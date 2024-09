Alcune persone parlano della volta che hanno smesso di fumare erba per sempre

Fumare erba è molto divertente, finché non diventa per niente divertente. Magari uno fuma insieme ai suoi amici finché poi tutti smettono, o magari è lui stesso il primo del gruppetto a decidere che non è più il caso—perché si sente strano ogni volta che fuma, o perché si è rotto di dover aspettare tre ore ogni volta per avere dell’erba men che decente.



Ognuno ha i suoi motivi per smettere, e in occasione del 4/20 abbiamo chiesto a un po’ di persone qual è stata la volta in cui hanno lasciato perdere definitivamente.

PIOGGIA BATTENTE

Sono arrivato a un punto in cui fumavo tutti i giorni, tutto il giorno, finché una sera in camera mia ho cominciato a sviluppare quella che oggi so essere una psicosi. Sentivo voci che mi chiamavano, mi sembravano provenire da sotto, quindi correvo giù per le scale per vedere—ma non c’era nessuno. Sentivo la pioggia battere sui vetri delle finestre, ma quando guardavo fuori non pioveva. Funzionava in modo meccanico: ogni volta che fumavo mi si ripresentavano le stesse allucinazioni. Ho capito quasi subito che dipendeva dall’erba, ma non ho smesso perché mi piaceva fumare e perché era quello che avevo sempre fatto coi miei amici.



Poi ho smesso di fumare del tutto e ho ricominciato intorno ai 25 anni, quando ho capito che se fumavo ogni tanto non mi venivano le allucinazioni; ora però ho smesso di nuovo perché non riesco a controllarmi nel consumo. Sono un fattone dentro, quindi fumare un po’ ogni tanto non fa per me—Joe



IL VAPORIZZATORE

Non ho mai fumato tanto come molti miei coetanei, per me era più “una volta ogni tanto” per gestire gli hangover e i down di altre sostanze. Nel 2012 sono andato ad Amsterdam con alcuni amici particolarmente fissati con l’erba, e il primo giorno abbiamo deciso di andare in un coffee shop che offriva vaporizzatori. Sfortunatamente sono uscito di testa. Cioè, ho completamente perso il controllo della situazione: non sapevo più dov’ero, cosa stava succedendo, non riconoscevo nessuno. Ad oggi, non riesco a descrivere quel momento se non come essere chiuso nel mio cervello. Era come se stessi cercando di risolvere tutti i problemi filosofici della storia nello stesso momento, e non riuscivo nemmeno a comunicare con l’amico che mi stava facendo fare una passeggiata per calmarmi.



Ho ancora dei flashback di quella vacanza ogni sei mesi, e resto confuso e in ansia per un’ora intera. È strano, perché non sono una persona ansiosa, ma per un’ora ogni sei mesi lo sono—anche se diventa sempre più gestibile, col tempo. Comunque, dopo quell’esperienza ho davvero deciso di impegnarmi e vivere al meglio. Quindi in un certo senso non rimpiango quello che è successo—Daniel



MI SONO STUFATO

Quando ho cominciato a fumare non lo facevo mai da solo. Magari tra una lezione e l’altra all’università, o prima o dopo la discoteca. Tre anni fa sono andato a un festival, volevo solo bere, ma poi a causa di un bruciore di stomaco fortissimo ho dovuto rinunciare.

Fortunatamente avevo la mia brava busta d’erba, ma alla fine del festival ne ero stufo. Stavo lì seduto con un cannone in mano e un gusto metallico in bocca, e ho pensato, “Ma che è? Non mi piace nemmeno più.” Ho finito quella canna e questo è quanto, ho deciso che ne avevo piene le palle. Da quel momento anche solo un tiro mi fa girare la testa. È ovvio che sto invecchiando. Pensavo che avrei fumato tutta la vita, ma non è andata così. Forse è il momento di darmi al cibo— Louis

ANSIA PREVENTIVA

Ho cominciato a fumare erba con un ex particolarmente fattone: fumavo solo quando eravamo insieme, ma poi quando mi ha lasciato ho cominciato a fumare tutti i giorni. Dopo tre o quattro mesi sono diventata paranoica: andavo in ansia per qualunque minima cosa e mi venivano le allucinazioni. Non so se era il down dell’essere stata lasciata, con l’ansia e la depressione conseguenti, che mi rendevano paranoica, o se era l’erba, ma ho smesso. Mi manca, e ho pensato di ricominciare perché ho letto molti articoli che dicono che fa bene, per l’ansia. Ma la fregatura è che io ho pure l’ansia che mi torni la paranoia, e che dovrò accettare definitivamente che forse non fa per me—Clara

PROBLEMI CON LA REALTÀ

Per un paio d’anni, a partire dai 18, ho fumato erba ogni giorno. Questo mi ha avvicinato a un nuovo genere di persone, molto più aperte di quelle che conoscevo prima. Sicuramente le proprietà di apertura mentale della marijuana mi hanno aiutato a capire alcune cose importanti sulla vita e su me stessa.



Comunque, dopo un episodio psicotico legato al consumo di psichedelici quando avevo 23 anni, ho dovuto ripensare da capo la mia relazione con le droghe, e ci sono state volte in cui anche solo con una canna il mio cervello partiva per metarealtà totalmente al di fuori dell’esperienza che di solito si ha con la marijuana. Ora sono passati quattro anni e il mio rapporto con la realtà è più tranquillo, ma sto ancora molto attenta a quanto fumo, perché ho vissuto sulla mia pelle il legame che c’è tra la droga e la perdita completa di contatto con la realtà—Anna



LA ROUTINE

Ho cominciato a fumare a 12 anni, mettendo insieme cinque sterline in centesimi con altri tre amici e facendocele cambiare in banconota al negozio all’angolo. Crescendo ho cominciato a fumare sempre di più, ed era super divertente. Poi, a 22-23 anni, mi sono reso conto che la prima ora dopo aver fumato la passavo nell’ansia. E che era da pazzi spendere soldi in marijuana per poi sperare che gli effetti passassero il più velocemente possibile.

Comunque ho continuato a fumare per altri due anni perché l’erba aveva un ruolo centrale nella mia routine, e i fattoni adorano la routine. Alla fine ho smesso a gennaio del 2015, dopo un episodio d’ansia in cui mi ero convinto che mi stava venendo un attacco cardiaco. Non voglio fare la parte: sarei felice di fumare ancora tutti i giorni, ma penso che qualcosa nel mio cervello sia cambiato, e ora sto meglio senza— AC

