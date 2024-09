Un po’ di pornostar spiegano come funzionano le scene di sesso anale

Fino a poche decine di anni fa, solo un decimo degli uomini e un quarto delle donne confessava di aver provato il sesso anale almeno una volta nella vita. Ora se ne parla molto di più, ma i dati non sono cambiati granché. Negli Stati Uniti, un terzo delle donne etero avrebbe provato il sesso anale, mentre non ci sono informazioni certe su quante lo praticherebbero regolarmente. I dati sugli uomini etero che hanno provato il sesso anale sono più difficili da reperire, anche se la crescita nelle vendite di sex toy maschili che stimolano la prostata suggerirebbe un aumento d’interesse.

La pressione a doverlo provare, invece, riguarderebbe tanti, e spesso tutte le informazioni che si hanno in materia vengono dal porno, dove il sesso anale sembra sempre un gioco da ragazzi. Ecco, non è così.

Videos by VICE

“Le ragazze si sottopongono a preparazioni specifiche per riuscire a fare quello che fanno in scena,” spiega Skylar Snow, che ha cominciato a fare porno l’anno scorso. La preparazione varia da persona a persona, ma a volte possono essere necessari anche giorni di preparazione con sex toy e trucchi per rilassare i muscoli prima di una scena. Alcuni prendono fermenti per regolarizzare il flusso intestinale, digiunano, assumono farmaci per rilassare i muscoli e fanno un clistere almeno mezza giornata o una giornata prima della scena per evitare spiacevoli contrattempi sul set.

Durante le riprese le pause sono fondamentali, che si tratti di applicare altro lubrificante, gestire situazioni problematiche o prendersi cura dell’igiene necessaria nel passaggio tra anal e penetrazione vaginale—essenziale per evitare infezioni. Della Dane, attrice porno che si auto-definisce “aspirante anal queen”, spiega che sul set “si fanno determinate posizioni e angolazioni per puro intrattenimento—posizioni che nessuno farebbe nella vita normale.” E al contrario di quanto si potrebbe pensare, le pornostar si prendono giorni—a volte settimane—di pausa tra una scena di sesso anale e la successiva.

Nella vita reale questo a volte non accade. Il che spiegherebbe, come mi dice Debra Herbenick del Kinsey Institute, “perché il 70 percento delle donne dica di aver provato dolore, da moderato ad acuto, durante il sesso anale.” Si spiegherebbero così anche i numerosi casi di ferite, come lacerazioni e prolassi, dovuti a rapporti troppo irruenti.

Anche se quello che fanno davanti alle telecamere non è certo realistico, tutte le pornostar hanno insegnamenti e consigli da condividere. Ed è quello che gli abbiamo chiesto di fare. Nota: a parte qualche eccezione, quasi tutti i professionisti del porno dichiarano di non fare sesso anale così spesso nella vita privata, né così intensamente. Nota numero due: la base di ogni rapporto, anale o vaginale o orale o quello che preferite, è il dialogo col partner e il consenso di tutte le persone coinvolte.

CHE CONSIGLIO DARESTI A CHI VUOLE PROVARE IL SESSO ANALE PER LA PRIMA VOLTA?



Anastasia Rose: Consiglio sempre di iniziare con i sex toy. C’è un kit di butt plug “a difficoltà crescente” che suggerisco caldamente, è su Amazon! Ma anche i vibratori anali non sono male. Provateli. Oppure iniziate con le dita, prima uno, poi due, magari tre. Il segreto è rilassarsi. Respirare regolarmente, mantenere calma e fiducia, e se fa male, fermarsi.

Kimber Haven: Inserite solo oggetti progettati per la stimolazione anale—oltre ai peni, ovvio. (Quindi solo sex toy con una base piuttosto ampia, per impedire che rimangano dentro.) Chiedete a un medico, sicuramente ha delle storie da raccontare su giochi anali finiti malissimo.

COSA DEVO SAPERE SU LUBRIFICANTI & SESSO ANALE?

