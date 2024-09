Le tecniche usate dagli esperti per riconoscere un bugiardo

Gli esseri umani hanno molte qualità positive, ma probabilmente l’onestà non è tra queste. Come specie, mentiamo continuamente. Tutti i giorni, senza pensarci due volte. Sulla nostra età, le nostre relazioni sentimentali, su tutto. Diciamo di stare bene quando siamo tristissimi, ci diamo malati per non lavorare, diciamo ai nostri partner che li ameremo “per sempre” quando in realtà intendiamo “fino all’estate prossima.” È brutto, ma è così.

Una volta che inizi a pensare a quante balle dicono tutti—compresi i tuoi amici e le persone a cui vuoi bene—ogni giorno, è naturale chiedersi come si può fare per individuarle. Per fortuna, ci sono degli esperti che passano la loro vita a fare proprio questo. Ne abbiamo contattati alcuni per farci dare dei consigli in materia.

UN ESPERTO DI LINGUAGGIO DEL CORPO

David Alssema è un esperto di linguaggio del corpo che sono stata molto felice di sentire per telefono. È in grado di decifrare il significato delle parole di qualcuno semplicemente osservando il suo sguardo e i gesti che fa. In pratica ti legge la mente, e fa un po’ paura.

“Quando si tratta di identificare una bugia, la voce è un buon indicatore,” mi ha detto. “L’esitazione e le pause indicano una menzogna. Invece le parole che vengono fuori con tranquillità sono probabilmente vere. Ma se una persona ci mette un po’ a metterle insieme, allora sta dicendo una bugia.”

Comunque sia, è lo sguardo l’indicatore più affidabile. Alssema mi ha spiegato che ci vuole veramente poco a imparare a distinguere chi sta mentendo e chi sta dicendo la verità allenandosi a far caso a dove sta guardando il tuo interlocutore. Gli occhi di una persona tendono a guardare a sinistra o a destra a seconda che questa stia cercando di ricordare qualcosa o inventando di sana pianta.

“Man mano che conosci una persona, capisci da che parte guarda quando cerca di ricordare qualcosa e da che parte guarda quando mente. Per cui se sta dicendo la verità te ne accorgi subito, perché non esisterà e guarderà da una certa parte. Se invece mente, te ne accorgerai per l’esitazione e perché guarderà da un’altra parte.”



Per capire da che lato guarda quando mente e quando dice la verità, basta porre a una persona tre domande: com’è andata la sua giornata, se è stata dura e cosa farà nel weekend. “Le prime due domande riguardano il passato, per cui per rispondere dovrà ricordare. La terza riguarda un evento futuro. Rispondendo alle prime due domande, lo sguardo andrà da una parte; alla terza dall’altra,” mi ha spiegato Alssema.

“Col tempo arriviamo a conoscere i nostri amici e diventa una cosa inconscia. Ma se conosci una persona da trenta secondi e vuoi capire se mente o dice la verità, queste tre domande sono molto utili.”

Oltre a questa tecnica, ci sono altri indicatori più semplici da tenere in considerazione. Se un bugiardo pensa di non essere creduto, di solito si tocca o gratta il collo e la nuca. “Indica incertezza,” mi ha detto Alssema.

UN INVESTIGATORE PRIVATO

Julia Robson è un ex agente che oggi gestisce Online Investigations, una compagnia specializzata nell’indagare su mariti e mogli infedeli per conto del coniuge. A suo dire, nei rapporti di coppia le bugie sono molto comuni.

Parlando con lei mi è stato chiaro che scoprire se il tuo partner ti sta mentendo non è impossibile. Innanzitutto, l’istinto ti avverte immediatamente se c’è qualcosa che non va nella tua relazione—ma purtroppo, quando capita tendiamo a fare di tutto per ignorarlo.

“Le persone non vanno da un investigatore perché vogliono sapere la verità,” mi ha detto Robson. “In realtà sanno già che il partner le tradisce e molto spesso anche loro lo tradiscono. Ma sia loro che il partner continueranno a negare che tra loro ci sia qualcosa che non va.” Robson afferma che spesso anche quando si mettono di fronte a loro le prove del tradimento sotto forma di foto e video, entrambe le parti di una coppia tendono a essere riluttanti ad accettare la verità.

Quando sei innamorato ti fidi. Credi nel tuo partner. E anche se per altre persone la verità è palese, non ti diranno mai niente—perché non pensano di averne il diritto.

“Ho avuto una cliente che ogni volta che andava a eventi di lavoro con il marito aveva l’impressione che le sue colleghe si comportassero in modo strano con lei. Ovviamente, come è venuto fuori, tutti sapevano che lui aveva una storia con una collega,” mi ha spiegato Robson.

Nel caso di persone che sono ancora nella prima fase di una relazione segreta, i segnali sono molto prevedibili e tutti i cliché al riguardo sono veri.

“Iniziano a comprare vestiti nuovi, si iscrivono in palestra, perdono peso, si pettinano meglio, cercano di mostrare la versione migliore di loro stessi,” mi ha spiegato. “E spesso questo può voler dire o che hanno già incontrato qualcuno e vogliono farsi belli per lui o che si stanno guardando intorno.”

Se il tuo partner si comporta in modo strano, fidati del tuo istinto. Probabilmente c’è davvero qualcosa che non va. Secondo Robson, solo un caso su 50 tra quelli che segue finisce bene. E sinceramente, credo che sia sia inventata questo numero per darmi un po’ di speranza.

