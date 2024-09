Attenti ai vostri dati, quando passate il confine per gli USA. Nelle ultime settimane, diversi esperti che si spendono per i temi della riservatezza e della privacy hanno cominciato ad avvisare viaggiatori e turisti sui rischi che i loro dati personali corrono mentre si varca il confine per gli Stati Uniti.

A giustificare l’allarme sarebbero i numerosi sequestri di smartphone e le richieste di pin e password, messe in atto—a quanto pare—dagli agenti di controllo della frontiera americana. La scorsa settimana, per esempio, in una circostanza del genere sarebbe stato sequestrato il telefono, e richiesto il pin, di un impiegato della Nasa—nonché cittadino americano.

Videos by VICE

Continua a leggere su VICE News – Come proteggere i dati del tuo telefono quando attraversi la frontiera per gli USA