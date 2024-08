Jameson Irish Whiskey: How-to make a Ginger in the Hat & Night Cap from VICE IT on Vimeo.

Giuseppe di Nola aka Il Banana è un grande esperto di cibo, ma sui cocktail non se la cava poi così bene. Nella prima puntata della nostra serie video abbiamo imparato qualcosa sugli strumenti base del bartender; in questo nuovo episodio, grazie a Patrick Pistolesi, capiamo bene cosa vuol dire shakerare (e non solo).

Questo post è parte del nuovo progetto editoriale “Che Gusto C’è”, realizzato da MUNCHIES e VICE in collaborazione con Jameson Irish Whiskey, per esplorare la cultura della musica di strada e del buon bere.