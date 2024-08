Come guardare porno con la persona con cui stai

Se hai una relazione stabile (o fai sesso con la stessa persona da un po’), probabilmente conosci molto bene il suo repertorio sessuale. Non c’è niente di male ad attenervi ai grandi classici e fare quello che sapete per certo vi piaccia, ma visto che di questi tempi si passa molto più tempo in coppia, qualcuno potrebbe chiedersi “e se volessimo smuovere un po’ la situazione e guardare un porno insieme”?

L’idea di guardare porno in coppia non è di fare paragoni o copiare esattamente quello che si vede sullo schermo, ma trovare un trampolino di lancio per parlare di quello che ci piace o che vorremmo provare a letto. A un livello più basilare, può anche funzionare come incoraggiamento, tipo dopo una giornata a lavorare da casa in pigiama. Ma può anche essere sexy e basta, senza secondi fini.

Se hai delle domande in proposito, siamo qui per dare qualche risposta.

Prima di proporre di guardare porno insieme

Ecco qualche domanda da porti prima di affrontare l’argomento con l’altra persona: perché vuoi condividere l’esperienza? Per provare più intimità? Pensi che ti aiuterà a comunicare meglio le tue fantasie, i tuoi desideri, o a capire meglio i suoi? Speri semplicemente di dare una scossa alla vostra vita sessuale e pensi che potrebbe essere divertente guardare insieme altra gente che scopa? Più risposte sai dare a domande di questo tipo, meglio riuscirai a spiegare la tua idea all’altro.

Prendi nota di tutte le ansie o preoccupazioni che potresti provare. Ti incuriosisce il BDSM ma temi che l’altra persona ti giudichi? Vorresti guardare video di pegging ma non credi di volerlo effettivamente provare? Pensa a quello che ti eccita, quello che vorresti solo vedere, quello che vorresti anche fare.

Parlare di sesso, fantasie e desiderio con la persona con cui stai

Che tu abbia una relazione monogama o un rapporto più informale, prima di parlare di pornografia prova a far diventare il sesso un argomento di conversazione normale, se non lo è già. “Non mi tufferei direttamente in quel discorso,” ha detto la sessuologa Gigi Engle. “Se passi da ‘non riesco a parlare di sesso’ a ‘guardiamo un video di una gang-bang’, il partner potrebbe pensare _non abbiamo neanche mai parlato di pompini, e mi proponi un video di gang-bang?_”

Puoi introdurre il discorso parlando dei tuoi aspetti preferiti della vostra vita sessuale. Fa’ capire all’altra persona quanto ti eccita. “Fa’ complimenti sinceri ogni volta che puoi,” consiglia Jess O’Reilly, sessuologa e speaker del podcast @Sex With Dr. Jess. “La prima conversazione non deve portare subito a richieste o critiche, meglio arrivarci in modo graduale.”

Come proporre di guardare porno insieme

La delicatezza e l’approccio graduale sono fondamentali per non far sentire l’altra persona sotto pressione. “Assicurati di essere in territorio neutro,” consiglia Sunny Megatron, educatrice sessuale e autrice della serie Sex With Sunny Megatron, “per dare l’idea che nessuno giudica nessuno.”

“Il mio modo preferito [per chiedere se una persona vuole guardare porno insieme a me] è dire che ho letto un articolo sul tema,” ha detto la terapeuta sessuale Vanessa Marin (e tra l’altro in questo caso sarebbe anche la verità—anzi, se sei qui con un link mandato dal tuo partner: ciao, buon divertimento!)

“Parla dei tuoi interessi, delle tue preoccupazioni, di cosa ti piace, di cosa non ti piace,” ha detto O’Reilly. E chiedi al tuo partner di fare lo stesso. O’Reilly consiglia di non chiedere solo cosa vorrebbe vedere o provare, ma anche perché, per trovare un terreno comune.

È importante anche definire esattamente cosa non volete vedere. “Se sai che il tuo partner è infastidito dal sesso violento o da attrici che sembrano molto giovani, meglio evitare queste cose,” ha detto l’educatrice, autrice e attrice porno Rain DeGrey.

Quali porno guardare in coppia

Sappiamo che ormai internet offre una scelta illimitata, e questo può farci sentire un po’ persi. “Per essere prudenti, meglio iniziare dalla cosa meno estrema tra quelle che vi piacciono,” ha detto Megatron.

Engle ha consigliato di iniziare da siti indipendenti come PinkLabel TV, CrashPad e Indie Porn Revolution, che prediligono produzioni curate, l’intesa tra gli attori e scene di intimità come baci e carezze sensuali. Creare una playlist è una buona idea, non tanto perché vi servano ore e ore di porno, ma perché se qualcosa non vi piace potete prontamente passare oltre.

“[A volte] un partner può trovarsi a pensare di aver scelto un tipo di porno troppo strano e aver paura di rompere gli equilibri tra i due”, ha detto Megatron, oppure “uno può sentirsi in soggezione rispetto agli attori e sentirsi paragonato a loro.”

Certe fantasie possono eccitarvi, ma non significa che vogliate metterle in pratica. “Le preferenze pornografiche del tuo partner non hanno nulla a che fare con te,” ha detto Megatron. “Magari a lui o lei piace vedere una cosa che non ti aspettavi. Non vuol dire che tu non sei all’altezza perché non la fai.”

Una volta premuto play, non perdere il contatto con l’altra persona. Se uno di voi si sente in imbarazzo e non vuole proseguire, basta premere stop e tornare a fare il sesso senza porno che ben conoscete—o potete anche prendervi una pausa per fare altro.

Fare sesso guardando porno

Un consiglio tecnico: non usate il cellulare per guardare il video, ma un computer o la TV. In questo modo avrete le mani libere, uno schermo grande e audio decente (ma occhio al volume) per lasciarvi ispirare.

Ma anche in questo caso, ricorda: il porno non è un manuale d’istruzioni. “Proprio come non puoi imparare a guidare guardando Fast & Furious, non puoi imparare le sfumature del sesso dal porno,” ha detto O’Reilly. “Di sicuro non puoi sapere cosa vuole l’altra persona se non glielo chiedi.”

DeGrey lo ha spiegato in modo molto chiaro: “Il porno dovrebbe essere solo un condimento per la vita sessuale.”

E se guardare porno risulta troppo per voi (o per uno dei due), o preferite usare l’immaginazione, potreste usare la letteratura erotica, scritta o in versione audio. C’è tutto un mondo oltre Cinquanta sfumature di grigio.