Come proteggere i dati del tuo telefono quando attraversi la frontiera per gli USA

Attenti ai vostri dati, quando passate il confine per gli USA.

Nelle ultime settimane, diversi esperti che si spendono per i temi della riservatezza e della privacy hanno cominciato ad avvisare viaggiatori e turisti sui rischi che i loro dati personali corrono mentre si varca il confine per gli Stati Uniti.

A giustificare l’allarme sarebbero i numerosi sequestri di smartphone e le richieste di pin e password, messe in atto—a quanto pare—dagli agenti di controllo della frontiera americana.

La scorsa settimana, per esempio, in una circostanza del genere sarebbe stato sequestrato il telefono, e richiesto il pin, di un impiegato della Nasa—nonché cittadino americano.

A novembre, un fotogiornalista canadese—Ed Ou—si è visto confiscare il proprio telefono dagli agenti di frontiera, che gli avevano ripetutamente chiesto di sbloccarlo per sei ore vedendosi tuttavia negare il permesso.

Due canadesi di origine marocchina, ancora questo mese, si sono visti negare l’accesso negli USA dopo che gli agenti avevano avuto accesso ai loro telefoni.

I casi continuano a susseguirsi—insomma—e la cosa non potrà che peggiorare, se verrà effettivamente accordato il permesso agli agenti di richiedere le password dei social media a chi passa il confine, come proposto dall’Homeland Security Secretary, Kohn Kelly.

Così fosse, e visto lo scenario attuale, forse comincia a essere il caso di premunirsi in qualche modo. Ecco come.

Conosci i tuoi diritti

Sequestri di telefoni e richieste di password sono cose che accadono da tempo, anche sotto Obama.

Tuttavia, negli ultimi tempi, l’American Civil Liberties Union ha notato un incremento di casi del genere.

Non puoi essere costretto a fornire il tuo pin o la tua password alla frontiera, secondo Nathan Freed Wessler, staff attorney dell’ACLU’s Speech, Privacy and Technology Project. Ma a seconda del tuo status, rifiutarsi di fornire questi dati può effettivamente portare delle conseguenze spiacevoli.

I cittadini USA in possesso di green card, per esempio, possono essere tranquillamente trattenuti—e i loro device confiscati. Chi cerca di entrare con VISA, invece, può essere direttamente respinto se si rifiuta di fornire i codici richiesti.

I casi arrivati in corte sono pochi, spiega Wssler, e in gran parte del territorio federale—continua—non esiste giurisprudenza su questo tema, facendo sì che il governo ritenga di avere piena libertà di controllo sugli strumenti elettronici di chi cerca di attraversare il confine.

“Siamo molto preoccupati per la situazione, computer e telefoni contengono incredibili quantità d dati estremamente sensibili e personali,” ha continuato.

In una sentenza del 2013 si parla di investigazioni condotte su device elettronici alla frontiera, ma senza un “ragionevole sospetto” di carattere criminale—ossia il possesso di prove a carico contro chi viene messo sotto la lente d’ingrandimento.

Per di più, stando alla giurisprudenza attuale, al viaggiatore al quale viene sequestrato il device non dovrebbe esser neppure fatta obbligatoriamente sapere la ragione effettiva del sequestro del dispositivo, e quali siano le prove a suo carico.

Sequestri e richieste di codici sono situazioni sempre più frequenti anche alla frontiera col Canada.

Brenda McPhail, direttore del Privacy, Technology and Surveillance Project del Canadian Civil Liberties Association, ha spiegato che il Customs Act permette agli agenti di frontiera di scandagliare genericamente ciò che passa dal confine, ma che la legge viene applicata in maniera ‘estensiva’ fino a comprendere anche i device elettroinici.

Detta concretamente, se passi la frontiera verso il Canada, e ti rifiuti di fornire la password del tuo strumento elettronico, rischi di finire indagato.



“Il confine è ciò che definiamo ‘zona di riduzione’ per ciò che riguarda la privacy, il che vuol dire che c’è più margine nei provvedimenti da approntare quando si passa dalla frontiera che in altre situazioni, sebbene anche in questi casi le invasioni della privacy dovrebbero teoricamente essere poco impattanti, e proporzionate al livello di interesse del rischio potenziale,” ha spiegato.

Come mettere in sicurezza i tuoi dati

Tutti gli esperti di sicurezza e privacy interpellati ci hanno spiegato che la cosa migliore da fare è fare backup dei propri dati su un altro device e ripulire il telefono prima di attraversare la frontiera.

“Faccio backup, lo resetto del tutto e attraverso il confine con un device tutto nuovo,” ha spiegato James Donaldson, capo dell’organizzazione Toronto Crypto—che raccomanda anche uno stile di vita “a dispersione di dati minima” per quello che riguarda la privacy.

Un altro trick semplice da provare è spegnere il telefono mentre si attraversa la frontiera, per essere sicuri che l’estrazione dei dati non sia così facile—come spiega Ryan Lackey, ricercatore di Seattle che visita spesso Canada, Cina e Russia.

“È molto più facile proteggerlo, se il telefono se ne sta lì spento. Sono certo esistano molto metodi per estrarre informazioni da tutti i tipi di iPhone eAndroid, se sono attivi. Ma se sono spenti gli rendi la vita molto più difficile.”

In alternativa, si può sempre sigillare la slot dove si inserisce la SIM card con dello smalto per unghie, così da capire se è stato manomesso una volta confiscato.

Proteggere il proprio telefono—e i suoi dati—vuol dire protegge anche i tuoi amici, soprattutto i più vulnerabili come attivisti e giornalisti.

