Il trucco per saltare la lista d’attesa all’Osteria Francescana

Reddit pullula di thread in cui si parla di ristoranti: quali ristoranti sono migliori, ma soprattutto come prenotare ai suddetti ristoranti.

Sì, perché prenotare in alcuni ristoranti – parlo del gotha della ristorazione mondiale, quelli che arrivano in cima alle classifiche e fanno incetta di stelle Michelin, premi e programmi Netflix – è diventato oggettivamente complesso. Bisogna farlo con mesi, a volte oltre un anni, di anticipo, essere online esattamente nel momento in cui si aprono le liste per i sei mesi successivi, sopportare di essere messo in lista di attesa e, nel caso in cui si liberi un posto, prenotare un volo last minute e scapicollarsi al ristorante.

Qualche settimana fa, un utente ha postato questo consiglio su reddit.

Vi abbiamo già parlato dell’Osteria Francescana di Modena. Nel 2016 e nel 2018 il ristorante ha conquistato il titolo di ristorante migliore del mondo secondo la classifica The World’s 50 Best Restaurants, il più importante punto di riferimento del settore oltre alla Guida Michelin, che al ristorante assegna tre stelle. Lo chef Massimo Bottura lavora fianco a fianco con la moglie Lara Gilmore, e insieme hanno aperto, la scorsa primavera, Casa Maria Luigia, una country house di lusso nella campagna modenese. La villa settecentesca è stata ristrutturata per ospitare, oltre alle 12 camere, una collezione d’arte contemporanea, una sala cocktail, una piscina e un campo da tennis (e voi che pensavate che il vostro ultimo Airbnb fosse carino perché aveva il balcone, eh?). Nell’edificio adiacente, chiamato Casa della Carrozze, si serve la colazione ma anche la cena.

FRANCESCANA at MARIA LUIGIA viene definita una “nuova esperienza di fine dining” e consiste in un “tasting menu di nove portate con i piatti iconici del ristorante tre stelle Michelin modenese”.

E qui subentra il nostro nerd di reddit. Lui è sulla waiting list di settembre della Francescana, dice (e per farlo ha probabilmente prenotato mesi prima), ma gli è arrivata una mail per informarlo dell’apertura di Casa Maria Luigia e ora è tentato di cambiare la prenotazione e andare lì. Perché per un prezzo simile a quello dell’Osteria Francescana può assaggiare i piatti iconici di Bottura, come Cinque stagionature di Parmigiano Reggiano oppure Oops! I dropped the lemon tart, prenotando per la data che vuole, anche ravvicinata, e avere la certezza di sedersi a tavola senza bisogno di disdette dell’ultimo minuto. Il nostro amico kevin_concetto chiede se qualcuno vuole provare l’esperienza con lui: a Maria Luigia ci sono tre tavoli comuni, un bonus per chi teme l’atmosfera un po’ ‘ingessata’ dei grandi ristoranti o un servizio eccessivamente cerimonioso.

Insomma, ha evidentemente trovato un “bug” nel sistema di prenotazioni a cui nessuno aveva mai pensato. Va detto che non ha però trovato un bug per i costi. Le camere di Casa Maria Luigia non sono certo definibili come economiche: vanno da 450 a 750 euro a notte. La cena costa 450 euro a persona vini inclusi, alla Francescana 480. Sotto il suo post un utente prova a protestare, dicendo che il prezzo è troppo alto, ma il nostro kevin_concetto spiega il concetto di cucina d’autore e il fatto che una cena in un posto simile sia un’esperienza olistica, non paghi solo il cibo, eccetera. Insomma, ora sapete come prenotare al ristorante migliore del mondo.

Se decidete di farlo vi consiglio di contattare kevin_concetto: forse è ancora là fuori a cercare un commensale.

