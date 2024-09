Come il passaggio a HTTPS ha vinto la censura su Wikipedia

“Sapere è potere” come dice il vecchio detto, perciò non è una sorpresa che Wikipedia — uno dei più grandi aggregatori di saperi che siano mai stati creati — sia spesso obiettivo della censura dei governi di tutto il mondo. In Turchia gli articoli sui genitali femminili sono stati bannati, la Russia ha censurato gli articoli sull’erba, nel Regno Unito gli articoli sulle band metal tedesche sono stati bloccati, in Cina l’intero sito è stato chiuso in diverse occasioni.

Cercare di capire come limitare questi atti di censura è stato una priorità per la no-profit Wikimedia Foundation, e grazie a una nuova ricerca dell’Harvard Center for Internet and Society, la fondazione sembra aver trovato una soluzione: la crittazione.

Nel 2011, Wikipedia ha adottato il protocollo HTTPS, che è appunto la versione crittata di HTTP. Entrambi questi protocolli sono usati per trasferire dati dal server di un sito al browser, ma nel caso dell’HTTPS il browser chiede prima al server di essere identificato. Dopo di che, il server invia una chiave personalizzata che viene usata dal browser per creare una sessione sottoposta a crittazione. Questa, viene poi mandata indietro al server che la decodifica con la sua chiave privata. Ora, tutti i dati mandati dal browser al server sono crittati per tutta la durata della sessione.

“La decisione di passare a HTTPS è stata un’ottima scelta per garantire l’accesso alla conoscenza.”

In breve, HTTPS impedisce ai governi di vedere su quale pagina si trova l’utente. Per esempio, il governo può sapere che si è su Wikipedia ma non può sapere che si sta leggendo la pagina sugli eventi di Piazza Tienanmen.



I ricercatori hanno riscontrato un calo di traffico nel Wikipedia in lingua cinese il 19 maggio 2015, ipotizzando un evento di censura. Ma non era questo il caso: il sito era stato bloccato in anticipo in vista dell’anniversario del massacro di Piazza Tiananmen. Immagine: Harvard

Fino al 2015, Wikipedia offriva entrambi i protocolli, il che significava che quando paesi come il Pakistan o l’Iran bloccavano certi articoli, tutto il sito diventava HTTPS. Ma nel giugno 2015 si è deciso di eliminare il protocollo HTTP e concentrarsi su HTTPS. L’idea era quella di forzare la mano dei governi più restrittivi dal punto di vista della censura — per il modo in cui questo protocollo funziona, i governi non potevano bloccare a lungo gli accessi individuali a Wikipedia, o tutto o niente.



Alcuni critici hanno ipotizzato che questa mossa porterà alla censura totale dell’enciclopedia libera, e che l’accesso ad alcune informazioni è sempre meglio che l’accesso a nessuna. Ma Wikipedia tiene duro, in parte perché il suo co-fondatore Jimmy Wales è un forte sostenitore della crittazione. Ora, una nuova ricerca di Harvard mostra che l’intuizione di Wales era fondata — la crittazione ha portato effettivamente a una diminuzione degli incidenti, in tutto il mondo.

La ricerca di Harvard è iniziata sviluppando un algoritmo che cercava cambiamenti inusuali nel traffico globale nel corso di un anno, a partire dal maggio 2015. Questi dati si erano combinati con un’analisi storica della richiesta giornaliera di storie per 1,7 milioni di articoli in 286 lingue diverse dal 2011 al 2016 per determinare possibili episodi di censura. Alla fine dell’anno di raccolta dati, i ricercatori di Harvard hanno fatto un’analisi lato cliente dove hanno cercato di accedere a diversi articoli in diverse lingue come se si trovassero effettivamente in un paese in particolare.

Dopo un lungo processo di analisi manuale dei potenziali eventi di censura, i ricercatori hanno trovato che, a livello globale, il cambiamento di Wikipedia a HTTPS ha avuto effetti positivi sul numero di eventi di censura comparando il traffico server prima e dopo il cambiamento di giugno 2015.

Anche se paesi come la Cina, la Thailandia e l’Uzbekistan stavano ancora censurando parte di Wikipedia quando lo studio è stato pubblicato, i ricercatori si sono dimostrati ottimisti: “Questi dati iniziali suggeriscono che la decisione di passare a HTTPS è stata azzeccata in termini di accesso all’informazione.”