Come imitare questi ragazzi e smettere di lavorare a trent’anni

Kristy Shen lavorava in un’azienda informatica di Toronto e non aveva nemmeno 30 anni. Il lavoro la stressava e non le dava alcuna soddisfazione, solo attacchi di panico. Era un giorno come un altro in ufficio, quando il suo responsabile è collassato sulla scrivania ed è stato portato via in ambulanza. “In quel momento ho pensato, ‘Merda. Questo lavoro potrebbe davvero uccidermi’.” Così Kristy Shen ha deciso che qualcosa doveva cambiare.

È stato in quello stesso periodo che ha scoperto il movimento FIRE, un gruppo di giovani che progetta di lasciare molto presto il mercato del lavoro, e per farlo risparmia in modo sistematico tra i 20, i 30 e i quarant’anni, per poter poi smettere di lavorare e inseguire i propri sogni per il resto della vita.

FIRE è l’acronimo di “Financial Independence Retire Early” [Indipendenza finanziaria per la pensione anticipata]. Sebbene l’idea non sia del tutto nuova, questa comunità online che si occupa di promozione del proprio intento e condivisione di strategie per raggiungerlo è nata nel 2001 con il blog Early Retirement Extreme. Oggi il concetto è ormai piuttosto diffuso: il gruppo di discussione dedicato su Reddit ha oltre 380mila iscritti, e uno dei fondatori del movimento, Mr. Money Mustache, ha un blog che conta milioni di visitatori ogni mese.

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Kristy ha iniziato leggendo Your Money Your Life, un libro sul pensionamento anticipato scritto negli anni Novanta da Vicki Robin. Da lì ha cominciato a frequentare i blog sul movimento. In meno di dieci anni, quando ne aveva 31, lei e il marito Bryce avevano messo da parte più di un milione di dollari ed erano pronti a lasciare tutto per inseguire i loro sogni.

Kristy Shen in gita sulle Alpi Svizzere.

“I nostri ex-colleghi ci prendevano per matti,” dice Kristy. “Dicevano che ci avrebbero comunque accolti a braccia aperte se avessimo deciso di tornare in ufficio strisciando.” Oggi la coppia di backpacker viaggia senza sosta tra l’Europa e il Sud Est asiatico.

APPROFITTARE AL MASSIMO DEGLI ANNI DI LIBERTÀ

I giovani del FIRE passano gran parte del loro tempo a gestire le proprie finanze, ma a parte questo sono sempre in vacanza.

Tanja Hester ha risparmiato abbastanza per permettersi di mollare un lavoro strapagato come consulente a Los Angeles all’età di 38 anni e ritirarsi sul Lago Tahoe nel 2017. Ora ha il suo blog e suo marito fa il volontario con un gruppo di ricercatori che prevedono le valanghe. “Passiamo molto tempo all’aria aperta con gli amici,” spiega. “Ci sentiamo ancora bambini, non ci sembra vero che non stia per arrivare un adulto a dirci che non possiamo continuare così.”

I coniugi Hester si godono la pensione anticipata.

Steve Adcock e la moglie lavoravano entrambi come ingegneri a Tucson, Arizona, prima di lasciare tutto nel 2015, avendo accumulato più di un milione di dollari, a 35 anni. “Avremmo potuto comprarci ville, auto di lusso o spendere in cene costose, oppure risparmiare ogni centesimo per raggiungere l’indipendenza finanziaria,” spiega.

Oggi la coppia vive in camper e viaggia senza tregua. “Il nostro problema ora è che ci sono troppe persone nella nostra vita, ovunque andiamo c’è qualcuno che vuole conoscerci, parlare con noi e offrirci da bere.”

COME PIANIFICARE LA FUGA VERSO LA VITA DEI TUOI SOGNI

I giovani aspiranti seguono tre passaggi principali per raggiungere il loro obiettivo: ridurre drasticamente le spese per investire almeno la metà del loro reddito annuo, investire in fondi pensionistici a basso costo che generino un guadagno fisso, e accumulare la maggiore quantità di soldi possibili prima di lasciare il lavoro.

Adottare uno stile di vita austero non è stato un problema per Kristy Shen. “Sono cresciuta in una famiglia modesta in Cina, per me mangiare a casa piuttosto che uscire a cena, prendere i mezzi pubblici e vivere in un appartamento un po’ malandato non è stato un problema.” Kristy e il marito hanno risparmiato più di 1500 dollari al mese, vivendo in un appartamento piccolo e malmesso che costava circa 900 dollari di affitto, rispetto ai 2500 di un bell’appartamento in centro città.

Un’altra cosa fondamentale è resistere alla tentazione di concedersi degli agi quando hai un aumento di stipendio. “Quando ottenevano un aumento o un bonus, investivamo subito i soldi,” spiega Steve Adcock.

Steve Adcock e la moglie con il loro camper.

Attivare un fondo pensionistico, di investimento o di risparmio che attinga direttamente allo stipendio è un’altra ottima idea. “Nel nostro caso, ci eravamo accordati con l’azienda perché il fondo prelevasse soldi direttamente dallo stipendio,” aggiunge Adcock. “Quelli erano soldi che non dovevamo assolutamente toccare.”

Per quanto riguarda gli investimenti, la strategia migliore è sfruttare al massimo i tradizionali fondi pensionistici e piani di accumulo e mettere il denaro restante in fondi a basso costo. L’interesse composto favorisce la crescita esponenziale del patrimonio.

COME CAPIRE SE FIRE È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE?



“Risparmiare quanto risparmiano i giovani di FIRE comporta un’austerità quasi totale,” spiega il planner finanziario Douglas Boneparth. Può sembrare fattibile per un periodo—a qualcuno può addirittura sembrare divertente—ma è molto più duro da sostenere a lungo termine, in particolare se devi pagare debiti universitari, accendere un mutuo o mettere su famiglia.

FIRE non è per tutti, ma le sue regole ferree per raggiungere obiettivi finanziari ambiziosi, risparmiare e accumulare ingenti somme di denaro possono tornare utili a chiunque voglia migliorare la propria situazione finanziaria. Stabilire delle priorità economiche, che sia per l’acquisto di una casa, per ripagare un debito o per andare in pensione anticipata è fondamentale, così come lo è stabilire un budget e rispettarlo.