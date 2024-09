Come sono andati i primi 100 giorni di Trump alla Casa Bianca

Anche se sembra una vita, sono passati esattamente 100 giorni da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca. Si tratta di un traguardo piuttosto irrisorio in termini numerici: poco più di tre mesi, in un mandato che dura quattro anni, non sono di certo un lasso di tempo adeguato per farne in sé un metro di giudizio utile a capire come se la sta cavando un presidente. Eppure, si tratta anche di un traguardo dal valore importante.



I 100 giorni di presidenza si celebrano fin dai tempi di Franklin D. Roosevelt, che negli anni della Grande Depressione fissò questo traguardo per dare visibilità alla quantità di leggi che erano state approvate in tempo record per far ripartire l’economia. Da allora, è una scadenza rispettata da tutti i presidenti e attorno alla quale ruotano promesse, celebrazioni e bilanci provvisori.

Se molti suoi predecessori, primi su tutti John F. Kennedy e Barak Obama, vedevano in questo traguardo una minaccia e tendevano a mettere le mani avanti su quello che sarebbero riusciti a fare, Donald Trump—in accordo con il suo stile—lo ha usato con sicurezza e spavalderia in campagna elettorale.

