Come renderti meno imbarazzante su Instagram – una guida per uomini

Instagram è un posto felice, sereno e pieno di positività. Ok: può pericolosamente distorcere la tua percezione della realtà e di quella degli altri, del tuo aspetto fisico, della tua carriera e delle relazioni. Detto questo, in generale è sempre bello vedere una foto di una spiaggia paradisiaca, di un cucciolo appena adottato o di un libro intonso.



E poi ci sono gli uomini. Gli uomini in genere sono un disastro su Instagram. Gli uomini sono un disastro in tante cose, condannati nell’eterno limbo di chi si sforza da morire per migliorare ma poi non impara mai dai propri errori, gli uomini non perdono mai occasione per mettersi in ridicolo su ogni canale o mezzo di comunicazione.

Videos by VICE

Se stai leggendo questo articolo, forse anche tu hai bisogno di qualche consiglio per imparare a usare quell’app di foto che scrolli tutto il giorno. Qui non impartiamo suggerimenti tecnici—quelli sono semplici (ma nel dubbio: non usare i filtri, usa la funzione griglia quando scatti e gioca con l’esposizione prima di postare). Di seguito trovi una lista di consigli utili per sentirti meno solo in questo grande mondo digitale.

SELFIE SÌ, MA CON MODERAZIONE

Due al mese, massimo. Ti assicuro che è abbastanza per mostrare all’intera popolazione globale quanto ti è cresciuta la barba o come sta il tuo taglio di capelli, e per evitare che si sognino la tua faccia di notte. A volte, mi sembra di conoscere i connotati di alcuni amici meglio dei miei: noto ogni poro, ogni arrossamento, ogni imperfezione. Il fatto che tu sia così pieno di te è positivo, ma in realtà, Instagram è un social piuttosto altruista: quando posti qualcosa, lo fai per divertire, rallegrare o donare un momento di piacere al prossimo. Ti sembra che la tua faccia possa far felice qualcuno? Forse, se sei uno di quegli adoni con i lineamenti perfetti scolpiti dagli dei, allora è probabile che una tua foto possa rallegrare la giornata a qualcuno. Per tutti gli altri, meglio lasciare perdere.



E tra l’altro—



CHE FACCIA FAI?

Hai due opzioni quando si tratta di selfie: l’occhiolino ammiccante con sopracciglio inclinato, il preferito dai figaccioni YouTuber che tu non hai mai sentito nominare ma hanno sei milioni di follower, oppure l’utilizzo di altri oggetti di scena per distrarre, cambiare contesto e prospettiva. Ecco spiegato perché tutti adorano farsi selfie con il proprio cane.

Un’azienda di peluche ha recentemente condotto uno studio grazie a cui ha scoperto che gli uomini risultano fino al 24 percento più sexy quando hanno in braccio un cucciolo. Lo stesso studio ha inoltre dimostrato che la vicinanza con un animale fa sembrare gli uomini più affidabili. Siamo onesti, con questo tipo di scienza si riuscirebbe a dimostrare qualsiasi cosa, eppure è vero che a tutti noi piace pensare che gli animali riescano immediatamente a individuare e scartare le persone più antipatiche o inaffidabili.

NON PARLARE MAI NELLE INSTAGRAM STORIES

Come è possibile che la nostra generazione odi parlare al telefono e allo stesso tempo adori sentire la propria voce in video, io davvero non me lo spiego.

EVITA DI AVERE UN’ESTETICA, TI PREGO

Ho un certo rispetto per quelle persone che riescono a mantenere intatta la propria estetica anche quando ormai è diventata del tutto inutile.

Però diciamolo, non c’è nulla di più triste di chi ha un profilo Instagram monocromatico. Immagina quel momento in cui, commosso ed emozionato, con il tuo primogenito tra le braccia scatterai la prima foto di questa nuova, miracolosa vita, in quella stanza di ospedale che ti sembrerà già un paradiso, in tre. Immagina quel momento in cui, scende una lacrima, il cuore si fa piccolo piccolo nel petto ed è il giorno più bello della tua vita. E poi immagina il momento in cui, con discrezione, posi il neonato, esci dalla stanza e finalmente apri VSCO per editare con il tuo filtro preferito, FN16 35mm black-and-white, lo scatto di questo momento straordinario, bilanci il bianco, correggi la nitidezza e le ombre fino a quando la foto non è pronta per essere condivisa, e non disturba in alcun modo l’armonia del tuo profilo, accanto a quel gigantesco ponte sull’autostrada in cemento armato. Splendido.

LA SINCERITÀ VA BENE, MA NON TROPPA

Perché gli uomini non vogliono mai ammettere quando stanno davvero bene? Capisco, mostrare un lato vulnerabile può essere difficile. Nessun problema, se il tuo piccolo problemino di riservatezza ti impedisce di mostrarti troppo emozionato, puoi sempre aggiungere degli splendidi sticker a forma di pizza ballerina o una gif ironica per fare sapere a tutti che in fondo stai scherzando, e non sei davvero emozionato.

COMPRA DELLE BELLE LENZUOLA E METTICI SOPRA UN LIBRO

Questa è impossibile che non funzioni.

Segui Sam Diss su Twitter.