podmore è stato direttore di una prigione.

Novembre è stato un mese difficile per il sistema carcerario britannico.

Videos by VICE

A inizio mese Londra ha annunciato l’assunzione di 2.500 dipendenti per combattere i livelli “inaccettabili” di violenza nelle carceri. In quella stessa settimana, tuttavia, è scoppiata una rivolta nel carcere di Bedford.

Il lunedì successivo, il ministero della Giustizia ha confermato che due prigionieri erano riusciti a evadere dalla prigione di Pentonville a Londra, dove un altro detenuto era stato ucciso due settimane prima.

In diversi dossier, il penitenziario di Pentonville è stato criticato dall’ex ministro della Giustizia Michael Gove e dall’Ispettore Capo delle prigioni: in sole tre settimane, infatti, in carcere ci sono stati un omicidio e la fuga di due prigionieri.

È raro che un detenuto riesca a fuggire da una struttura di “sicurezza medio-alta.” Ma questa è la seconda volta che un detenuto riesce a evadere da Pentonville, come John Massey – condannato per omicidio – scappato a giugno 2012.

Gli ultimi due fuggitivi hanno ancora una lunga strada davanti a loro, prima di entrare nei libri di storia come George Blake (un’ex spia britannica che in realtà lavorava per il KGB). È stato smascherato e inviato nella famigerata prigione di Wormwood Scrubs, dove ha architettato un piano geniale per fuggire: con l’aiuto di altri detenuti e di una scaletta fatta di ferri da maglia, è riuscito a fuggire in Russia — dove vive tuttora.

Tuttavia, le evasioni durante i trasferimenti sono molto più frequenti — quando i criminali spariscono dal veicolo che li porta in tribunale o in un altro carcere. Invece di scalare una parete e schivare il filo spinato, basta puntare una pistola alla tempia di un dipendente mal pagato di una società di sicurezza privata, senza prendere troppi rischi.

Gli ultimi a fuggire (James Whitlock e Matthew Baker) avrebbero utilizzato dei manichini per far credere al personale erano nelle loro celle, e hanno avuto accesso a strumenti sofisticati per evadere. Ma è improbabile che scopriremo i dettagli della loro fuga, a meno che non siano arrestati e che il loro piano venga rivelato al processo.

Tutte le evasioni richiedono determinazione e metodo.

John Massey è stato mosso dalla frustrazione: due membri della sua famiglia sono morti mentre si trovava in prigione. Poi è stato severamente punito per aver tentato di fuggire durante una visita in ospedale.

Il suo metodo era quello di guadagnare la fiducia di tutti: condizionare e manipolare chi si fidava di lui, per poi fare buon uso delle attrezzature sportive dalla prigione. Alla fine è riuscito a scalare le mura del carcere grazie a delle reti sportive.

Ora i detenuti dovranno rispondere all’appello fino a quattro volte al giorno, per assicurare che c’è una persona nella cella — e non un manichino. Ma le guardie penitenziarie possono sbagliare, soprattutto se mancano di esperienza e di sostegno, o se si sentono intimiditi.

Quando l’evasione include oggetti che non si trovano facilmente in un carcere, le indagini si spostano sui dipendenti della struttura. La corruzione esiste anche nel sistema carcerario, come in qualsiasi altro sistema, anche se non sempre finisce come tema di un processo penale volontario — i detenuti spesso agiscono anche tramite intimidazioni.

Un altro elemento da considerare è il rapporto tra i detenuti e il personale. Molte vulnerabilità nella sicurezza vengono scoperte quando i prigionieri informano il personale carcerario — come è accaduto nella prigione di Whitemoor: un membro del personale è stato scoperto mentre introduceva nel carcere dei telefoni cellulari per i detenuti.

Un buon rapporto tra personale e detenuti è essenziale per un sistema carcerario sicuro e sano. Senza un ambiente tranquillo, si verificano violenza e disordine.

Una volta fuori, rimane ancora da fare la cosa più difficile: non farsi prendere. Alcuni hanno i mezzi per fuggire in un paese in cui è complicata qualsiasi estradizione. Ma nel mondo di oggi, è difficile non lasciare alcuna traccia elettronica. Per la maggior parte di coloro che scompaiono, tutto quello che hanno da guadagnare è farsi prendere ed essere condannato a dieci anni in più.

Segui VICE News Italia su Twitter, su Telegram e su Facebook