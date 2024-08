John McAfee può spostare il mercato delle criptovalute con i Tweet

Le monete digitali stanno acquisendo sempre più valore, quasi a livello insostenibile, e il Bitcoin non è l’unico che sta avendo un seguito notevole.



Ci sono migliaia di criptovalute più piccole, nel mondo, chiamate “altcoin”, che sono state trascinate dall’ondata Bitcoin. Sono le penny stocks del mondo delle criptovalute — economiche e volatili, ma potenzialmente lucrative se riesci a comprare e vendere con la tempistica giusta. In questo selvaggio west, il magnate del tech e irrecuperabile libertino John McAfee — che al momento gode del titolo di “Chief Cybersecurity Visionary” alla MGT Capital — sta guadagnando una certa posizione tra i suoi 669.000 follower (mentre scrivo) in quanto guru di investimenti in piccole criptovalute promuovendole su Twitter. McAfee ha uno staff di volontari “smart” che lo aiutano a valutare le monete.

Videos by VICE

Con qualcuno famoso tanto quanto McAfee, che ha un peso su questi mercati così volatili, vorrei chiedere: quanto deve essere influente, comunque, e quali sono i veri effetti dei suoi tweet? Nel confuso vortice dei valori altcoin, sembra che un solo uomo e un solo tweet possano muovere un intero mercato.



Ho raccolto tutti i tweet promozionali del suddetto dal 15 dicembre a oggi, e li ho comparati con i i prezzi delle monete digitali che promuove. (Promuove anche un sacco di ICO, ma mi sono limitato alle monete il cui prezzo è facile da analizzare.) Durante l’analisi, mi sono accorto che i Tweet di McAfee erano direttamente correlati un’ascesa dei prezzi dal 50 al 350 percento.



Tutti gli screengrab: Twitter, CoinMarketCap. composizione dell’autore.

Per esempio, il 15 dicembre, McAfee ha pubblicato un tweet su una valuta chiamata SAFEX costituiva “la maggior parte dei suoi investimenti.” Qualche minuto dopo, il prezzo di SAFEX è salito del 92 percento, secondo il sito CoinMarketCap (dove ho guardato tutti i prezzi, per il livello granulare del dettaglio che fornisce), da 0,014 dollari a 0,027, prima di toccare lo 0,03.



Questo pattern si è ripetuto più o meno ogni volta che McAfee ha promosso una criptovaluta su Twitter. Il 21 dicembre, McAfee ha promosso una moneta di nome Electroneum, e il suo prezzo è salito immediatamente del 57 percento, da 0,07 a 0,11. Il 22 dicembre, ha promosso BURST, e il suo prezzo è salito del 350 percento, a 0,09. Il 23, invece, Digibyte, è salito del 60 percento qualche minuto dopo il tweet promozionale, da 0,05 a 0,08 dollari.



Da allora ha promosso altre cinque monete, e in ogni caso il picco è stato seguito da una correzione dei prezzi verso il ribasso. Comunque, è doveroso notare che le monete che McAfee ha promosso — tranne due, Humaniq e Factom — sono già tornate a un ottavo del prezzo che avevano avuto nel picco, o poco più.

Anche se queste oscillazioni sembrano prive di conseguenze, provate a pensare agli altcoin come a delle figurine di baseball di esordienti. Se ne hai un po’, il fatto che queste salgano di qualche centesimo grazie a una buona stagione non ti cambia molto; ma se ne hai un migliaio, i centesimo fanno un po’ la differenza.

McAfee non è l’unico tech guy di alto profilo che sta promuovendo le piccole criptovalute, ma il suo modo di influenzarne il mercato sta diventanto leggermente controverso. Molti thread di forum tweet e blog sono arrivati ad accusare McAfee di aver contribuito a “pompare e sgonfiare” — quando i primi investitori hanno guadagnato dai rialzi del mercato.



Quando ho sentito McAfee al telefono, ha detto che era cosciente del caos del mercato in cui erano finiti i suoi tweet, e lo ha attribuito a dei bot automatici che a suo avviso hanno influenzato la situazione.

“Lo ammetto, sono molto dispiaciuto per le persone che hanno acquistato nel momento di picco — sì, sarete incazzati”

“Ovviamente i bot accrescono il potenziale della bolla — se hai 2.000 bot che entrano nel mercato, ovviamente c’è un rialzo,” ha aggiunto McAfee al telefono. “Semplicemente non posso farci niente, e non so cos’altro fare; la mia unica opzione al momento è smetterla di consigliare.”

“Lo ammetto, sono molto dispiaciuto per le persone che hanno acquistato nel momento di picco — sì, sarete incazzati. Ma se siete furbi, aspettate, lasciate accadere il caos e poi comprate.”

McAfee ha detto che ha preso le misure per mitigare l’influenza dei bot, come fare le sue raccomandazioni in formato JPEG piuttosto che in un tweet. McAfee ha anche promesso di ridurre la frequenza dei tweet promozionali, da uno al giorno a uno a settimana.

“Se avessi continuato con la moneta del giorno, avrei creato ancora più caos nel mercato,” ha detto al telefono. “I mercati sono troppo piccoli per una cosa quotidiana.”

Infatti, chiunque può vedere la correlazione tra i tweet e le impennate, e questo fa capire quanto il mercato altcoin sia volatile in maniera assurda. Inoltre, sono manipolabili dai grandi attori, che ne siano consapevoli o no.

Naturalmente, un elemento chiave che circonda tutto questo — specialmente rilevante per le conseguenze del “pompare e sgonfiare” — è la stessa holding di McAfee. Quindi ho colto la palla al balzo e gli ho chiesto : la maggior parte delle sue azioni sono ancora in SAFEX, la moneta promossa su Twitter il 15 dicembre? Se fosse così, sarebbe su una pila di guadagni del 100 percento. Se invece ha venduto, sta nuotando nei dollari.

“Non parlerò della mia situazione finanziaria,” ha detto. “Comunque, perché mai dovrei suggerire degli investimenti a lungo termine per poi fare dei guadagni a breve termine? Queste monete che stanno vendendo per centesimi… Se davvero credessi che sono le monete del futuro, non avrebbe senso tenersele per qualche anno? Quale persona sana di mente si accontenterebbe del 100 percento di guadagni se sa che può ricavare 10.000 volte tanto?”

A parte tutto, McAfee è famoso per il suo temperamento anarchico. E certamente promuovere piccole criptovalute a più di mezzo milione di persone alla volta su Twitter fa parte di questo.