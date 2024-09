Come ho cercato di combattere il sessismo su Wikipedia in italiano

Se ripenso ai miei studi di storia dell’arte, tra tutti gli artisti approfonditi difficilmente riesco a ricordare il nome di una donna. In molti ambiti culturali sembra esserci una tendenza a tralasciare (se non cancellare) dagli archivi storici il contributo di un intero genere — poco cambia che si tratti di storia dell’arte, di cibernetica o di architettura.

Come possiamo raccontare storie e visioni differenti rispetto a una cultura dominante che coincide con un punto di vista tradizionalmente maschile, occidentale ed eterosessuale? Come fare per vedere—e far vedere—oltre? Lo scorso 11 marzo, grazie alla collaborazione con Wikimedia Italia, BASE Milano e il progetto WikiDonne, ho co-organizzato e curato a Milano la prima Art+Feminism Wikipedia edit-a-thon.