Audrey Hollander: Anche se pensi di averne messo abbastanza, mettine di più. [Nota: secondo alcuni esperti usare troppo lubrificante può rendere il sesso anale meno “cauto”, portando a ferite involontarie.]

Stephanie West: Esistono lubrificanti specifici per il sesso anale [in genere sono fatti con più silicone o silicone misto ad acqua per ridurre la frizione].

Joseline Kelly: Non usare lubrificante a base di silicone con sex toy in silicone, perché col tempo si rovinano.

Miranda Miller: Non usare lubrificanti a base d’acqua, si seccano molto prima [rispetto a quelli al silicone].

CLISTERE E PULIZIA ANALE SONO SEMPRE NECESSARI?



Della Dane: Non sempre mi preparo al sesso anale con clistere e pulizia. Ma in genere lo faccio solo con partner con cui ho molta confidenza, con cui parlo apertamente e con cui sono pronta a condividere un’esperienza che va storta.

Miranda Miller: Ricordati di fare una buona pulizia. Non vorrei mai che ti succedesse l’incidente la prima volta. Meglio un clistere con acqua, e non con soluzione salina.



Whitney Wright: Faccio sempre un clistere di acqua calda, e una pulizia circa un’ora prima. [Nota: alcuni sostengono che il clistere possa irritare il colon, portando a problemi rettali e rischio di contrarre malattie.]

Ryan Driller: Sappi che è probabile che succeda qualche imprevisto. Assicurati che tu e il tuo partner siate preparati alla cosa, così che nessuno vada nel panico o si preoccupi troppo.

Sarah Vandella: Non mangiare prima di fare sesso anale spinto. Bevi molta acqua per ripulirti e idratare.

COSA CONSIGLI A CHI STA PENSANDO DI FARE USO DI ANTIDOLORIFICI O CREME ANESTETIZZANTI PER SOPPORTARE IL DOLORE?



Ryan Driller: Non usare cose che anestetizzano! Devi essere sempre in grado di accorgerti se qualcosa non va bene, per evitare di farti male.

Kimmie KaBoom: Non sono d’accordo, neanche con chi usa pillole per rilassare i muscoli. E soprattutto ricorda di fare sempre sesso sicuro, perché le malattie sessualmente trasmissibili si passano anche per via anale. [Nota: il tessuto paretale anale è più fragile e soggetto a escoriazioni rispetto a quello vaginale, e per questo il rischio di contrarre malattie trasmissibili è più alto.]

Sarah Vandella: Se devi prendere dei farmaci per fare sesso anale, forse non fa per te.

SONO UN PRINCIPIANTE, CHE POSIZIONI MI CONSIGLI?



Skylar Snow: La posizione più semplice per me è sdraiata a pancia in su, come nel missionario, con le ginocchia sollevate. In questo modo i muscoli delle gambe non devono sostenere il peso del corpo e l’ano si può rilassare di più.

Anastasia Rose: Nella posizione del missionario si raggiunge la massima apertura.

Kimmie KaBoom: Consiglio di sperimentare più posizioni possibili. Forse per i principianti è meglio iniziare sdraiati lateralmente per facilitare la penetrazione.

CI SONO ALTRE COSE DA TENERE A MENTE PRIMA DI PROVARE?

Anastasia Rose: Potrebbe non piacerti. E va benissimo così!

Cherie DeVille: Se dovessi avere problemi di incontinenza, o nel malaugurato caso in cui dovessi avere un vero e proprio incidente, è il caso di prendersi un pausa e di esercitare il muscolo per farlo tornare al suo stato naturale.

Joanna Angel: Faccio una visita dal proctologo un paio di volte all’anno per verificare che sia tutto a posto. È importante, se praticate sesso anale molto spesso. È stato il mio ginecologo a consigliarmelo. La cosa fondamentale è ascoltare il tuo corpo, e capire quando non è il giorno giusto per il sesso anale. La stessa cosa vale per il sesso in generale.

Segui Mark Hay su Twitter.