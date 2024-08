Come mi sono comprato uno yacht vendendo dei Pepe Rari

La versione originale di questo pezzo è apparsa su Motherboard Francia. L’intervista è stata redatta per motivi di lunghezza e chiarezza.



Da diversi mesi ormai, PepeCashMillionaire vive su uno yacht attraccato al porto di Bowen Island Marina, poco fuori Vancouver. In un certo senso, è ricco: con il suo mazzo di Rare Pepe — carte virtuali che ha acquistato grazie alle sua attività nelle criptovalute — è riuscito a crearsi un’entrata economica.

“Se ho una barca lunga più di 8 metri è senza dubbio grazie al picco raggiunto dai prezzi dei Rare Pepe e dei Pepe Cash a partire dalla primavera scorsa, andato poi avanti per tutta l’estate 2017,” ha detto a Motherboard via messaggio su Twitter. Il picco “mi ha reso possibile diventare un lavoratore indipendente che vende Pepe Rari e traffica Pepe Cash non-stop dalla propria barca, per tutto l’autunno e l’inverno.”

Quando lo abbiamo chiamato al telefono per questa intervista, si è presentato come “PepeCashMillionaire,” che è spesso anche il suo alias su Instagram e Twitter. Su Instagram, alle volte si è anche identificato come MartyMcFly (e avrebbe comprato lo yacht usato, ha detto).



I Rare Pepe sono beni digitali che prendono la forma di carte da collezione. Creati da artisti e inseriti all’interno della stessa blockchain di Bitcoin, vengono comprati o venduti in Pepe Cash, la cirptovaluta per i fan di Pepe the Frog. Il loro mercato è di nicchia ma vivace: al momento, ci sono oltre 1.500 card Rare Pepe diverse. Poco più di 600 sono elencate nella Rare Pepe Directory.



I Rare Pepe vengono distribuiti in quantità limitate. Alcune carte esistono in 100.000.000 di copie altre, invece, sono pezzi unici. Il loro valore deriva dalla loro rarità e dal loro grado di popolarità, chiaramente in crescita: nel gennaio 2017, la card HOMERPEPE è stata venduta per l’equivalente di 500 dollari. Un anno dopo, il suo nuovo proprietario l’ha pagata l’equivalente di 38.500 dollari in Pepe Cash.



Naturalmente, queste variazioni di prezzo sollevano diversi interrogativi. I Rare Pepe sono delle stranezze che interessano poche persone o l’avanguardia di una nuova forma d’arte il cui valore è in ascesa? Valgono davvero milioni di dollari? Come si vive con le tasche piene di Pepe Cash?

MOTHERBOARD: Da quanto tempo ti occupi di questa roba?

PepeCashMillionaire: Nell’agosto 2016, mi sono deciso a mollare il mio lavoro. Perché? Avevo un lavoro sicuro in un ufficio e la mia vita andava alla grande, tranne per il fatto che sentivo che era diventata assolutamente prevedibile. Non c’era nessuna spontaneità: andavo a lavoro, timbravo il cartellino, aspettavo che passassero le ore. Così ho lasciato. E per sei mesi, non credo di aver guadagnato nulla con i Bitcoin, ho anche perso sette bitcoin in un colpo solo. Era un incubo. Fino a quando, il valore dei Pepe che avevo comprato per pochi soldi è aumentato di venti volte. Tutto quel denaro che avevo investito in Bitcoin e che avrei perso, l’ho recuperato grazie a questa ascesa folle dei Pepe, così, ho iniziato ad occuparmene molto di più dal maggio 2017 — quando Pepe Cash ha iniziato ad acquistare valore, da meno di un centesimo a 10 centesimi. Di fatto non è stato poi così difficile.

MELANCHOLIA, PEPENATTI e PEPESAILOR.

Sono incuriosito dal tuo nickname. PepeCashMillionaire significa che sei un milionario in PepeCash o in dollari?

Sei mesi fa, ho iniziato a chiamarmi per scherzo “PepeCashMillionaire” perché [i mercati dicono] che il mio Pepe Gold Bar ora vale 350.000 dollari, uno vale 400.000 dollari e un altro 5 milioni di dollari. Fa ridere no? Sono solo dei numeri divertenti ed è solo uno scherzo. Non c’è niente di reale. E poi, a dicembre, ho venduto meno dell’uno per cento dei miei Rare Pepes per metà del mio stipendio annuale che prendevo presso la società di programmazione in cui lavoravo. Non sono bravissimo a fare i calcoli, ma credo che se riuscissi a vendere il restante 99 percento di quello che possiedo, potrei guadagnare di conseguenza. Il mio unico problema è che non c’è abbastanza interesse per vendere così tanto. Quindi, per ora, il mio piano è ridurre il più possibile le mie spese e restare molto coinvolto — a livello sociale nella scena — perché come sempre, esploderà all’improvviso nel giro di mesi — e a quel punto potrò rivendere questa roba ad un prezzo abbastanza alto.

La vita di PepeCashMillionaire a bordo del suo yacht.



Com’è la vita di PepeCashMillionaire? Come è la tua giornata media?

Al mattino, faccio un rapido controllo per assicurarmi che non ci siano brutte sorprese, se è tutto a posto, vado a vivermi la mia vita. Se ci sono couchsurfer in arrivo; metto tutto a posto per accoglierli. Oppure, vado a trovare mio padre anche se è martedì o vado a bermi una birra artigianale alle due di pomeriggio. Lo faccio e basta. Ora mi sento come se avessi l’obbligo di tutelare la mia ricchezza, di promuoverla, di non perdere opportunità. Tengo i miei soldi al sicuro.

