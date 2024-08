Il modo migliore per lasciare una persona, secondo il suo segno zodiacale

Ah, l’astrologia! Ad alcuni piace, alcuni la odiano, per altri è direttamente il male nel mondo. Se non vi interessa, potete andare su Perché i maschi etero odiano così tanto l’astrologia. Se invece fate parte della prima categoria, seguite la nostra rubrica “Questo non è un oroscopo” su Instagram e “Astro Roast” e l’oroscopo 2020 di Lumpa qui su VICE. E leggete qui sotto.

Lasciarsi è sempre una cosa difficile da fare.

Quando si esaurisce il romanticismo e la coppia si raffredda, esistono modi per alleviare il dolore di una rottura. Ciò che ogni segno considera importante in una relazione può anche aiutare a gestirne la fine—qualcuno preferisce essere piantato con gentilezza, altri con un confronto schietto.

Ecco i consigli degli astrologi su come gestire una rottura con ogni segno zodiacale:

Ariete

L’ariete è dominato da Marte, pianeta passionale e testa-calda. Questo significa che è meglio andare dritti al sodo, ma che un po’ di cortesia non guasta. Non temporeggiate. Appena capite che è meglio lasciarsi, parlatene e chiarite qualsiasi malinteso prima che sia ritirato fuori senza contesto. L’ariete sa gestire una rottura, ma è meglio lasciarsi in termini amichevoli. Dovete essere chiari sulle ragioni per cui pensate sia giunto il momento di andare ognuno per la sua strada, e non cercate di fare i furbi. A prescindere, è facile che si riprenda in fretta. Anche se le cose finiscono con un mezzo disastro, l’ariete sa perdonare e dimenticare rapidamente, ed è probabile che sia disposto a restare amici.

Toro

In quanto segno piantato per terra, il toro in genere resta in una relazione per lungo tempo, magari anche più del dovuto. Una volta che si prende un impegno, si mette comodo ed è difficile che prenda l’iniziativa e metta la parola fine, anche se è proprio il momento di farlo. Il toro ama dibattere sul valore di qualsiasi cosa, quindi bisogna arrivare con dati alla mano. La cosa migliore è spiegare che la vita di entrambi sarà migliore da single e come e perché la relazione non funziona più. Mai lasciare niente di ambiguo. O sei dentro, o sei fuori.

Gemelli

Il Gemelli pretende una spiegazione! In quanto segno dominato da Mercurio, il Gemelli è noto per essere un po’ prolisso, ed è probabile che vorrà avere una lunga conversazione sul perché una relazione sta finendo. Devi essere pronto a parlare molto quando rompi con un Gemelli. In genere, però, a patto di avere tutte le informazioni, il Gemelli sarà sportivo e resterete facilmente amici. Ma se pensa o capisce che stai mentendo, potrebbe renderti la vita un mezzo inferno, quindi sii brutalmente sincero. È facile che un Gemelli sia d’accordo nel lasciarsi se la relazione è diventata fiacca o noiosa, per cui considera di sottolineare che la relazione ha perso la sua scintilla, se effettivamente è così.

Cancro

Il cancro è dominato dalla Luna e per chi appartiene a questo segno può essere dura lasciare andare qualcuno, se si sente veramente legato all’altra persona… e ci sono ottime probabilità che sia così. Una volta che avete rotto, è facile che il cancro torni a farsi sentire, o che provi nostalgia per la storia finita. Bisogna essere assolutamente certi che sia il momento di chiuderla prima di sollevare qualsiasi dubbio, e non bisogna lasciare in giro niente con l’idea che tanto passi un’altra volta a prenderlo. Il cancro vuole sentirsi dire che la vostra connessione non era priva di significato, quindi parlate di tutte le cose importanti che avete imparato stando insieme e del perché ora è il momento di separarsi. Per il cancro, è meglio strappare via il cerotto in fretta. Ma dovete anche essere gentili; un ultimo abbraccio è apprezzato. Scegliete un luogo dove il cancro possa sentirsi libero di piangere e di essere vulnerabile—non c’è niente di peggio per questo segno che farlo sentire insicuro in pubblico, dove gli altri possono vedere le sue fragili emozioni.

Leone

Segno stabile, il leone può restare in una relazione per una discreta quantità di tempo, ma è anche capace di bruciare i ponti o tuffarsi in una nuova storia molto in fretta. Il leone preferisce di gran lunga essere quello che lascia rispetto ad essere quello lasciato. Non poter più essere la luce dell’esistenza di qualcuno lo ferisce nell’orgoglio. Potete sempre dire “non sei tu, sono io,” ma se la colpa è effettivamente sua, diteglielo in modo gentile e rispettoso—a prescindere, preparatevi al fatto che diventerà dispettoso, dopo. Dovrete dargli tempo e spazio per elaborare, questo è certo.

Vergine

Dovete dare spazio al vergine per elaborare una rottura—le persone di questo segno amano elaborare. Vorrà sapere perché volete rompere, ma siate concisi e fate in modo che sia una conversazione. Il vergine vuole una discussione pignola, dove ogni fattore può essere analizzato per bene. Lasciate che si lamenti di quanto è dura lasciarsi, anche dopo che vi siete lasciati. Datevi un appuntamento per dirvi addio, e se ve la sentite entrambi, anche un appuntamento post-rottura. Dopo aver elaborato il tutto, potete giungere insieme a una conclusione su quale sia la strada migliore per il vostro rapporto da lì in poi—forse potreste essere amici? Non cercate di ridefinire il passato o far sentire in colpa un vergine, né di fargli provare rimpianti. Il vergine soffre molto se sei sente responsabile della fine di una relazione, quindi cercate di essere specifici e non lasciare dubbi nella loro mente su chi è responsabile di cosa. Parlategli delle sue buone qualità, e di come lo aiuteranno a essere felice in una nuova relazione—meglio lasciarlo così che pieno di dubbi su se stesso.

