Come mangiare le ostriche senza sembrare un completo idiota

Sono cresciuto in Vermont, ma a 11 anni, all’inizio degli anni Ottanta, la mia famiglia si è trasferita in Florida. Passavamo le giornate alla New Smyrna Beach, una zona piena dei tipici bar da spiaggia molto spartani. E la Florida era quella degli happy tour, tra cui un sacco a base di ostriche.

Dopo aver passato la giornata in spiaggia, andavamo in uno di questi bar, lo Stormy’s Crab Shack, dove mio padre ordinava sempre delle ostriche. Io ero il più grande dei miei fratelli, e le ostriche mi incuriosivano. Mio padre mi sfidò ad assaggiarne una: avevano un aspetto terrificante, l’aspetto che la prima ostrica ha sempre. Mangi la prima e dimostri a te stesso di far parte del mondo dei grandi. La seconda è più facile, la terza divertente. Mi piaceva un sacco questo gioco.

