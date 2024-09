Come McCoy Tyner ha cambiato per sempre la musica jazz

“Eravamo assieme per una ragione, per creare musica meravigliosa” sostiene McCoy Tyner in Chasing Trane, documentario sulla vita di John Coltrane, presentato in anteprima italiana al Biografilm Festival di Bologna qualche settimana fa. Questa missione universalistica della musica non solo contraddistinse le diverse reincarnazioni artistiche di Coltrane, ma anche i percorsi di altri musicisti (ad esempio Archie Shepp, Eric Dolphy o Pharoah Sanders) che collaborarono con il leggendario sassofonista prima dell’improvvisa morte nel 1967.

McCoy Tyner, pianista e compositore dello storico quartetto coltraniano dei primi anni Sessanta, fa parte a pieno diritto degli innovatori dell’idioma jazz: allo stesso tempo, nel corso della pluridecennale carriera, il nativo di Philadelphia non ha mai dimenticato di ribadire il legame con la tradizione musicale afro-americana.

