Ho chiesto a uno dei pornoattori più famosi del mondo come migliorare l’eiaculazione

“Potrebbe sorprenderti venire a sapere che molte persone sono alla ricerca di una maggiore produzione di seme,” recita la home page di biggerloads.com, un sito dedicato esattamente a quello che dice il suo nome. “Persone di tutte le età—uomini e donne—hanno le loro ragioni per volere eiaculazioni maschili più abbondanti.”

Queste ragioni—orgasmi più intensi, gravidanze più probabili—sono piuttosto prevedibili. E lo è anche l’esistenza di un sito come bigger loads. Nel corso degli anni, abbiamo visto crescere—forse a causa dell’evoluzione “spermacentrica” del porno o della crescita del mercato degli integratori— l’attenzione degli uomini verso la portata, la forza e la consistenza del liquido seminale.

Può sembrare difficile capire se i consigli per un’eiaculazione più potente che si trovano su internet siano affidabili. Ma i dottori che studiano l’eiaculazione maschile in relazione alla fertilità e i pornoattori specializzati hanno molte informazioni da divulgare sulle dinamiche del seme. E sembrano concordare sull’esistenza di metodi per migliorare la propria eiaculazione, sia a livello di quantità che di gusto.

Da cosa dipende il sapore dello sperma?

Per la seconda questione, la blogosfera sembra piuttosto convinta dell’idea che mangiare certi cibi come carne rossa o latticini, fumare e bere alcol dia un gusto orribile allo sperma, mentre mangiare agrumi e verdure lo rende più dolce. “Se non stai attento a come tratti il tuo corpo, produrre sperma di alta qualità sarà impossibile!” dice Johnny Sins, performer in attività dal 2006 [sì, il pelato di Brazzers].

Sessuologi come Carol Queen e alcune pornoattrici concordano con la teoria per cui mangiare certi cibi possa migliorare o peggiorare il gusto del seme. Sins dice che le attrici si lamentano spesso del fatto che gli attori che fumano avrebbero uno sperma troppo denso. Tuttavia, dubita che ci sia un cibo in particolare che ha un impatto enorme sul sapore dello sperma, mentre altri esperti sospettano che per avere degli effetti bisognerebbe consumarne in quantità enormi.

Inoltre, c’è una pletora di integratori con nomi tipo Sugar Cum e Sweeten 69 che promettono di trasformare lo sperma in melassa, ma hanno ben poche prove a sostenerli (esistono anche delle strisce gelatinose che dovrebbero neutralizzare il gusto dello sperma sulla lingua, ma ci sono dei dubbi sul loro funzionamento). Ma alla fine il buon vecchio succo d’ananas sembra proprio il più amato da tanti sedicenti esperti di sesso. Eppure, secondo il dottor Abraham Morgentaler, pare proprio che non esistano abbastanza studi su cosa influenza il gusto del liquido seminale, quindi si tratta di “semplici congetture”.

Morgentaler è il direttore di Men’s Health Boston e professore associato di urologia alla facoltà di medicina di Harvard, e spiega il perché è così difficile trovare dati su questo argomento. “È facile immaginare la difficoltà nel fare uno studio di questo tipo,” dice. “Non solo ti servono gli uomini, ma ti servono persone disposti ad assaggiarlo.”

Nonostante non esistano dati clinici certi su cosa influenzi il gusto dello sperma, Morgentaler riconosce di aver sentito aneddoti da pazienti sull’effetto di dieta e malattie, e dice che non c’è motivo di escludere la possibilità che ci sia un meccanismo che collega queste cose. Se c’è un effetto, però, è probabilmente non dovuto al consumo di uno o due “super food”, ma da un cambiamento olistico verso uno stile di vita più sano. “Se al tuo partner non piace il sapore,” dice Morgentaler, “allora fate tutti gli esperimenti che volete con succhi di frutta e cose del genere, assolutamente.”

A sostegno di questo punto di vista, molte pornostar mi hanno detto nel corso degli anni che gli uomini vegetariani e vegani che non fumano e non bevono hanno lo sperma più gustoso (o tollerabile). E Sins sostiene che le recensioni positive date dalle performer con cui lavora sul suo prodotto siano dovute proprio al suo stile di vita salutare. Non fuma, non si droga, beve con moderazione e mantiene una dieta ricca di frutta e verdura. Inoltre beve molta acqua.

Come avere una eiaculazione più potente?

Se invece parliamo di forza e portata dell’eiaculazione, la medicina può offrire alcune prove scientifiche di miglioramento. Morgentaler dice che il consumo di alcol non solo abbassa la conta spermatica, ma anche la quantità di seme prodotto. Ma anche l’eccitazione durante l’atto sessuale ha un’influenza sulla portata e sulla forza dello schizzo di sperma. La forza—e a volte anche la quantità di fluido—spesso diminuisce con l’età. Sins, dall’alto della sua esperienza, conferma.

Ma su un punto il medico e il pornoattore non concordano. Morgentaler dice che più è lungo il periodo d’astinenza, maggiore sarà la forza e la portata del getto. Sins pensa che questo non valga proprio per tutti. “Siamo tutti diversi, ma io ho i cumshot più grandi e potenti dopo una pausa di 24 ore,” dice. “Sarebbe logico pensare che più tempo si aspetta e meglio è, ma non è sempre così. Se aspetto qualche giorno, ho un po’ più di sperma, ma la potenza del getto non è abbastanza. Fa tipo ‘plop’, non so come dire.”

Tra le cose che Sins ha fatto in passato per migliorare la sua “potenza di tiro” e mettersi al riparo dal terribile “plop” c’è assumere integratori di zinco e ZMA, diffuso tra gli atleti e i bodybuilder. Ma nessuno dei due ha dato i risultati sperati. “Non ho mai capito che differenza ci fosse,” dice.

Il fatto è: se vuoi un getto forte e d’impatto, dà una tregua alla tua prostata di tanto in tanto—ma non troppo a lungo. Non andare alla ricerca di integratori e pillole magiche. Limitati a trattare bene il tuo corpo e accetta che alcuni limiti fisici potrebbero frapporsi tra te e le tue ambizioni—anche se qualche esercizio per il pavimento pelvico può aiutare.

In conclusione, vale la pena segnalare che non importa quanto ti impegni, probabilmente non riuscirai mai a raggiungere un livello pornografico. “Gran parte delle foto ‘cum shot’ che si vedono… non ritraggono un vero schizzo,” dice Sins. “I produttori usano vari tipi di creme, saponi, ecc. per simulare lo sperma. Molti esagerano e ne usano quantità gigantesche, molto più di quanto sia possibile produrre per un uomo.”