Bilancia

Se un bilancia non è pronto a chiudere una storia, cercherà di ottenere quello che vuole e convincervi dolcemente a restare. A meno che la relazione non sia veramente ridotta male, il bilancia è difficile da lasciare, per cui dovete mettere paletti chiari e ripetere le vostre ragioni se tenta di convincervi a non chiudere. Cercherà di negoziare, e magari persino di far ingelosire con un cambio di look. La cosa migliore potrebbe essere sparire dalla circolazione per un po’, così che il bilancia smetta di pensarvi tutto il giorno, e viceversa. Potrebbero prenderla un pochino meglio se mettete sul piatto un piccolo (ma appropriato) regalo d’addio.

Scorpione

Lasciare uno scorpione non sarà facile, perché non lascia andare nulla in generale, ed essendo un segno governato da Marte, è facile che mediti vendetta se sente di essere stato tradito… Ma fargli ghosting e sparire nel nulla sarebbe da pazzi, perché vi darà la caccia e vi farà sentire peggio che se aveste affrontato la cosa di petto e in modo dignitoso. Lo scorpione non dimentica, il che può essere una buona o cattiva cosa: dipende ovviamente da come lo avete fatto sentire. Giocatevi le vostre carte saggiamente e non siate sorpresi se finisce a letto con qualcuno che conoscete bene o se il partner successivo sarà esattamente come voi, ma più alto e più bono. Accettate la possibilità concreta che uno scorpione non voglia più parlarvi dopo la rottura. Una politica di terra bruciata può essere la cosa più facile da attuare per questo segno, spesso e volentieri.

Sagittario

Il sagittario è uno dei segni più diretti e schietti dello zodiaco. Dovete essere audaci e parlare chiaro e dirgli esattamente perché lo state piantando. Vi rispetterà per l’onestà, ma non siate sorpresi se risponderà con la stessa onestà. Amano che le cose siano leggere e divertenti, e cercheranno il lato più positivo persino nel peggiore dei finali. È capace di gettare l’intera storia nel cesso e non guardarsi più indietro, perciò se volete restare amici, dovete essere chiari a riguardo. Non giocherà a indovinare cosa volete, dovete dirlo nel modo più esplicito possibile. Ricordategli le cose belle che faceva prima che vi metteste insieme, così sarà meno portato a rimuginare sulla situazione per troppo tempo.

Capricorno

Se dovete chiudere con un capricorno, siate maturi. Il capricorno è governato da Saturno e si aspetta che ognuna delle persone coinvolte in una relazione si prenda le responsabilità che deve. A prescindere che sia per una divergenza di personalità o per qualcosa di più pratico, il capricorno rispetta l’onestà, niente spiegazioni inventate. Il minimo che potete fare è rendere la cosa un momento di apprendimento e fargli sapere che non è stato tutto tempo sprecato, perché il capricorno detesta sprecare tempo. Inoltre, non gestirà bene una rottura se è convinto che la relazione fosse un successo, o che facesse bene la sua parte, e parlerà più degli sforzi che fa per rendervi felici anziché dei sentimenti che vanno affievolendosi. Se è questo il caso, cercate di ricordargli gentilmente che non è tutta questione di sforzi tangibili—talvolta, non si provano gli stessi sentimenti uno per l’altro e non c’è niente da aggiustare.

Acquario

L’acquario è un segno d’aria, per cui appena dite a una persona dell’acquario che le cose non vanno e dovete parlare, vorranno vedervi e sviscerare tutto per bene—per un tempo infinito. Durante questa conversazione, dovete farvi valere. L’acquario è intelligente e può razionalizzare il fatto di stare insieme tanto quanto quello di lasciarsi. Dovete dargli motivazioni, e non cambiare il vostro ragionamento solo perché l’acquario dice cose che sembrano intelligenti. Ditegli che comprendete il suo punto di vista, ma che deve rispettare il vostro. Potrebbe servire un po’ di pazienza mentre l’acquario elabora i suoi sentimenti, ma mantenete la calma e non sorprendetevi se all’improvviso cambia tono e decide di escludervi dalla sua vita di punto in bianco.

Pesci

Se vuole lasciarvi, un pesci è il tipo che vi scrive una lunga lettera su come è stato stare insieme e che ripercorre l’intera saga della vostra storia—ma lo si può sempre battere sul tempo e scrivere una lettera per primi. I pesci non amano il confronto diretto. Se provate a prendere un pesce con le mani, lui sguscerà via super veloce, per cui dovete fargli capire qual è il punto nella lettera. Idealizzerà la vostra storia fino alla fine dei tempi, ma è probabile che riuscirete a restare amici, o persino a tornare occasionalmente a letto nel futuro. Il segno dei pesci preferisce tenere una linea di comunicazione sempre aperta, così che possiate darvi sostegno a vicenda e riconoscere la validità di ogni confuso sentimento in corso di rottura.

