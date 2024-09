Come il presunto assassino di un bambino è diventato una star su 4chan

L’atroce omicidio di un bambino di 9 anni avvenuto lunedi notte a Herne, in Germania, ha sconvolto tutta la nazione. Ralf Jäger, ministro degli Interni del Land Nord Reno-Westfalia, lo ha definito un atto “spregevole” che ha lasciato senza parole gli investigatori: un adolescente ha pugnalato il suo giovane vicino di casa per poi inviare le foto del cadavere ad uno dei suoi contatti su WhatsApp, indicandogli dove pubblicarli sul web. Dopodiché è fuggito, continuando tuttavia a scambiare messaggi con gli utenti della rete. Se una foto pubblicata online recentemente fosse autentica, dovrebbe essere passato per la stazione ferroviaria di Mönchengladbach.

Il suo gesto non ha provocato solo costernazione e sgomento. Al contrario, in un angolo del web, il presunto assassino, un giovane di 19 anni di nome Marcel Hesse, è stato salutato come un eroe. Non si tratta di un sito della “darknet”, come riportato dalla polizia, ma di 4chan, la piattaforma di condivisione di immagini e meme, su cui è nato Anonymous e, più recentemente, la roccaforte del movimento americano “alt-right.” 4chan è uno dei siti web più visitati in assoluto perché notoriamente favorisce il rovesciamento delle convenzioni sociali e dell’ordine stabilito: al suo interno, le persone i cui gusti e comportamenti sono considerati troppo convenzionali vengono soprannominate “normies” e non sono molto gradite.

Nella Sezione /b/ (in cui, di solito, vengono pubblicate immagini pornografiche e contenuti offensivi) gli utenti fanno a gara a chi si mostra meno impressionabile di fronte a contenuti mostruosi: per nulla scioccati dall’uccisione di un bambino, la reazione della maggior parte di loro è oscillata tra l’entusiasmo e la fascinazione. Su queste pagine è difficile distinguere tra le reazioni spontanee e quelle puramente provocatorie. Alcuni utenti accolgono calorosamente il presunto assassino, altri richiedono informazioni e prove del reato, altri ancora creano dei meme in onore di Marcel Hesse (‘Don’t mess with the Hesse’.) Qualche problema con il fatto che si parla di un omicida? E chi se ne frega? In giro ce ne sono tanti altri, nulla di che scandalizzarsi.

“Finalmente sono diventato un meme.”

Non è inusuale che un omicidio costituisca il soggetto di uno spettacolo morboso su 4chan: a differenza del resto del web, 4chan ama sguazzare nel torbido. Quando si carica /b/, una finestra pop-up avverte i visitatori che “solo un pazzo” potrebbe prendere i messaggi della pagina sul serio. Tuttavia, sappiamo che le dichiarazioni fatte su 4chan sono ambigue e questa celebrazione presumibilmente ironica dell’assassinio di un bambino mette ancor più a disagio per lo humor macabro con cui viene approcciata.

Le tappe del percorso di Hesse sono state riportate quotidianamente su 4chan: il forum in questione è stato scelto come luogo per raccontare l’assurdo evento e pubblicare delle foto che fungono da prova. Proprio su quelle pagine, si trovano degli screenshot di una conversazione di Hesse su WhatsApp in cui parla per la prima volta del suo progetto di suicidarsi dopo avere assassinato il suo giovane vicino. L’”amico” che per primo ha incoraggiato Hesse al suicidio, si è in seguito rivolto a 4chan per ottenere dei consigli su come procedere: “Che cosa devo fare? Chiedo a voi di /b/.”

“Per i normies e i media, 4chan è il darkweb”

L’”amico” esaudisce tutti i desideri del presunto assassino e racconta gli eventi nel dettaglio. Gli anon si rallegrano subito: “Omg per davvero? Questo è il mio primo omicidio su /b/ fuck yeah!!” Un utente, in risposta al mandato di cattura rilasciato dalla polizia, inneggia con un: “Marcel Libero!”

Quando Marcel Hesse è venuto a conoscenza della reazione del pubblico di 4chan al suo gesto, è stato lieto dell’impatto delle sue azioni e rassicurato dal sostegno degli anon. Pertanto, è stato direttamente lui (o qualcuno che finge di essere lui) ad alimentare le innumerevoli discussioni che lo riguardavano. Ha risposto gentilmente alle domande, accettando i complimenti e continuando a dichiarare di essere davvero lui dentro al forum. Ah, ovviamente, ha anche pubblicato le immagini del cadavere.

È chiaro che il presunto assassino ha un rapporto speciale con 4chan. Quindi, quando ha chiesto al famoso amico con il quale chatta su WhatsApp se desiderava le immagini del suicidio “degne di 4chan”. La risposta del suo contatto è stata immediata: “Certamente”.

Per quanto bizzarre e inquietanti possano sembrarvi, le risposte degli utenti non sono fuori luogo, /b/ è il terreno di gioco preferito di troll di ogni sorta, un buco nero di commenti razzisti, sessisti e battute scorrette che sovvertono le regole. Gli utenti di 4chan hanno già spinto i fan di Justin Bieber a mutilarsi oppure uno studente a darsi fuoco. Condividere le proprie fantasie più morbose su 4chan non è qualcosa di scioccante quanto piuttosto la prova di appartenere alla comunità.

Gli utenti di 4chan sono piuttosto orgogliosi della loro reputazione. Un articolo di giornale che descrive 4chan come il regno dello “spazzatura, del razzismo e della pornografia” ha suscitato le loro reazioni assolutamente positive. “Se non ci trovassimo lì sopra per sfidare il politicamente corretto, tutto il mondo sarebbe completamente omologato.”

Le prime voci secondo cui Marcel Hesse avrebbe pubblicato un video, o almeno le immagini del delitto sulla darknet non sono state confermate. In quell’occasione, l’orgoglio di molti utenti di 4chan è stato ferito: secondo loro, la messa in scena di un omicidio su Internet è roba che spetta a 4chan. “Non c’è mai stato nulla di tutto ciò sulla darknet e, di sicuro, non il video. Per i normies e i media, 4chan appartiene al darkweb perché si rifiutano di credere che sia possibile trovare certi contenuti, accessibili a tutti, alla luce del sole, sul cosiddetto “Internet normale.”

In uno dei suo ultimi messaggi su 4chan, Hesse gioisce dell’accoglienza riservatagli. “Sono finalmente diventato un meme,” ha scritto poche righe dopo quelle in cui affermava di aver torturato una donna per ottenere l’accesso al suo conto bancario.

La comunità ha reagito con entusiasmo.

Aggiornamento del 10 marzo: Marcel Hesse è stato arrestato giovedì 8 marzo in un fast food di Herne. Nel frattempo, il giovane fotografato nella stazione ferroviaria di Mönchengladbach e identificato su Internet come Marcel Hesse è andato alla polizia. Il testo è stato aggiornato tenere conto di queste nuove informazioni.