Quanto tempo pensi di vivere così? Qual è il tuo obiettivo nel lungo termine?

Dove voglio essere tra cinque anni? Voglio avere uno yacht in ogni continente. Voglio avere amici conosciuti attraverso il couchsurfing che si prendono cura di tutti quegli yacht, così posso volare ovunque per tenere qualche conferenza a tema criptovalute o avere degli incontri d’affari su delle cripto o dei Pepe e salire sulla mia barca e fare un giro con gli amici che ho invitato. Non voglio delle ville, non voglio delle auto. Voglio delle case galleggianti che posso portare dove voglio. Voglio far crescere la nostra scena. Mi piacerebbe diventare ricco in 10 anni. Voglio guadagnare abbastanza da pagarmi le cose a cui tengo — non ho bisogno di molto di più. Se riesco a pagare per tre barche in tutto il mondo, sono felice, purché ci sia una comunità di centinaia di migliaia di persone che esprime il proprio dissenso politico attraverso questi memi che non possono essere zittiti, che non possono essere vietati, che la gente sta semplicemente creando e vendendo.

PEPLACEREST, PEPEOPOLIS e THEPEPENATOR.

Come si rapporta Pepe Cash al dissenso politico? Sarai consapevole che Pepe ha una pesante responsabilità in questo campo.

La maggior parte delle card Pepe sono innocue altre, invece, sono un po’ più controverse, perché toccano temi che sono un po’ più tabù. Certo, l’artista che le crea si sta solo esprimendo e questo non le infonde per forza un valore, ma penso che il valore stia nella loro immutabilità. Non è possibile cancellare questo tipo di opere politiche. C’è una card chiamata Killary Pepe (NdR: un riferimento alla teoria cospirazionista secondo cui i Clinton hanno assassinato i loro avversari politici). E potreste dire,”oh, ha una pistola, questo invita alla violenza”; potrei scrivere a un magazine e chiedere di censurarlo. Ma non si può eliminare dalla blockchain. È questo l’elemento in cui ripongo fiducia.

Tra cento anni, la gente andrà ancora in cerca o sarà ancora in possesso di questi Pepe e li andrà pure ad analizzare nel dettaglio, tipo “da dove è venuto fuori questo meme ?” o “Qual’è l’ambiente politico che andava contro questo movimento?” Ci saranno delle ricerche così approfondite in questo campo che diventerà una vera e propria disciplina, come una sorta di archeologia dei meme. Sembra sciocco, ma saremo in grado di tracciare costrutti e tendenze sociali attraverso la memesfera.

È una mia impressione, o il sistema “Rare Pepe” può interessare anche agli artisti e al mondo dell’ arte?

Sì, e hai visto che c’ è stata la prima asta di Rare Pepe a New York?

Bitcoin, firme digitali a blockchain? Mi spiace, potresti essere il miglior artista, matematico o cripto-genio del mondo, ma non sarai mai in grado di duplicare un Rare Pepe certificato o una card connessa alla blockchain o un’opera d’arte basata su blockchain perché non potrai avere quel bene digitale, inviarlo o riceverlo. Non avrai la chiave privata per quella transazione Bitcoin. Così ora puoi creare opere d’arte digitale e poi assicurarle digitalmente. Certo, puoi creare una GIF o un JPEG dell’opera, ma tutti sapranno che è solo un furto. L’unico modo per comprare questo pezzo che rappresenta Homer Simpson — venduto per 40.000 dollari a New York — è stupido, lo so, ma il tipo che lo ha comprato guida una Ferrari, quindi, per lui 40.000 dollari non sono un problema — è comprare quell’Homer Pepe, l’unico al mondo. Qualcuno potrebbe copiarlo con una GIF o un JPEG e inviarlo via e-mail, ma non sarà mai in grado di mostrare la prova della proprietà se non spostando quel bene o dimostrando che ne controlla la chiave privata.

Perché hai aperto il Museum of Modern Pepe?

Ogni volta che c’è qualcosa di nuovo ed è vera arte, di solito viene snobbata. È stato un po’ lo stesso con le confezioni di zuppa Campbell di Andy Warhol, non credi? Quando sono state prodotte, venivano considerate spazzatura, poi sono state vendute per un milione di dollari l’una e poi sono finite nel Museum of Modern Art. Questo mi ha fatto accendere la lampadina. Quando sono andato a San Francisco, sono andato al MoMA, lì ho visto le installazioni d’arte digitale. Così ho deciso che ci serve il nostro Museo d’Arte Moderna per i Pepe, quindi perché non crearlo?

Così ci siamo scambiati idee a riguardo e abbiamo pensato: perché non scegliamo solo 50 Pepe — non tanto quelli che valgono di più, ma quelli più unici e apprezzate dal punto di vista artistico, la vetrina della nostra scena. Così è nato il tutto.

Che senso ha questa operazione?

Se ci pensate, tutti hanno un computer, tutti sono online. Be’, che bisogno c’è di andare in un museo? Perché bisogna andare alle aste d’arte? A cosa serve andare in un posto qualsiasi che non sia il retro della vostra barca per partecipare ad un’asta virtuale con il vostro portatile e comprare opere d’arte virtuali e poi venderle ad un prezzo maggiore o forse conservarle, senza mai lasciare la vostra barca? Perché non guardiamo alla vita in questo modo? Tutto questo andare da qualche parte a fare soldi, nell’era di internet, non ha nessun senso per me. Voglio andare in dei posti per socializzare con le persone, ma non voglio andare per lavorarci. Voglio che il denaro venga da me. È molto egoista, lo so, ma perché non farlo?