“Molto, molto raramente può capire che il presunto traditore in realtà voglia fare una sorpresa al suo partner. Come un regalo di compleanno o roba del genere, ed è per quello che è evasivo e si comporta in modo strano,” mi ha detto. “Ma molto più spesso, sta tradendo. Mi capita molto di rado di andare dal mio cliente e portargli buone notizie.”

Una volta che hai accertato che il tuo partner ti tradisce, c’è un ultimo passo: affrontarlo e vedere la sua risposta. “Se la si affronta, una persona che tradisce tenderà a diventare aggressiva—e quello è un segno che sta nascondendo qualcosa,” mi ha detto Robson.

“Chiediamo sempre ai nostri clienti di far caso a quello che accade dopo. Il comportamento del partner cambia? Inizia a passare più tempo in casa, smette di andare in palestra? Questi sono tutti segni che si sente in colpa, che sta cercando ci coprire le tracce e di calmare i sospetti.”

UN ADDETTO ALLA MACCHINA DELLA VERITÀ

Steve van Aperen è un addetto alla macchina della verità che fa il consulente per FBI, i servizi segreti americani e il dipartimento di polizia di Los Angeles. Dopo aver terminato il suo addestramento, ha deciso che non serve una macchina per individuare le bugie. “Un giorno ho pensato: non sarebbe fantastico essere in grado di capire se una persona sta mentendo senza doverle fare il test della macchina della verità?” mi ha raccontato. Dopo aver lavorato su 77 casi di omicidio e indagato su due serial killer, oggi van Aperen gira il mondo per insegnare alle forze di polizia come fare a meno della macchina della verità.

“Le ricerche in materia mostrano che le persone non sono particolarmente brave a individuare le bugie: ci prendono in media il 49-53 percento delle volte,” mi ha detto. “Il motivo è che siamo influenzati nella valutazione dal rapporto che abbiamo con la persona che ci sta mentendo e spesso non vogliamo credere che ci stia mentendo. Capita soprattutto con le persone che conosciamo meglio.”

Ma anche queste persone ci mentono, e per giunta riescono a farla franca con relativa facilità. Avendo lavorato con la macchina della verità, van Aperen lo sa bene: “non si può ‘ingannare’ una macchina della verità,” mi ha detto, “perché è solo uno strumento che misura la pressione sanguigna, i battiti, la sudorazione. Al massimo si può ingannare l’esaminatore, che non riconosce i segnali o non formula le domande nel modo giusto.”

Per cui, se vogliamo diventare macchine della verità umane dobbiamo stare attenti al linguaggio. “Le domande che poniamo devono essere molto chiare, in modo da non dare spazio di manovra alla persona che stiamo esaminando,” mi ha spiegato van Aperen. Mi ha fatto un esempio: se qualcuno avesse chiesto a Bill Clinton se aveva una relazione con Monica Lewinsky, lui avrebbe potuto rispondere “no” e ‘battere’ la macchina della verità—perché una relazione è qualcosa di difficile da definire e Clinton avrebbe potuto pensare che quella tra lui e Lewinsky non lo era. Invece facendogli una domanda più specifica su quello che lui e Lewinsky facevano nello studio ovale, Clinton non sarebbe riuscito a evadere la domanda.

Il passo successivo è tenere d’occhio le parole e il linguaggio del corpo dell’altra persona—cosa ci dicono? le parole suonano credibili? Sono inframmezzate da un sacco di pause, “uhm”, “eh”? Se abbiamo a che fare con un bugiardo particolarmente bravo, dobbiamo stare molto attenti a questi particolari.

Van Aperen mi ha fatto l’esempio dei genitori di bambini scomparsi o rapiti: se sono innocenti e non c’entrano niente col fatto, parleranno del figlio in termini molto personali e si comporteranno come se questo fosse ancora vivo e non in pericolo. “Inconsciamente tenderanno a usare il tempo presente, per esprimere un’aspettativa e una speranza,” mi ha detto.

“Una persona che sta dicendo la verità non ti dice solo cos’è successo ma anche cosa ha pensato in quell’occasione e quali sentimenti e emozioni ha provato. Un bugiardo invece non lo farà: ti racconterà solo la storia e cercherà di non mostrare emozioni.”

Se sospettate che qualcuno vi stia dicendo una bugia, continuate a pressarlo per farlo scendere nei dettagli. Fate come un detective: ponetegli domande su domande. Se è un bugiardo, a ogni risposta dovrà inventare un’altra bugia che non si contraddica con quelle precedenti—un compito difficile e stressante, e ve ne accorgerete. “Non importa quanto si sia preparato, un bugiardo non è in grado di immaginare tutte le domande che posso fargli,” mi ha detto van Aperen. “Per cui sarà costretto a inventarsi qualcosa, a contraddirsi e a creare un falso ricordo che non è mai esistito.”

CONCLUSIONI

Con un po’ di esercizio, gli esseri umani sono in grado di accorgersi quando gli si sta mentendo. Se ci si fida del proprio istinto, si può individuare con facilità le menzogne più palesi. Ma a volte l’istinto non basta e altre volte invece non ci si vuole fidare dell’istinto—specie quando ti dice che il tuo partner ti sta tradendo. È a questo punto che entrano in gioco tutte queste tecniche: il fare domande, l’osservare il linguaggio del corpo, il far caso al modo in cui l’altra persona parla e alle pause che fa. Bisogna fare attenzione, perché ogni dettaglio è potenzialmente un segnale.

Illustrazione di Ben Thomson.

