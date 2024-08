Ho cercato di rimorchiare ragazzi in discoteca seguendo i consigli di Wikihow

Confessione: sono del tutto incapace di attaccare bottone. Sono circondata da amiche sicure di sé e bellissime che mi scrivono in continuazione per raccontarmi dell’ultimo dj o chitarrista che hanno rimorchiato, e io temo che non arriverò mai al livello di autostima necessario per emularle. Non è che penso di non essere abbastanza bella o cosa, è solo che flirtare mi rende nervosa. Molto nervosa.



Ma c’è speranza: secondo internet per le ragazze è facile rimorchiare. Apparentemente, bastano ciglia sfarfallanti e capelli da scostare dal viso per convincere l’oggetto delle loro attenzioni ad andare via insieme. E scroccare drink ai ragazzi pare essere la cosa più facile del mondo.

Detto questo, la saggezza popolare vuole che ci sia sempre almeno una persona disponibile per ogni anima in pena. Ma forse non tutte le anime in pena sono uguali. Io, per esempio. Io sono una che si paralizza all’idea anche solo di prendere in considerazione di provare a flirtare con un ragazzo in una discoteca. Cosa devo fare, io?

Ho deciso di fare qualche ricerca, e mi sono rivolta al sito meno affidabile ma più diretto e istruttivo dell’internet, Wikihow. Infatti, su Google ho presto scoperto che c’è una pagina Wikihow che si chiama “Come sedurre il ragazzo più figo della discoteca” [la guida è ora offline, sostituita da altre più o meno simili. In italiano, potete leggere alcuni consigli di Wikihow per rimorchiare qui].

La prima riga dell’articolo mi chiede, “Sei stanca del fatto che tutte le tue amiche prendano i ragazzi più fighi prima di te?” ESATTO, Wikihow! Sono proprio io! Era come se quell’articolo, parto di più mani di sconosciuti, parlasse proprio a me. Ma avrebbe funzionato, nella pratica? Ho deciso di sperimentarlo in un locale di Londra, per scoprire se fossi davvero riuscita a rimorchiare il ragazzo più sexy presente.

PRIMO STEP: PREPARATI

Fai la doccia, raditi e idrata la pelle. Facile! Ma cosa dovevo mettere? Secondo internet i ragazzi trovano sexy i tubini neri. Secondo “Urban Dater” il tubino nero funziona come la criptonitee, li riporta allo stato di un brodo primordiale. Io non ne so molto, ma immagino che far sciogliere i ragazzi dovrebbe essere il mio scopo?



Sembrava sensato, quindi ho messo insieme un tubino e un po’ di rete nera, perché a Londra fa un freddo cane.

Dovevo decidere dove andare. Una veloce ricerca sui “posti migliori per rimorchiare a Londra” mi ha portato a un post di Fluid London intitolato “I 10 migliori bar e club per trovare l’amore”.

Fluid London sostiene che XOYO è “un ottimo posto per rimorchiare”, ed essendo pronta a buttarmi nelle braccia di un contenuto online di cui non conosco l’autore, ho deciso di seguire il consiglio.

SECONDO STEP: SENTITI LIBERA DI BERE ALCOLICI

EVVIVA! Mi piace bere! Sono molto brava a farlo!



Mi sono presa una birra e l’ho trangugiata. Poi mi sono buttata in pista e, con la schiuma ancora alla bocca, ho fatto una ricognizione.

TERZO STEP: SCEGLI IL TUO BERSAGLIO

Questo è stato facile. Ho visto un ragazzo bellissimo e ho deciso che sarebbe stato il mio bersaglio della serata.

QUARTO STEP: INCROCIA IL SUO SGUARDO

Seguendo le istruzioni di Wikihow, mi sono lentamente fatta strada fino al mio bersaglio—da qui in poi, a lui mi riferirò solo come al “bersaglio”, anche se questo mi fa sembrare un membro della “comunità dei seduttori”, ovvero i pick-up artist, ovvero i laidi—che ballava con i suoi amici.

Mi sono piazzata di fianco al bersaglio e mi sono messa a fissarlo. Ho aspettato che ci guardassimo. È possibile che si sia un po’ innervosito quando si è girato e mi ha trovato lì a fissarlo, con un sorrisetto ebete—ma secondo me sono andata benissimo.



QUINTO STEP: LANCIAGLI UN’OCCHIATA E VAI A PARLARGLI

Mi sono avvicinata al ragazzo più sexy del locale in un tentativo disperato di dimostrargli le mie intenzioni. Dato che in queste situazioni non so mai cosa dire, prima di uscire avevo cercato risposte online: “Cose carine da dire ai ragazzi”.



Mi ricordavo solo due frasi uscite da questa ricerca, quindi mi sono avvicinata nel modo più sexy possibile al bersaglio e ho cominciato a sussurrare.

“Vieni a vivere nel mio cuore, non paghi l’affitto,” gli ho detto.

“COSA?” ha urlato il bersaglio. Niente di fatto. Mi sono fatta venire in mente un’altra cosa figa da dire, tra quelle che avevo letto.

“È difficile trovare dei ragazzi belli che abbiano anche un cervello—sei un alieno?”

Il bersaglio mi ha guardato, confuso.

SESTO STEP: CONTROLLA I NERVI

In breve, avrà pensato che ero matta. Ero nervosissima e avevo finito le cose da dire. Questo consiglio di Wikihow era troppo vago e non mi aiutava per niente. Come avrei dovuto fare di preciso a controllare il mio nervosismo? Era una questione di autostima o di calmanti? Per favore aggiornate questa parte della guida.

La situazione stava diventando imbarazzante e in questi casi Wikihow suggeriva di offrire un drink al bersaglio, ma ho scelto di ignorare questo passaggio. Nessun ragazzo, per quanto carino, vale il prezzo di un drink a Londra.

SETTIMO STEP: FLIRTA

Questo era l’ultimo dei consigli di Wikihow su come sedurre il ragazzo più carino del locale. Le mie capacità di seduzione—come abbiamo già avuto modo di appurare—non sono granché, così ho provato a passarmi la mano nei capelli. Perché ai ragazzi piace, no? Purtroppo tutte le volte che provavo a usare questa tecnica il mio bersaglio guardava dall’altra parte, per cui i miei tentativi si sono dimostrati inutili.

Poco dopo, il bersaglio e i suoi amici se ne sono andati a ballare lontano da me. È perché gli stavo troppo addosso, lo fissavo e provavo approcci imbarazzanti? Forse. Non posso saperlo con certezza.

Così mi sono ritrovata di nuovo da capo, in un locale, da sola. I consigli di Wikihow non spiegavano cosa dire al bersaglio o, cosa ancora più importante, come risultare interessante in caso fossi riuscita ad agganciarlo e avessimo cominciato a parlare. Erano molto generici e vagamente inquietanti. Detto questo, non volevo rovinarmi la serata, così ho preso l’unico passaggio (il due) che aveva funzionato e ho adattato la guida alle mie esigenze, ripetendolo diverse volte.

@hamsoward

Questo articolo è tratto da Thump.